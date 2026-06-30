Pablo Cervi, senador de La Libertad Avanza: “Si hay que cambiar el equipo, se cambia, pero el rumbo no”

Cervi señaló que el presupuesto de Neuquén casi se duplicó entre 2024 y 2025 por el impacto de las regalías y la actividad hidrocarburífera

El senador nacional por Neuquén, Pablo Cervi, sostuvo que el desarrollo de Vaca Muerta representa la principal oportunidad económica del país y aseguró que el oficialismo buscará reimpulsar en el Congreso una serie de reformas orientadas a fortalecer las inversiones y la seguridad jurídica.

En una entrevista con Infobae al Regreso, también se refirió al funcionamiento interno de La Libertad Avanza tras los recientes cambios en el gabinete nacional y anticipó una reunión entre diputados y senadores oficialistas en la Casa Rosada para definir la agenda legislativa de los próximos meses.

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Para Cervi, el potencial de Vaca Muerta ya comenzó a reflejarse en la economía neuquina y puede convertirse en uno de los principales motores del crecimiento argentino. “Hoy Vaca Muerta es la gran esperanza argentina. Está generando no solamente divisas, sino una balanza energética positiva”, afirmó, al destacar el flujo constante de inversiones que recibe la provincia.

Cervi defendió las reformas del oficialismo en el Congreso y pidió retomar proyectos como la Ley Hojarasca, la propiedad privada y el Super RIGI (Infobae en Vivo)

Como ejemplo, mencionó la reciente aprobación de un proyecto de Pampa Energía en Rincón de Aranda y aseguró que prácticamente todas las semanas se anuncian nuevos desembolsos vinculados al sector energético.

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Según explicó, ese crecimiento ya impacta sobre las cuentas provinciales. Señaló que el presupuesto de Neuquén prácticamente se duplicó entre 2024 y 2025 y estimó que los ingresos derivados de regalías y de la actividad hidrocarburífera podrían pasar de cinco mil a nueve mil millones de dólares. “La capital de Vaca Muerta hoy es Neuquén capital”, sostuvo, al remarcar que el fenómeno también impulsa la construcción, el comercio y otras actividades de servicios.

Durante la entrevista, Cervi también abordó la situación política del oficialismo luego de la salida de Manuel Adorni del gabinete y la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete. Al recordar el acto de traspaso, señaló que “fue una ceremonia interesante porque fue la jura y asunción de Santilli, pero también estuvo quien se iba y saludándolo”.

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La Libertad Avanza prepara una reunión en la Casa Rosada con diputados, senadores y funcionarios para reactivar la agenda legislativa

Sin embargo, relativizó el impacto político de esos cambios y aseguró que el Gobierno mantiene el mismo rumbo. “Si hay que cambiar el equipo, se cambia, pero el rumbo no”, resumió.

En ese contexto, adelantó que en los próximos días se realizará una reunión entre diputados y senadores de La Libertad Avanza junto a funcionarios del Poder Ejecutivo para coordinar la estrategia parlamentaria. “Tenemos la posibilidad de relanzar las transformaciones”, afirmó, y explicó que al tradicional grupo operativo se incorporó una nueva mesa de coordinación en la que participan Karina Milei y el secretario de Coordinación Ejecutiva, Ignacio Devitt.

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Respecto de la actividad legislativa, Cervi reconoció que el ritmo del Congreso perdió intensidad durante los últimos meses, aunque defendió el trabajo realizado por el oficialismo. Recordó que durante este período se aprobaron iniciativas relevantes, como la reforma laboral y las normas vinculadas al equilibrio fiscal, y sostuvo que ahora el objetivo es retomar proyectos que quedaron pendientes.

Pablo Cervi afirmó que Vaca Muerta representa la principal oportunidad económica de la Argentina y una fuente de divisas para Neuquén (Infobae en Vivo)

Entre ellos mencionó la denominada Ley Hojarasca, la iniciativa sobre inviolabilidad de la propiedad privada y el denominado Super RIGI, pensado para ampliar el régimen de incentivos a las inversiones.

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Sobre el proyecto para reforzar la protección de la propiedad privada, el senador sostuvo que busca ofrecer mayores garantías a quienes invierten en el país. “La Constitución consagra la propiedad privada, pero parece mentira que tengamos que refrendarla con una ley”, afirmó.

En esa línea, defendió la posibilidad de habilitar una mayor participación de inversores extranjeros en la compra de tierras, al considerar que esa medida puede ampliar el ingreso de capitales y mejorar las condiciones para el desarrollo económico.

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No obstante, también reconoció que el proceso de apertura debe contemplar las diferentes realidades productivas del país. “No todas las provincias son Neuquén”, advirtió, al señalar que la transición hacia un modelo económico más abierto exige políticas que acompañen a las economías regionales y a las pequeñas y medianas empresas.

El senador de La Libertad Avanza sostuvo que el desarrollo energético de Vaca Muerta ya impulsa inversiones, construcción, comercio y servicios en Neuquén (REUTERS/Alexander Villegas/File Photo)

Consultado sobre las dificultades que atraviesan distintos sectores durante el proceso de reformas, Cervi admitió que el cambio implica costos. “Toda transición tiene dolores, y hay que administrar el cambio. Hoy la política social es muy importante y la ministra Petovello está trabajando muy firme”, señaló.

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Por último, insistió en que el crecimiento económico dependerá de consolidar un marco de previsibilidad que incentive la inversión privada. “Lo que se hace es generar un marco para que la economía pueda salir adelante. Una economía de mercado normalmente se va acomodando”, concluyó.

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