El efecto Adorni: cómo impactó en la imagen del Gobierno y qué espera ahora la sociedad

Las denuncias contra Manuel Adorni dañaron el discurso de cambio de Javier Milei porque parte de la sociedad asoció el caso con prácticas de la política tradicional

El gobierno de Javier Milei enfrenta una etapa clave tras la salida de Manuel Adorni. El Ejecutivo busca relanzar su gestión, mientras la sociedad observa con atención la evolución económica y el rumbo político. La renuncia de Adorni, ocurrida tras meses de presión mediática y política, generó alivio en sectores que promovían su salida y abrió la discusión sobre el daño a la imagen oficialista.

Federico Aurelio, titular de Aresco, indicó en Infobae en Vivo que la salida de Adorni responde a una presión sostenida desde la dirigencia y los medios. Aurelio explicó que el episodio significó un alivio importante para quienes exigían la renuncia. El gobierno intenta ahora recomponer agenda y focalizarse en nuevas prioridades.

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“Este tema protagonizó mediáticamente casi los últimos tres meses”, precisó Aurelio, quien remarcó que la expectativa oficial apunta a retomar la centralidad en cuestiones económicas y de gestión.

La situación de Adorni repercutió en la percepción pública de la administración Milei. Aurelio advirtió que las denuncias contra el exfuncionario dañaron el discurso de cambio respecto a la política tradicional. “Estas denuncias hacia Adorni lo emparentaban con la dirigencia tradicional”, señaló. El consultor sostuvo que el gobierno enfrenta el desafío de consolidar el respaldo social en un contexto de demandas crecientes y expectativas económicas.

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Consecuencias políticas y sociales de la renuncia de Adorni

La renuncia de Adorni provocó interrogantes sobre si la salida basta para restañar la imagen del gobierno. Aurelio explicó que parte de la sociedad asoció el caso Adorni con prácticas de funcionarios previos, lo que debilitó el mensaje de ruptura con la “casta”. El episodio se convirtió en un factor de desencanto para quienes tenían dudas sobre mantener el apoyo a Milei.

Foto de archivo - El respaldo al gobierno de Javier Milei se estabilizó en torno al 40%, pero Aresco advirtió que el apoyo social depende de una mejora concreta de la economía REUTERS/Mariana Nedelcu

Según datos de Aresco, el respaldo al gobierno se estabilizó en torno al 40% desde abril, tras una caída en febrero y marzo. Aurelio indicó que este nivel resulta similar al de otras gestiones en la misma etapa. El consultor advirtió que la continuidad del acompañamiento depende de una mejora concreta en la situación económica. “Ese va a ser el gran deadline, mucho más que el caso Adorni”, afirmó.

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En la actualidad, el núcleo duro de apoyo a Milei ronda el 25%. El núcleo blando, que llegó a representar otro 25% durante el pico de respaldo, se redujo a cerca de 15% tras los eventos recientes. Aurelio precisó que este segmento de electores condiciona su acompañamiento a una mejora en el ingreso y el bienestar personal.

Apoyo electoral, liderazgos y perspectivas hacia 2027

El liderazgo de Milei dentro de su espacio político se mantiene firme. Aurelio señaló que el presidente compite principalmente contra la evaluación de su propia gestión y no contra otros dirigentes, ni oficialistas ni opositores. El núcleo blando, según Aresco, sostiene su respaldo en la expectativa de una mejora económica y no por alineamiento político.

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Consultado sobre la persistencia de Milei en sostener a Adorni, Aurelio consideró que el presidente eligió diferenciarse de la política tradicional al resistir la presión mediática. “Milei está acostumbrado a la discusión con los medios”, sostuvo. El tiempo de permanencia de Adorni en el cargo superó el que otro dirigente hubiera tolerado, según la visión del consultor.

El reemplazo de Adorni por Diego Santilli, figura con experiencia política, no resulta contradictorio para el análisis de Aurelio. Señaló que Santilli ya integraba el gabinete nacional y su nombramiento representa una consolidación en el equipo de gobierno. Aurelio consideró que la decisión responde a la necesidad de experiencia en la administración.

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El núcleo duro de apoyo a Milei ronda el 25% y el segmento blando redujo su respaldo a cerca del 15% por la falta de mejoras en ingreso y bienestar REUTERS/Agustin Marcarian

Percepción sobre gestión, internas y toma de decisiones

La opinión pública percibe que parte del electorado oficialista demanda mayor celeridad en la gestión. Aurelio indicó que no todos atribuyen la lentitud a las internas políticas. Algunos consideran que las dificultades obedecen a problemas estructurales acumulados. Otros, en cambio, ponen en duda la capacidad del gobierno para resolver los desafíos.

El consultor sostuvo que la preocupación por las disputas internas, especialmente entre Karina Milei y Santiago Caputo, no representa el principal motivo de inquietud para la mayoría de la población. La expectativa central radica en si la gestión permitirá mejorar el poder adquisitivo y las condiciones de vida en los próximos meses.

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Aurelio remarcó que la brecha entre el discurso oficial sobre inversiones, consumo y control de la inflación y la percepción ciudadana genera un “cortocircuito”. Muchas personas advierten una distancia entre los datos macroeconómicos informados por el gobierno y su experiencia diaria en el supermercado o el pago de servicios.

Aresco sostuvo que la principal preocupación de la sociedad argentina es el trabajo, por encima de la inflación, debido a la caída de la actividad económica y del salario (Presidencia)

Economía, trabajo e inflación: principales preocupaciones sociales

Según los estudios de Aresco, las problemáticas laborales y de ingreso lideran el ranking de preocupaciones en la sociedad argentina. Desde hace más de un año, el trabajo desplazó a la inflación como el tema central. “El 40% de los argentinos están diciendo que su principal preocupación está vinculada con la actividad económica y su trabajo”, detalló Aurelio.

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El titular de Aresco explicó que la preocupación por el trabajo no se limita al temor de perder el empleo. Incluye la inquietud por la insuficiencia del salario, la reducción de horas extras y la necesidad de sumar empleos para llegar a fin de mes. Los argentinos ya no atribuyen el deterioro del bolsillo solo a la inflación, sino al impacto de la caída de la actividad económica.

La valoración de la situación económica es peor que el nivel de respaldo al gobierno. Aurelio advirtió que quienes esperan una mejora de sus ingresos condicionan su apoyo a la gestión a la concreción de ese objetivo antes de 2027. Si la recuperación económica no se refleja en el bolsillo, el respaldo podría disminuir, aun con indicadores macroeconómicos positivos.

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La salida de Manuel Adorni abrió una etapa clave para el gobierno de Javier Milei y reactivó el debate sobre el impacto político del caso en la imagen oficialista

Dinámica opositora y escenarios electorales

El consultor identificó a Axel Kicillof como el dirigente peronista con mejor posicionamiento en las encuestas. Aurelio aclaró que el futuro electoral del peronismo depende de definiciones aún pendientes, como el rol de Cristina Fernández de Kirchner y la posible aparición de un tercer espacio competitivo.

La intención de voto favorece actualmente a Milei, quien lidera las preferencias según las mediciones de Aresco. La diferencia podría reducirse si figuras como Mauricio Macri compiten. El principal espacio opositor continúa siendo el peronismo, aunque la polarización y la consolidación de alternativas dependen de los próximos movimientos políticos.

La sociedad argentina mantiene la expectativa de que las mejoras macroeconómicas anunciadas por el gobierno se traduzcan en una mejora tangible del ingreso. El futuro del acompañamiento social y la dinámica electoral de 2027 quedarán definidos por la evolución de estos factores.

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