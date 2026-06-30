Política

Continúa la ayuda de Argentina a los afectados por los terremos en Venezuela: desde la misión consular a una tonelada de donaciones

Distintas organizaciones venezolanas reunieron casi una tonelada de artículos que en los próximos días será enviada al país para asistir a los damnificados

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Los insumos serán llevados en los próximos días
Los insumos serán llevados en los próximos días

Desde el fin de semana una misión humanitaria argentina se desplegó en suelo venezolano para brindar asistencia y colaborar con los equipos de rescate para la incesante búsqueda de desaparecidos. Según notificó Cancillería, las solicitudes de asistencia aumentaron en las últimas horas y se suma una persona más a la lista de buscados.

“La misión, compuesta por funcionarios diplomáticos, se encuentra presente en el terreno y, aun en las difíciles circunstancias imperantes, está llevando a cabo acciones de asistencia y acompañamiento a los damnificados y sus familiares, así como también tareas de gestión documental”, escribió Pablo Quirno a través de X.

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El balance oficial, que incluye el soporte de la Dirección General de Asuntos Consulares desde Buenos Aires, también registra siete personas en situación de especial vulnerabilidad: cuatro grupos familiares con niños y dos individuos, además de un caso de menor no acompañado y un ciudadano hospitalizado.

Las imágenes muestran un espacio interior con numerosas cajas de cartón apiladas y bolsas de diferentes tamaños llenas de objetos

En el plano documental, la misión completó 12 gestiones entre pasaportes de emergencia, autorizaciones de viaje para ciudadanos indocumentados y otras tramitaciones para connacionales que perdieron sus papeles durante el desastre. Todas las cifras corresponden al período comprendido hasta el 29 de junio, inclusive.

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En distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y del país, como es el caso de Córdoba, se pusieron en marcha colectas de artículos y elementos de asistencia para los damnificados por los terremotos del 24 de junio, los cuales dejaron hasta el momento más de 1.700 muertos y 5.034 heridos según el balance oficial. Esta cifra irá en aumento, según advirtieron las autoridades venezolanas.

A través de las redes sociales, Casa Venezuela informó un total de 1 tonelada de insumos médicos recolectados para enviar a su país, en la sede de Combate de los Pozos 1055. La organización clasificó el cargamento durante todo el fin de semana y este lunes con la colaboración de voluntarios y donantes que se acercaron al lugar, enviaron dos camiones repletos de cajas hacia el centro de acopio en Avenida Las Heras 2416 en CABA.

Dos camiones partieron para la Asociación de Enfermeros venezolanos en Argentina
Dos camiones partieron para la Asociación de Enfermeros venezolanos en Argentina
La colecta se realizó este fin de semana y tras haber completado una tonelada, serán enviados a Venezuela (foto: @avba.argentina)
La colecta se realizó este fin de semana y tras haber completado una tonelada, serán enviados a Venezuela (foto: @avba.argentina)

Según indicaron, la propia entidad los vehículos partieron con insumos médicos y antibióticos en cajas enumeradas, fechadas y clasificadas por categoría y fecha de vencimiento. La Asociación de Enfermeros de Argentina (ASOENVEAR) fue la encargada de reunir todas las donaciones recibidas. Esta semana partirá en un avión humanitario el primer lote de importancia en insumos y medicamentos, un total superior a la tonelada, según indicaron.

La comunidad de Argentina se organiza para enviar donaciones tras los fatales terremotos en Venezuela

La misión mantiene activo un canal de comunicación de emergencia para coordinar la asistencia tanto con los argentinos en Venezuela como con sus familiares en el país. Las tareas de acompañamiento a damnificados, gestión documental y búsqueda de paradero continúan sobre el terreno.

Por otro lado, una colecta solidaria liderada por la Fundación Pastoral San Lucas, la Pastoral Universitaria y la UADE recaudó 21 millones de pesos para asistencia. De acuerdo a la información que trascendió, los fondos serán destinados a la compra de insumos médicos que se enviarán principalmente a hospitales de La Guaira, la zona costera al norte de Caracas donde colapsaron más de 100 edificios.

El video muestra a un grupo de personas en un espacio interior organizando numerosas cajas de cartón. Las cajas contienen artículos de primera necesidad y productos de higiene personal como crema dental, jabón de tocador, pañales y papel higiénico, según las etiquetas visible

La campaña, que permanecerá abierta hasta el jueves 2 de julio, habilitó el alias bancario UADE.AYUDA para recibir donaciones y el dinero recaudado será transferido a Cáritas Venezuela y su trazabilidad estará garantizada gracias a una auditoría internacional a cargo de PwC (PricewaterhouseCoopers). El mecanismo prevé la conversión de los pesos a dólares, así como el seguimiento de cada aporte.

El padre Guillermo Marcó, presidente de la Pastoral Universitaria, explicó que la red de organizaciones mantiene desde hace años programas de ayuda y que la transparencia será un eje central de esta campaña solidaria. La iniciativa cuenta con respaldo institucional y experiencias previas en la gestión de emergencias humanitarias.

Afiche con la palabra "Venezuela" con los colores de su bandera, un edificio en ruinas, texto sobre colecta y donaciones, y logos de organizaciones
Colecta de insumos médicos para Venezuela, organizada por Pastoral Universitaria y UADE

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