Política

La impronta de Santilli en el Gabinete: de la negociación con gobernadores a la presencia mediática

El equipo del flamante funcionario termina de diagramar la agenda y define el perfil que buscará imprimirle al área. La relación con las provincias, la continuidad de la mesa política y una mayor presencia en los medios

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Diego Santilli, nuevo jefe de Gabinete, en la Casa Rosada
El flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, en Casa Rosada esta mañana (RSFotos)

Ya abocado a la transición, el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, trabaja en la conformación de los equipos de trabajo y define la impronta que espera darle a lo que calificó como “el desafío más importante de su vida”, luego de que el presidente Javier Milei comunicara su designación en reemplazo del saliente Manuel Adorni.

Este lunes, “El Colo” atravesó el salón de los Bustos de Casa Rosada, pasadas las 11.20, luego de protagonizar una serie de apariciones en los medios de comunicación por pedido expreso del mandatario. Su desembarco en la coordinación de los ministerios va en línea con la idea del Gobierno de reimpulsar la comunicación de la gestión, empantada en los últimos 110 días por la causa abierta que investiga al exvocero por presunto enriquecimiento ilícito.

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El primer desafío, además del equilibrio que deberá hacer para combinar su desempeño en la función con sus deseos electorales para 2027, pasa por terminar de diagramar el equipo que lo acompañará en la diaria y plasmar los cambios en el organigrama que concretarán el pedido de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Como contó este medio, la administración libertaria volverá al esquema que utilizó tiempo atrás, en épocas de Guillermo Francos, que consiste en la desaparición del Ministerio del Interior, cuyas competencias quedarán absorbidas por la Jefatura de Gabinete.

Asimismo, volverá a crearse la figura de la Vicejefatura de Gabinete, que ocupará Ignacio Devitt, actual secretario de Asuntos Estratégicos. En el inicio de la jornada, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, se trasladó a las oficinas ubicadas en la planta baja de la Casa Rosada para comenzar el reordenamiento del organigrama.

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El secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, junto al equipo legislativo
El secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, junto al equipo legislativo

Pese a que el exlegislador del PRO ya formaba parte del equipo de Gobierno, aún tenía vacantes algunos lugares en la cartera que lideraba hasta el pasado domingo. No obstante, se estima que se apoyará en sus principales colaboradores para avanzar en los objetivos fijados.

En ese esquema, distintas fuentes descuentan la continuidad de Gustavo Coria como secretario de Interior; del exintendente de Olavarría Ezequiel Galli al frente de la Unidad de Gabinete de Asesores; y de Esteban “Larry” Garrido, un ex legislador porteño, que a principios de año fue nombrado subsecretario de Relaciones con las Provincias.

Desde el entorno de Santilli garantizan que se mostrará activo en los medios de comunicación, y apuestan a aceitar la coordinación con el Vocero Presidencial, Adrián Ravier, y el secretario de Prensa, Fabián Fernández. Esta mañana, Santilli brindó una serie de entrevistas al canal de televisión A24, pero también a Radio La Red y Radio Mitre.

“La agenda económica viene dando números muy positivos: baja de inflación en abril, baja de inflación en mayo, viene junio pareciera en la misma tendencia, poder adquisitivo hacia arriba, los salarios le empiezan a ganar a la inflación, el riesgo país que baja fuertemente”, expresó, y remató: “Con todo lo que pasó, quedaron tapadas”.

Diego Santilli junto a los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe)
Diego Santilli junto a los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe)

Tras su jura prevista para este martes, el jefe de Gabinete se prepara para protagonizar una semana de reuniones con ministros para retomar y apuntalar la tarea diaria, además de encuentros con gobernadores en post de conquistar los apoyos necesarios para la sanción de las reformas que diseñó el Poder Ejecutivo.

Si bien desde su entorno evitan dar nombres de los mandatarios provinciales porque sostienen que las actividades aún no están confirmadas, anticipan que varios podrían participar del acto de jura que tendrá lugar el martes a las 17.30 en el Salón Blanco. Las invitaciones fueron cursadas a todos los que alguna vez mantuvieron encuentros con el funcionario, a excepción de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja).

Desde la Jefatura anticiparon además que el funcionario continuará al frente de las negociaciones legislativas, responsabilidad que ejercía desde el Ministerio del Interior y dará continuidad a la mesa política que creó el libertario. “La agenda está aún en construcción, pero la idea es que continúe con las negociaciones con los gobernadores y el Congreso en coordinación con la mesa política”, precisaron fuentes del área que por estas horas trabajan en la transición con los equipos del saliente Adorni.

Bajo esa premisa, este miércoles, Santilli escoltará a Javier y Karina Milei en el intercambio con diputados y senadores de La Libertad Avanza que se realizará a las 9.30 en el Salón Héroes de Malvinas de Casa Rosada para ordenar las prioridades legislativas del bloque. También estarán presentes Ignacio Devitt y los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem.

Pese a que los equipos técnicos ya se encuentran activos para acelerar el traspaso, Santilli, que aspira a transformarse en el candidato libertario para disputar la provincia en 2027, recibirá este martes a Manuel Adorni para avanzar en una transición “ordenada y responsable”, como describió este lunes.

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