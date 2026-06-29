La caída de Manuel Adorni: cómo una crisis digital desató el quiebre político en el gobierno

La crisis de Manuel Adorni desató un quiebre político en el gobierno argentino tras el avance de las críticas en redes sociales

El escándalo que involucró al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni detonó una crisis política en el gobierno argentino. Este caso, surgido en el entorno digital y amplificado por la conversación pública, generó un quiebre reputacional para la administración nacional. El episodio se instaló en la agenda política cuando la falta de defensa de la militancia oficialista y el crecimiento de las críticas en redes sociales dejaron al funcionario sin apoyo visible.

Diego Corbalán, director de Monitor Digital, señaló en Infobae en Vivo que el gobierno perdió el respaldo de sus propios seguidores en redes sociales. Según Corbalán, la militancia dejó de defender públicamente al exfuncionario, lo que agravó la crisis.

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“El primer problema que tiene el gobierno es que se le apagaron los propios”, afirmó Corbalán. Esta dinámica se profundizó tras el escándalo conocido como caso Adorni, donde la conversación pública se tornó mayoritariamente negativa.

Gabriel Slavinsky, analista político, añadió que la serie de hechos que rodearon a Adorni resultó insostenible desde el punto de vista comunicacional. Slavinsky explicó que el gobierno subestimó la gravedad de la situación y cuestionó la estrategia de sostener a un funcionario cuya imagen pública se deterioró de forma tan marcada. “Nunca dejes el espacio para transformarte en meme, porque en ese momento la sociedad no te abandona nunca más”, observó Slavinsky.

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El impacto de las redes sociales y la militancia

La evolución de la crisis mostró el papel central que ocuparon las redes sociales en la construcción de la agenda pública. Corbalán detalló que, en la medición semanal de menciones y sentimiento, Adorni llegó a disputar el protagonismo a Milei en la conversación digital. “

Foto de archivo - La crisis de Manuel Adorni desató un quiebre político en el gobierno argentino tras el avance de las críticas en redes sociales REUTERS/Mariana Nedelcu

Según los datos, Milei inició la gestión con más del 50% del volumen de conversación y descendió a promedios del 30%, mientras Adorni creció hasta alcanzar una porción similar.

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El fenómeno no solo afectó la visibilidad del presidente, sino que instaló a Adorni como foco de críticas. Los participantes del debate coincidieron en que la crisis se profundizó por una falta de reacción orgánica de la militancia oficialista. “La militancia, la que bancaba incondicionalmente al gobierno, se empezó a apagar”, sostuvo Corbalán. Esta situación se reflejó en la ausencia de defensores públicos del vocero y en el aumento de mensajes negativos.

Las mediciones realizadas por Monitor Digital señalaron que, desde marzo y especialmente desde abril, Adorni acumuló un 80% de rechazo sistemático en la conversación pública. “Eso no se ve en ningún otro dirigente”, subrayó Corbalán. El comportamiento de la militancia y la opinión pública marcó un punto de inflexión en la gestión de la crisis.

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Factores que profundizaron la crisis

Diversos episodios contribuyeron a la exposición mediática de Adorni. El escándalo se instaló cuando se conoció una contradicción en la firma de una restricción para acompañamiento de vuelos, hecho que, según Corbalán, “lo instala” en la agenda pública. Sin embargo, los participantes coincidieron en que este episodio no fue el detonante final, sino el inicio de un proceso de desgaste gradual.

Slavinsky describió una seguidilla de hechos que desembocaron en el desprestigio del vocero. “Es una seguidilla de hechos bochornosos que terminó siendo confirmada por lo inadmisible de explicarle a la sociedad que todo eso había sido con un pendrive”, afirmó. El analista remarcó que lo inverosímil de la defensa oficial y la acumulación de situaciones comprometedoras hicieron imposible revertir la percepción negativa.

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Diego Corbalán afirmó que la militancia oficialista dejó de defender a Manuel Adorni y agravó la crisis del gobierno

El caso Adorni se diferenció de otros escándalos políticos por la fuerte reacción social ante un funcionario que, a juicio de Slavinsky, infringió mayor daño a la imagen del gobierno que otros episodios previos.

“Hay algo que toca una fibra. El aspiracional de un departamento de tres ambientes en Caballito, que es lo que cualquier persona de clase media anhela tener. Adorni con una mansión pasa desapercibido. Ahora, con el aspiracional de un clase media que es un depto de tres ambientes en Caballito, me parece que toca la fibra”, analizó Slavinsky.

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La gestión de la crisis y dilemas de liderazgo

El gobierno enfrentó dificultades para resolver la crisis de forma rápida y efectiva. Los analistas señalaron que la administración de Milei adoptó una lógica de conflicto permanente, evitando ceder ante las presiones políticas y mediáticas. Slavinsky sostuvo que la estrategia de La Libertad Avanza consistió en no entregar a ningún funcionario. “Esto es una guerra hasta el final de los días. Eso te hace cometer errores, como subestimar las crisis”, afirmó.

El debate en torno a la oportunidad de remover a Adorni se centró en los costos políticos de la decisión. Slavinsky planteó que la demora en actuar pudo haber transmitido una imagen de debilidad, aunque también advirtió sobre el riesgo de ceder ante los adversarios.

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El caso Adorni instaló una conversación digital mayoritariamente negativa y expuso la debilidad del oficialismo en redes sociales REUTERS/Agustin Marcarian

Según Corbalán, la gestión reputacional del gobierno quedó en punto crítico tras la crisis. “El gobierno lo gastó todo, quedó en cero en las reservas con la crisis Adorni. Ahora tienen que empezar de cero y empezar de cero no es lo mismo que empezar de diez, de veinte o de treinta”, explicó.

La intervención de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, resultó decisiva en el desenlace. Corbalán afirmó que Bullrich advirtió a la cúpula libertaria sobre la necesidad de resolver el conflicto para evitar la parálisis parlamentaria. “Es Patricia Bullrich la que toca timbre en la Rosada y dice: ‘Esto hay que resolverlo porque se nos está paralizando un lugar central para la construcción de poder’”, expresó.

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Reconfiguración del poder y disputas internas

La crisis Adorni modificó el equilibrio interno del oficialismo y reconfiguró el escenario político. Slavinsky destacó que La Libertad Avanza perdió a sus referentes más visibles en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia, lo que abrió espacio para figuras del PRO, como Diego Santilli. La relación entre ambos espacios políticos quedó tensionada y obligó a nuevas negociaciones.

Corbalán indicó que Bullrich busca preservar los acuerdos parlamentarios como “la gema que hoy tiene el corazón de la gestión libertaria modelo 2026”. La ministra se posicionó como una de las accionistas principales dentro del oficialismo, con capacidad para marcar el rumbo estratégico.

La filtración de material comprometedor sobre Adorni, atribuida a sectores internos del gobierno, profundizó las divisiones. El episodio expuso el desgaste del capital político y reputacional de la administración nacional, que enfrenta el desafío de recomponer su imagen en un escenario de alta volatilidad.

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