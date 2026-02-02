Nombraron nuevamente a Antonio José Mauad como director del Servicio Meteorológico Nacional

El Gobierno nombra a Antonio José Mauad como director del Servicio Meteorológico Nacional

A través del Decreto 77/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno designó a Antonio José Mauad como nuevo director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el organismo encargado de monitorear y dar alertas sobre el clima en todo el país.

La designación de Mauad será por cuatro años y bajo la modalidad “ad honorem”. Eso significa que ocupará el puesto sin salario. En paralelo, tendrá el rango y la jerarquía de subsecretario dentro del Ministerio de Defensa, una condición que le otorga acceso a las principales decisiones en materia de recursos económicos y gestión operativa.

La decisión busca cubrir una vacante que se mantenía desde mediados de agosto de 2025, cuando el propio Mauad había renunciado al cargo. “Resulta necesario proceder a la designación del mismo, a partir del 1° de enero de 2026 y por el plazo de cuatro años”, señala el decreto.

El Servicio Meteorológico Nacional funciona como un organismo descentralizado. Esto implica que, aunque depende de la Secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, cuenta con autonomía financiera y personalidad jurídica propia. Así lo fija el Decreto 1432/2007, que, además, establece que su dirección debe recaer en una sola persona, seleccionada directamente por el Poder Ejecutivo Nacional.

El SMN cumple funciones de alto impacto social: alerta temprana de fenómenos extremos, coordinación con organismos de defensa civil y producción de información meteorológica para sectores clave como el agro, la navegación o la aviación.

El nombramiento de Mauad recibió el visto bueno de la asesoría jurídica permanente del Ministerio de Defensa, que interviene en cada trámite de este tipo para verificar su legalidad. Tal como establece la Constitución Nacional en su artículo 99, inciso 7, el Presidente tiene la potestad de hacer este tipo de nombramientos en organismos descentralizados.

Con la llegada de Mauad, quien asume la responsabilidad de liderar un equipo técnico de alta especialización, el Gobierno refuerza la conducción del organismo encargado de gestionar la información meteorológica oficial de la Argentina.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial, lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti.

Quién es José Mauad, el héroe de Malvinas que el Gobierno nombró como director del Servicio Meteorológico Nacional

Mauad, ex combatiente de la guerra de Malvinas y condecorado recientemente con la Medalla Honor al Valor en Combate, había sido destacado por su desempeño en el ataque del 13 de junio de 1982, la última operación ofensiva de la Fuerza Aérea Sur. La distinción recibida a mediados de 2024 no solo honra su valor militar, sino que también refuerza su imagen institucional.

Con más de 40 años en la Fuerza Aérea Argentina, Mauad llega al SMN tras haber dirigido la Escuela Superior de Guerra Aérea y liderado la Planificación Logística de la fuerza. En la década de los noventa, ejerció como gerente general del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL), y entre 1994 y el año 2000 fue edecán presidencial de Carlos Menem. Destacan además su intervención en la creación de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), además de haber actuado como enlace parlamentario y diplomático en España y Países Bajos.

La normativa exige que el director del SMN cuente con un título universitario y al menos cinco años de experiencia en áreas relacionadas.

Su currículum acredita no solo una licenciatura en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales del Instituto Universitario Aeronáutico, sino también un máster en Gestión Aeronáutica y Aeroportuaria por la Universidad San Pablo CEU, en Madrid.

Mauad asume este cargo tras su primera etapa de ocho meses y, previamente, una breve gestión del físico Alejandro de la Torre, quien dirigió el SMN desde marzo de 2024 luego de la salida de la doctora Yanina García Skabar. Previamente, Celeste Saulo había dejado el puesto para asumir la Presidencia de la Organización Meteorológica Mundial.