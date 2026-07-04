Política

Milei hará su primera aparición con Santilli como jefe de Gabinete y volverá a cruzarse con Villarruel

El Presidente y sus funcionarios viajarán a Tucumán para celebrar un nuevo aniversario de la independencia argentina. Mientras, el Gobierno continúa negociando las reformas en el Congreso en su nueva etapa dialoguista

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El frío saludo entre Javier Milei y Victoria Villarruel en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso
El mandatario nacional volverá a verse con su ex compañera de fórmula (Comunicación Senado)

Exactamente dos años después del hecho que marcó el comienzo de la ruptura definitiva de la relación entre ellos, el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, se encontrarán en Tucumán para participar de un nuevo aniversario de la independencia argentina, en un acto que será además la presentación en público de Diego Santilli como jefe de Gabinete.

El 9 de julio, pero del 2024, en esta misma provincia, el mandatario nacional firmó junto a varios gobernadores el Pacto de Mayo, una serie de políticas de Estado que todos acordaron acompañar durante la gestión libertaria.

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Sin embargo, aunque fue invitada al evento, en aquella oportunidad quien había sido su compañera de fórmula en las elecciones anteriores se ausentó, lo que generó versiones de un posible alejamiento que luego se confirmó.

En esta ocasión, Milei llegará el miércoles a la capital tucumana para participar a la noche, una vez más, de la vigilia de la fecha patria. Lo hará acompañado de todos sus ministros y de las principales figuras del oficialismo.

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Pacto de mayo - Tucumán - Milei
Milei volverá a Tucumán (Nicolás Nuñez)

De acuerdo con lo que pudo confirmar Infobae, en el lugar estará también Villarruel, que fue convidada a asistir por el gobernador local, Osvaldo Jaldo, y tiene pensado ir, aunque eso implique volver a cruzarse con el Presidente.

En el entorno de la titular del Senado remarcan que ”las provincias saben que ella está al frente de la Cámara que las representa” y por eso respetan su investidura.

“Por supuesto que estará y va a ocupar el sitio que las autoridades de Tucumán le indiquen por protocolo”, remarcó una persona que tiene diálogo directo con la Vice.

Hace tan solo unas semanas, los dos ya coincidieron en el acto por el Día de la Bandera que se realizó en Rosario, donde Villarruel criticó fuertemente a Manuel Adorni, que en ese momento resistía en el cargo, gracias al respaldo de la cúpula libertaria.

“Me parece que no era el lugar para hacer ningún apoyo. Simplemente hoy se debe recordar la bandera, darle marco a esta ciudad hermosa que es mi segunda casa y reconocer a los rosarinos, a la invencible provincia de Santa Fe y a la figura del general Belgrano”, marcó.

Adorni presentó su renuncia días atrás (EFE/Matías Martin Campaya)
Adorni presentó su renuncia días atrás (EFE/Matías Martin Campaya)

En los festejos por la independencia argentina estará también Santilli, que viene liderando la nueva etapa del Gobierno, más dialoguista que las anteriores, con el objetivo de empezar a aprobar las primeras reformas en el Congreso tras la salida de su antecesor.

Esta será la primera actividad oficial en público del dirigente de origen PRO desde que asumió, el martes último, como jefe de Gabinete.

El flamante ministro coordinador viene teniendo conversaciones con gobernadores, diputados y senadores para, entre otras cuestione, juntar votos para aprobar el proyecto que busca cambiar el sistema electoral.

La Casa Rosada dejó definitivamente atrás la posibilidad de considerar hacer que las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) pasen a ser optativas y está decidida a lograr su eliminación o, en el peor de los casos, suspenderlas el año que viene.

Tal como contó también este medio, el Poder Ejecutivo tiene lista una oferta concreta para los mandatarios provinciales, qué es la de incorporar las listas colectoras en los comicios generales a cambio de erradicar las PASO.

Según aseguran algunas personas al tanto de las charlas, en realidad, esto fue una propuesta que surgió durante los encuentros que “El Colo” mantuvo con los gobernadores y desde que trascendió fue un reclamo de varios de ellos, que vieron en esta alternativa una solución definitiva a la discusión.

Javier Milei le toma juramento a al nuevo Jefe de Gabinete, Diego Santilli - Casa Rosada
Santilli comenzó una etapa de negociaciones y diálogo

Se trata de una herramienta que ya se utilizó en otros momentos y que, básicamente, permite que dos fuerzas políticas compitan en algunas categorías pero vayan juntas en otra. De esta manera, por ejemplo, dos aspirantes a gobernador pueden enfrentarse en las urnas llevando al mismo candidato a presidente en su boleta. Una suerte de primarias, pero definitivas.

El próximo miércoles, Milei estará en la ciudad de San Miguel de Tucumán junto a Santilli y sus ministros, y quizás salude a algunos de los gobernadores que también podrían asistir.

El Presidente decidió cancelar el viaje que tenía previsto hacer a los Estados Unidos este fin de semana, entre otras cuestiones, porque no llegaba a tiempo para la vigilia Patria.

Según el cronograma tentativo, a la medianoche se desarrollará la ceremonia protocolar en la Casa Histórica de la Independencia, frente a la cual se montará un gran escenario para recibir a los invitados.

Exactamente a las 00:00, Jaldo y Milei subirán a la plataforma para presenciar la interpretación del himno nacional por parte de una orquesta local.

Los festejos en la provincia van a comenzar el día 8 de julio a partir de las 14:30 horas con eventos y espectáculos familiares.

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