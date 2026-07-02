Ecuador mantiene el retorno de sus ciudadanos tras los terremotos en Venezuela y refuerza la asistencia consular

Ya son 18 connacionales asistidos

El Gobierno de Ecuador mantiene activo el operativo para asistir y facilitar el retorno de sus ciudadanos afectados por los terremotos que sacudieron Venezuela a finales de junio, una emergencia que provocó miles de víctimas y obligó a decenas de ecuatorianos residentes en ese país a solicitar ayuda para regresar. Mientras continúan las labores de rescate en territorio venezolano, la Cancillería ecuatoriana informó que ha coordinado el retorno de compatriotas en situación de vulnerabilidad y mantiene abiertos los canales de atención para quienes aún permanecen en las zonas impactadas.

La respuesta consular se puso en marcha tras los dos terremotos registrados el 24 de junio, cuyos efectos se extendieron sobre varias regiones venezolanas y ocasionaron el colapso de viviendas, daños en infraestructura y el desplazamiento de miles de personas. Ante ese escenario, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana activó un mecanismo de asistencia dirigido a los ecuatorianos que requerían apoyo para abandonar el país o acceder a acompañamiento institucional.

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Las primeras acciones se concentraron en identificar a los ciudadanos que habían perdido sus viviendas, enfrentaban dificultades para movilizarse o no contaban con los recursos necesarios para retornar a Ecuador. A través de la red consular y de un registro habilitado para los afectados, la Cancillería recopiló información sobre la situación de los compatriotas y coordinó las gestiones necesarias para organizar su traslado.

Como resultado de ese proceso, un primer grupo de tres ecuatorianos regresó al país el 27 de junio. La institución informó que se trataba de personas consideradas en condición de vulnerabilidad, cuya evacuación fue priorizada debido a las consecuencias que dejó la emergencia. Durante el operativo, las autoridades ecuatorianas mantuvieron comunicación permanente con los familiares de los repatriados y brindaron acompañamiento hasta su llegada al territorio nacional.

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La Cancillería ha facilitado el retorno de connacionales desde Venezuela.

Días después se concretó un segundo operativo de retorno. Seis ecuatorianos arribaron al aeropuerto de Guayaquil a bordo de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, la misma aeronave que había transportado ayuda humanitaria hacia Venezuela. A su llegada fueron recibidos por funcionarios de la Cancillería y del Ministerio de Salud Pública, quienes realizaron la atención inicial y el seguimiento correspondiente.

Los ciudadanos retornados relataron haber vivido jornadas marcadas por la incertidumbre tras los terremotos. Algunos señalaron que sus viviendas quedaron destruidas o inhabitables, mientras otros permanecieron durante varios días en refugios temporales o espacios improvisados antes de poder abandonar las zonas afectadas. Para varios de ellos, el regreso a Ecuador representó la única alternativa luego de perder sus pertenencias o sus medios de subsistencia como consecuencia del desastre.

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Paralelamente a la asistencia consular, Ecuador desplegó una operación de ayuda humanitaria destinada a respaldar la respuesta de emergencia en Venezuela. El Gobierno envió varias toneladas de insumos para atender a la población damnificada y movilizó equipos especializados de bomberos procedentes de Quito y Guayaquil para colaborar en las tareas de búsqueda y rescate junto con las autoridades venezolanas y organismos internacionales presentes en el terreno.

Los ecuatorianos han sido trasladados en un avión de la FAE.

La Cancillería informó además que continúa recibiendo solicitudes de asistencia de ecuatorianos residentes en Venezuela. Para ello mantiene habilitado un formulario de registro y canales de contacto de emergencia con el propósito de identificar nuevos casos, evaluar las necesidades de cada ciudadano y coordinar, cuando las condiciones lo permitan, nuevas gestiones de retorno hacia Ecuador.

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Hasta el 2 de julio, las autoridades ecuatorianas no habían reportado compatriotas fallecidos como consecuencia de los terremotos. La institución reiteró que el seguimiento a la comunidad ecuatoriana continuará mientras persista la emergencia y exhortó a quienes permanezcan en Venezuela a mantenerse en contacto con los canales oficiales para facilitar la asistencia consular.

La emergencia en Venezuela ha generado una amplia movilización internacional. Los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros en las zonas más afectadas mientras se desarrollan las labores de atención a los damnificados y de recuperación de servicios básicos. En ese contexto, Ecuador mantiene su estrategia de combinar la asistencia humanitaria con la protección consular de sus ciudadanos, una labor que, según la Cancillería, seguirá vigente mientras existan ecuatorianos que requieran apoyo para regresar al país o enfrentar las consecuencias del desastre.

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