La renuncia de Adorni por “corrupción” es “el escándalo más perjudicial” contra el gobierno de Milei, según Financial Times

Para The Financial Times, Manuel Adorni renunció por un "escándalo de corrupción"

El principal asesor del presidente Javier Milei, el jefe de gabinete Manuel Adorni, presentó su renuncia tras verse envuelto en un “escándalo de corrupción” que ha impactado al gobierno libertario argentino, según publicó The Financial Times. La renuncia fue comunicada mediante una carta publicada en X el sábado por la noche, horas antes del tercer partido de la selección argentina en el Mundial de 2026 contra Jordania. Adorni enfrenta una investigación federal sobre recientes compras de propiedades y viajes de lujo, lo que ha alimentado la polémica en torno a su gestión y patrimonio.

En su mensaje de despedida, Adorni afirmó: “Lamento que el acoso, las mentiras y los constantes intentos de los medios de comunicación por arruinar mi reputación nos hayan causado tanto daño”, insistiendo en que no participó en “ni un solo acto de corrupción”. El caso ha ocupado portadas en Argentina desde marzo, y por eso, el medio especializado en economía planteó que la causa vinculada a Adorni terminó “minando la popularidad y el capital político de un gobierno que intenta impulsar la mayor agenda de reformas del país en décadas”.

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Escándalo y admisión de fondos no declarados

El eje del escándalo reside en la justificación de los gastos de Adorni, quien en una entrevista televisiva a principios de mes alegó que sus recursos provenían de ahorros legítimos, inversiones en criptomonedas y dinero en efectivo hallado en el apartamento de su difunto padre. Estas explicaciones provocaron burlas generalizadas y aumentaron la presión para su salida. El propio Adorni admitió en junio ante la emisora LN+ que tenía 500.000 dólares no declarados a las autoridades fiscales, sosteniendo que “todos los argentinos ahorran sin declarar”. La declaración contrastó con lo expuesto meses antes ante el Congreso, donde aseguró que no había cometido ningún delito ni tenía “nada que ocultar”.

Publicación de Manuel Adorni anunciando su renuncia a través de la red social X

La controversia se acentuó cuando Adorni aseguró que había invertido 200.000 dólares en Bitcoin desde 2014, año en el que la criptomoneda era especialmente volátil. En 2022, el propio Adorni había descartado públicamente a las criptomonedas como una buena inversión. Según expertos citados, menos del 0,5 % de las carteras de Bitcoin superaban los 56.000 dólares en 2014, lo que generó dudas sobre la veracidad de sus declaraciones.

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La hermana de Milei y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, emitió una declaración tras la renuncia: “Respetamos su decisión y lamentamos que las circunstancias se hayan desarrollado de esta manera”. Durante meses, el presidente resistió los pedidos de destitución provenientes tanto de aliados de centroderecha como de su propio partido. El viernes, Milei sostuvo que no destituiría a Adorni sin una sentencia judicial: "Si lo declaran culpable, lo destituiré yo mismo. Confío en su honestidad", afirmó a un diario español.

En el texto publicado por The Financial Times, se indicó que “según los analistas, este escándalo ha resultado ser el más perjudicial de una serie de acusaciones de corrupción contra el gobierno de Milei, que hizo de la erradicación de la corrupción endémica en Argentina un estandarte de su campaña presidencial de 2023″.

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Manuel Adorni entrega su carta de renuncia al presidente Javier Milei en la oficina presidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se planteó que “Milei también ha enfrentado nuevos interrogantes sobre su participación en una posible estafa con criptomonedas el año pasado, mientras que la fiscalía ha imputado a seis exfuncionarios en una investigación por corrupción en la agencia argentina de discapacidad. Milei y sus colaboradores han negado cualquier irregularidad y han desestimado las acusaciones, calificándolas de políticamente motivadas”.

Según Marcelo García, director para las Américas de Horizon Engage, la destitución era “más vale tarde que nunca”, pero advirtió que la imagen anticorrupción de Milei ha quedado erosionada. “Será difícil recuperar esa credibilidad, sobre todo porque es probable que todos estos casos sigan su curso en los tribunales”, añadió.

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Además, remarcó que “Milei tendrá que cumplir con la principal prioridad por la que fue elegido: la economía… Los argentinos se olvidarán de Adorni si conservan sus empleos y sus ingresos superan la inflación".

Los detalles de la carta de renuncia de Adorni

Este sábado por la tarde, el ex ministro coordinador presentó su renuncia a Milei, luego de que denunciara haber sido víctima de “los interminables ataques mediáticos” sufridos durante las últimas semanas. Tras haber negado su autoría en los hechos de corrupción por los que fue acusado, planteó: “No puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática”.

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A pesar de esto, agradeció al mandatario haber aceptado su salida y subrayó el carácter excepcional de la decisión, al indicar que por primera vez desde el 10 de diciembre de 2023 actuaba en contra de los deseos del presidente. “Gracias por esta vez sí haber aceptado mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación”, manifestó.

Manuel Adorni junto a su esposa, Bettina Angeletti

Acto seguido, el ahora ex funcionario explicó que el desgaste acumulado lo llevó a pedirle al presidente que lo acompañe en el cierre de su etapa en el gobierno. “Usted sabe todo lo que he sufrido durante todo este tiempo. Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia”, indicó.

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“Las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados”, resaltó el ex jefe de Gabinete, quien aseguró haber sido señalado de ser “delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas”. Además, lamentó que hayan circulado versiones que atribuían su permanencia en el cargo a supuestas extorsiones al presidente y a la Secretaría General de la Presidencia.

Luego de afirmar: “Soy un simple ciudadano que un día quiso colaborar con un proyecto que está poniendo a la Argentina en la cima del mundo, un ciudadano de a pie, con una vida que no es ni más ni menos que la que tuve siempre”, Adorni se dirigió a Milei al sostener: “Usted es la única esperanza para la Argentina. Ya no se lo digo desde adentro, sino ahora desde afuera”.

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Los cambios que sufrirá el Gabinete tras la salida de Adorni

De acuerdo con las fuentes consultadas por Infobae, el Gobierno tiene previsto anunciar este domingo al funcionario que reemplazará a Adorni: Diego Santilli. Actualmente, el ex dirigente del PRO encabezaba el Ministerio del Interior. Sin embargo, la repentina renuncia provocaría un cambio en la estructura del Gabinete, el ministro absorbería el control de las dos carteras.

Santilli habría mantenido una reunión con la secretaria general de la Presidencia este viernes (REUTERS)

Recientemente, Santilli habría dialogado sobre el cambio con Karina Milei, quien le transmitió que es el principal candidato para asumir la Jefatura de Gabinete. A pesar de esto, los allegados al ministro del Interior señalaron que la decisión no se considera definitiva hasta que el presidente Milei se comunique directamente con él para confirmarlo.

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Según está estipulado, el anuncio oficial se realizaría a través de las redes sociales. Asimismo, el plan también incluiría una modificación en las responsabilidades de la secretaria general de la Presidencia, quien pasaría a comandar el área de Medios.

De esta manera, el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, quien reemplazó al propio Adorni en ese rol, y el secretario de Prensa, Fabián Fernández, deberán responder directamente a las órdenes de la hermana del jefe de Estado. Con estos movimientos, el oficialismo buscaría consolidar el dominio de oficinas claves bajo figuras de confianza del círculo presidencial.

Así fueron las reacciones del arco político a la renuncia de Adorni

Poco después de que el ex jefe de Gabinete hiciera pública su carta de renuncia, en redes sociales se generó una oleada de reacciones entre dirigentes de todo el espectro político argentino. Desde mensajes de respaldo hasta críticas y comentarios irónicos, las respuestas evidenciaron profundas diferencias sobre su gestión y los motivos detrás de su salida.

Desde el oficialismo, Karina Milei fue la primera en expresar su apoyo público al funcionario saliente. En su cuenta de X, la hermana del presidente agradeció su trabajo y destacó su “pasión y compromiso” por defender las ideas de la libertad.

El mensaje de Karina Milei a Manuel Adorni tras presentar su renuncia

Mientras que remarcó que la renuncia se produce en un “difícil –e inmerecido– momento” para Adorni y su familia y lamentó las circunstancias que rodearon su salida, por su parte, Javier Milei optó por una postura silenciosa y solo reposteó la carta de renuncia de Adorni sin agregar comentarios.

No así como la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, publicó un mensaje en el que subrayó la importancia de la “confianza y la ética” para profundizar el cambio político. Se trató de una referencia interpretada como crítica, debido a que fue la única integrante del partido violeta en dejar entrever su fastidio por el caso.

Por otro lado, la vicepresidenta Victoria Villarruel intervino con un comentario irónico al responder el mensaje de Karina Milei en X al manifestar: “Solo entré para leer los comentarios”. Asimismo, el ex legislador Ramiro Marra, apartado de LLA, también se pronunció al remarcar que “las ideas de la libertad están por encima de cualquier nombre”.

El PRO emitió un comunicado donde expresó que la renuncia de Adorni “era lo que correspondía” y que con su salida el Gobierno puede “volver a enfocarse en lo importante”, instando a dejar atrás una crisis “completamente evitable”.

El comunicado del PRO sobre la renuncia de Adorni

Bajo la misma línea, enfatizó que la permanencia de Adorni solo generaba “más desgaste, más ruido y más costos” para el Ejecutivo y aclaró que la decisión final era “una responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo”. El texto concluyó que “el Presidente finalmente tomó la decisión correcta”.

La Unión Cívica Radical (UCR) también emitió un comunicado, en el que afirmó que la renuncia “debió producirse hace meses” y denunció un “crecimiento patrimonial inexplicable” y “una sucesión de mentiras” por parte del ex funcionario.

Además, sostuvieron que estos hechos lo volvieron “incompatible con una de las máximas responsabilidades institucionales de la República” y pidieron que la Justicia investigue el cambio en el estilo de vida del ex jefe de Gabinete.

La publicación que realizó Alberto Fernández

Desde el lado de la opisoción, el ex presidente Alberto Fernández compartió una imagen editada en Instagram donde se ve a Adorni llorando, con la leyenda: “No pudo enfrentar a los diputados, no quiso informar a los senadores”. De la misma manera, el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica-ARI, ironizó con una placa de Crónica que decía “Fin” y afirmó que Adorni renunció porque “nunca pudo justificar su patrimonio, ocultando información y acumulando una mentira tras otra”.

Ferraro agregó que Adorni “confunde control y rendición de cuentas con persecución” y señaló que quien ejerce la función pública debe aceptar el escrutinio. Asimismo, Hernán Reyes, de la misma fuerza, celebró la renuncia como una “buena noticia” y sostuvo que “los argentinos echamos a Adorni”. Reyes afirmó que Milei “no le aceptó ninguna renuncia: tuvo que irse” y sentenció: “Ahora te espera la Justicia”.

Por último, la diputada Gisela Scaglia, presidenta del bloque Provincias Unidas, consideró que la salida de Adorni es una decisión que “le hace bien al país” y pidió que la Justicia actúe. Y, en representación del Partido Socialista, Esteban Paulón calificó el episodio como “la farsa” y acusó a Adorni de mentir tres meses a la sociedad y al Congreso.