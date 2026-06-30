Antonio José Mauad renunció nuevamente a la dirección del Servicio Meteorológico Nacional

El SMN atraviesa un período de recortes en su personal y una reestructuración general del organismo

Antonio José Mauad renunció a la dirección del Servicio Meteorológico Nacional a menos de seis meses después de volver al cargo. Presentó su salida el viernes pasado y se formalizará el miércoles, cuando el Ministerio de Defensa anunciará a su reemplazante, en medio de recortes y una reestructuración del organismo.

La renuncia ocurre después de una reducción de personal que alcanzó a 121 empleados entre 2023 y 2025 y sumó otros 140 desvinculados hasta el 16 de abril pasado. El plan prevé además la salida de 30 civiles en condiciones de jubilarse, 15 militares en retiro y 20 agentes en pase a disponibilidad, lo que dejaría la dotación civil en 590 personas.

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Un cartel con el mensaje "No a los despidos en el SMN" cuelga en el interior del edificio del organismo

Mauad, de 72 años, había asumido por primera vez en enero de 2025. Menos de ocho meses después, el 12 de agosto de ese año, dejó el puesto por “razones personales”, en una salida presentada oficialmente como una decisión de “común acuerdo” por el desgaste de la gestión.

Tras casi seis meses sin director, volvió al organismo en febrero de 2026 por el Decreto 77/2026, con una designación por cuatro años y bajo modalidad ad honorem.

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La incertidumbre sobre la conducción del organismo motivó una reacción del Centro Argentino de Meteorólogos, que pidió al Poder Ejecutivo cubrir la vacante con rapidez y “garantice la continuidad institucional del organismo y el fortalecimiento de los servicios meteorológicos que brinda a toda la sociedad”.

El Centro Argentino de Meteorólogos emitió un comunicado dando a conocer su preocupación ante la nueva renuncia del titular del Servicio Meteorológico Nacional, Antonio Mauad (Centro Argentino de Meteorólogos)

En ese mismo comunicado, la entidad advirtió: “El SMN ha atravesado reiterados cambios e incertidumbres en su conducción. Designaciones, renuncias y reestructuraciones sucesivas han generado un escenario de inestabilidad institucional que resulta incompatible con las responsabilidades estratégicas que el organismo tiene para el país”.

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Qué dijo Defensa sobre la salida

Fuentes del Ministerio de Defensa confirmaron que la nueva salida de Mauad se inscribe en la continuidad del proceso de reforma interna. “Cumplió su misión y, cuando asumió, había planteado un plazo de seis meses. El miércoles vamos a anunciar quién será su reemplazante, de cara a una nueva etapa del plan de modernización del Servicio Meteorológico Nacional”, afirmaron voceros de la cartera.

Los mismos portavoces añadieron: “Ese mismo día se comunicará el nombre del nuevo director, con un perfil distinto, para avanzar en la próxima etapa del servicio más moderno”.

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Mauad, en su segunda asunción al cargo en febrero de este año, afirmó que "había planteado un plazo de seis meses" para cumplir sus funciones

El organismo depende de la Secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, aunque funciona como ente descentralizado, con autonomía financiera y personalidad jurídica propia. Su tarea incluye la emisión de alertas tempranas por fenómenos extremos, la coordinación con áreas de defensa civil y la producción de información meteorológica para sectores como el agro, la navegación y la aviación.

Las objeciones al nombramiento de Mauad

La primera designación de Mauad generó objeciones dentro del propio SMN y entre sectores profesionales de la meteorología. Científicos y técnicos consideraban que el exintegrante de la Fuerza Aérea no reunía la experiencia específica exigida para conducir el organismo.

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El Centro Argentino de Meteorólogos sostuvo que la condición obligatoria surge del decreto 1432/2007, cuyo artículo cinco establece que la dirección debe recaer en una persona con carrera universitaria de cinco años vinculada a las ciencias de la atmósfera. Mauad no tiene formación específica en meteorología o ciencias atmosféricas, aunque excompañeros de la Escuela de Aviación Militar señalaron que durante la instrucción había estudiado esos temas.

En febrero, cuando el Gobierno lo nombró nuevamente, Infobae sostuvo que su currículum incluía una licenciatura en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales del Instituto Universitario Aeronáutico y una maestría en Gestión Aeronáutica y Aeroportuaria por la Universidad San Pablo CEU, en Madrid. También consignó antecedentes en la Fuerza Aérea Argentina, la Escuela Superior de Guerra Aérea, la planificación logística de la fuerza, el Instituto Nacional de Telecomunicaciones, la Administración Nacional de Aviación Civil y funciones como edecán presidencial de Carlos Menem.

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Recortes, dotación y cambios en el organismo

Desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, el SMN quedó atravesado por un ajuste presupuestario, recortes de personal y cambios en su funcionamiento interno. En marzo del año pasado a los empleados se les prohibió usar en nuevas publicaciones las expresiones “cambio climático” y “calentamiento global”, y que además fueron eliminados comunicados y boletines de prensa.

Según cifras oficiales, después de la primera ola de desvinculaciones, el total de trabajadores ya estaba por debajo de la dotación considerada óptima, fijada en 1.156 empleados por una auditoría de la gestión de Mauricio Macri. Para el oficialismo, la reducción forma parte de una modernización que no afectará el funcionamiento del servicio.

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Esa transformación apunta a automatizar la observación meteorológica, actualizar sistemas ya automatizados y renovar el software de análisis de datos climáticos, que Defensa considera obsoleto.