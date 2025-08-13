Política

Renunció Antonio José Mauad a la dirección del Servicio Meteorológico Nacional

La salida deja nuevamente acéfalo al Servicio Meteorológico Nacional, mientras se aguarda la designación de un nuevo director por parte del Ministerio de Defensa

Por Alejandro Caminos

Guardar
Antonio José Mauad presentó su
Antonio José Mauad presentó su renuncia como director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Antonio José Mauad presentó ayer su renuncia como director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y dejó vacante la conducción del organismo apenas seis meses después de haber asumido el cargo.

Mauad comunicó la decisión a los delegados gremiales de ATE en una reunión, y se la notificó luego al resto del personal por mail. El ahora extitular del SMN, veterano de la Guerra de Malvinas y exintegrante de la Fuerza Aérea, había asumido el 2 de enero con el objetivo de “modernizar” e “incrementar la eficiencia institucional” en línea con el plan de recortes del Gobierno.

Desde el ingreso de Mauad al cargo se registraron al menos dos movilizaciones de trabajadores y una sostenida tensión interna. En su mensaje de despedida al personal, Mauad expresó: “En el día de la fecha presenté mi renuncia como director del Servicio Meteorológico Nacional. Quiero agradecerles de corazón el acompañamiento, la dedicación y el compromiso que me brindaron durante mi gestión”.

Y agregó: “Me sentí profundamente orgulloso de ser el director de esta gran institución y, sobre todo, de haber compartido este tiempo con personas tan talentosas y comprometidas. Muchas gracias a todos y les deseo lo mejor para el futuro”.

A partir de la renuncia de Mauad, el SMN permanece sin un responsable formal mientras se espera una definición por parte del Ministerio de Defensa sobre la designación de su reemplazo.

La designación

El gobierno nacional había designado a Antonio José Mauad como director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de un decreto publicado en la mañana del pasado 30 de diciembre, en el Boletín Oficial. La confirmación se había oficializado por medio del Decreto 1129/2024, que cuenta con la rúbrica del Ministro de Defensa, Luis Petri.

Mauad es licenciado y veterano de la Guerra de Malvinas y ejerció su rol de forma ad honorem y, en primera instancia, se estipuló que permaneciera en el cargo durante cuatro años.

En junio del 2024, Mauad fue condecorado con la “Medalla Honor al Valor en Combate” por ser parte del Escuadrón Canberra durante el conflicto bélico desatado en las Islas Malvinas. El hecho puntual por el que fue reconocido junto a sus colegas sucedió el domingo 13 de junio de 1982, cuando dos escuadrillas atacaron el cuartel donde se reuniría la cúpula británica, concretando la última operación ofensiva de la Fuerza Aérea Sur.

Respecto de su experiencia, el Héroe de Malvinas fue gerente general del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (lNTEL) en los 90. Además, desempeñó funciones en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Sin embargo, el Decreto 1432/2007, que establece la creación del Servicio Meteorológico Nacional, determina en su artículo 5: “Para ser Director se requiere ser argentino nativo, naturalizado o por opción, tener una edad mínima de TREINTA (30) años y poseer título profesional de carrera universitaria de CINCO (5) años de duración vinculada a las ciencias de la atmósfera”.

De esta forma, el organismo climatológico vuelve a quedar acéfalo. Es que Alejandro Eduardo de la Torre, doctor en Ciencias Físicas, investigador principal del CONICET y profesor titular y director del Laboratorio de Investigaciones, Desarrollo y Transferencia (LIDTUA) de la Universidad Austral, había renunciado al cargo en noviembre del año pasado, previo a la asunción de Mauad al mes siguiente.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasServicio Meteorológico NacionalRenuncia

Últimas Noticias

Guillermo Francos descartó ser candidato a senador: “No lo sería por más que me lo pidieran”

A pocos días del cierre de listas nacionales, el jefe de Gabinete negó los rumores que planteaban la posibilidad de que su nombre esté incluido en la boleta de La Libertad Avanza

Guillermo Francos descartó ser candidato

Crearon un nuevo régimen que le permite al Estado disponer de los elementos secuestrados en operativos contra el crimen organizado

El Gobierno espera que sea una herramienta para debilitar al crimen organizado en el país

Crearon un nuevo régimen que

Tensión con el Congreso: el Gobierno suma capítulos adversos y busca cerrar filas también para la batalla del discurso

En pocos días, Milei dio un mensaje por cadena y encabezó una cena con la tropa propia en Olivos. Es una señal de preocupación por las derrotas legislativas y también un desafío de campaña. Inquietan la suerte de los vetos y el avance de nuevos proyectos

Tensión con el Congreso: el

Máximo Kirchner convocará a elecciones en el PJ bonaerense y se abre otro frente interno en el peronismo

En medio de la campaña, el titular del Partido Justicialista hará la convocatoria formal. Resta definir si será a fines de noviembre y diciembre. En el kirchnerismo lo ven como una posibilidad para disputar representación interna, tras lo que fue el cierre de listas

Máximo Kirchner convocará a elecciones

Santa Cruz: La Libertad Avanza y un convulsionado PRO confrontarán por separado al multipartidario frente oficialista

Se trata de una de las provincias donde ambos partidos están enemistados. El desafío es doblegar al ensamble que encabeza el gobernador Claudio Vidal, quien quiere retener sus escaños legislativos

Santa Cruz: La Libertad Avanza
ÚLTIMAS NOTICIAS
Descubren que los gatos pueden

Descubren que los gatos pueden desarrollar demencia en una forma similar a los humanos

Caso de Diego Fernández Lima, en vivo: las últimas noticias sobre el crimen de Coghlan hoy, 13 de agosto

Autorizaron a una aerolínea a operar más rutas al Caribe desde aeropuertos del interior del país

Juicio contra el ex de Julieta Prandi, en vivo: las últimas noticias sobre el veredicto, minuto a minuto

Argentina pagará una millonaria indemnización al múltiple homicida “Concheto” Álvarez

INFOBAE AMÉRICA
Actitud en cuatro ruedas: Este

Actitud en cuatro ruedas: Este es el sedán que fusiona tecnología, estilo y personalidad

El Ejército israelí aprobó el marco para una nueva ofensiva contra el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza

Grupo comando fuertemente armado asaltó un banco en Uruguay: se llevó 500 dólares

Un cubano necesita tres salarios medios para cubrir la canasta básica de alimentos

Doble crimen en Uruguay tras el clásico: condenaron a dos simpatizantes de Nacional y la Policía argumentó “legítima defensa”

TELESHOW
Yanina Latorre relató el violento

Yanina Latorre relató el violento robo que sufrió su hermana Maite: “La arrastraron una cuadra de los pelos”

Wanda Nara mostró el impactante look que usará para la segunda temporada de Love is Blind

Nico Vázquez vuelve al teatro con Rocky tras una lesión y a un mes de su separación de Gimena Accardi

El alocado festejo de Lali Espósito cuando robaron a una participante de su team en La Voz Argentina

Aseguran que Fito Páez y Eugenia Kolodziej pusieron fin a su relación tras más de diez años