Política

Con Adorni a su lado, Santilli juró como jefe de Gabinete: hubo fuerte presencia de gobernadores y dirigentes del PRO

Javier Milei le tomó juramento a quien deja el cargo de Ministro del Interior. Ambos se abrazaron con el funcionario saliente, investigado por presunto enriquecimiento ilícito

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Javier Milei le toma juramento a al nuevo Jefe de Gabinete, Diego Santilli

Luego de protagonizar la reunión de transición con su antecesor, el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, juró al cargo ante el presidente Javier Milei. Con fuerte presencia de gobernadores para dar una señal política, el funcionario asumió formalmente la coordinación de los ministerios.

Llamó la atención la presencia de Manuel Adorni, ministro coordinador saliente por la investigación en su contra por enriquecimiento ilícito, quien se paró al lado de Santilli y, una vez realizada la jura, se fundió en un triple abrazo junto al Presidente y al ex ministro del Interior.

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Entre las sillas rojas desplegadas en el Salón Blanco de Casa Rosada destaca la presencia de dirigentes del PRO, como el jefe de bloque en Diputados, Cristian Ritondo, y los presidentes de los bloques en la Legislatura, Matías Ranzini (Diputados), y Alejandro Rabinovich (Senadores). En la previa a la breve ceremonia, Santilli recibió a Adorni para aceitar el traspaso y realizar una transición ordenada.

Con su esposa, Analía Maiorana, y sus hijos siguiendo la breve ceremonia desde la primera línea, el ex legislador del PRO volvió a ascender luego de integrar el Gabinete como ministro del Interior durante siete meses. Tras la salida de Adorni, Javier y Karina Milei encontraron en “El Colo” el sucesor en la Jefatura de Gabinete que busca reimpulsar la comunicación de la gestión, pero además intensificar el vínculo con los gobernadores para conquistar los apoyos necesarios para la sanción de las formas que diseñó el Poder Ejecutivo.

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En el ala izquierda del salón confluyen además la secretaria general de la Presidencia y el asesor presidencial, Santiago Caputo, en un nuevo gesto de conformidad, en medio de la interna, por la designación de Santilli. Además, están presentes en el acto los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem.

Vista frontal de tres hombres, Eduardo Lule Menem, Santiago Caputo y Diego Santilli, caminando sobre una alfombra roja dentro de un edificio palaciego con columnas
Eduardo Lule Menem, Santiago Caputo y Diego Santilli entran a la Casa Rosada en Buenos Aires, cruzando el umbral de la histórica sede gubernamental (Julián Alvez)

Al igual que en la jura del 11 de noviembre de 2025, cuando asumió a la cartera de Interior, Santilli antecedió la ceremonia reunido con Adorni, a quien le realizaron una pequeña despedida a cargo del que supo ser su equipo, para ajustar el organigrama.

Luego del anuncio del pasado domingo, a cargo de Milei, varios gobernadores se mostraron optimistas por el enroque y optaron por aceptar la invitación de la Jefatura de Gabinete que estrena su cuarto funcionario desde diciembre de 2023. Las invitaciones fueron cursadas a todos los que alguna vez mantuvieron encuentros con el funcionario, a excepción de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja).

Dan asistencia Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdez (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolo Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) y Martín Llaryora (Córdoba).

Tras cancelar su participación en la Cumbre del Mercosur, que se celebró esta mañana en Asunción, Paraguay, el Presidente llegó a Casa Rosada minutos antes de las 17. Lo cierto es que originalmente la ceremonia estaba prevista para las 16.30, pero cuestiones “de agenda” debió posponerse una hora.

Mauricio Macri y Diego Santilli
El expresidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Diego Santilli

Por “Dios, la Patria y los Santos Evangelios”, el flamante funcionario reburica por estas horas su firma en el libro de actas ante la confluencia de dirigentes del partido que fundó Mauricio Macri y del espacio que responde a Javier Milei. Pese a la reconfiguración en los vínculos que supone la designación, en el oficialismo garantizan que no se traducirá en un acercamiento entre Milei y Macri.

No se espera la asistencia de exmandatario que, el pasado domingo, felicitó a Santilli a través de su cuenta de X y reveló que habían hablado por teléfono en la previa a la reunión en la quinta de Olivos. Hay quienes aseguran que no hubo invitación para el actual titular del PRO.

A partir de este miércoles, Santilli se mostrará activo en los medios de comunicación, y apuestan a aceitar la coordinación con el Vocero Presidencial, Adrián Ravier, y el secretario de Prensa, Fabián Fernández. Además, revelaron que encabezará reuniones con ministros y encuentros con gobernadores.

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