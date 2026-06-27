Las reacciones del arco político a la salida de Manuel Adorni: “Fin”

Foto de archivo - El ahora exjefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, recoge sus documentos tras presentar su informe de gestión ante el Congreso Nacional, en Buenos Aires, Argentina. 29 abr, 2026. REUTERS/Mariana Nedelcu

Desde mensajes socarrones, críticas e indirectas, dirigentes de todo el espectro político expresaron su parecer tras la renuncia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Desde el oficialismo, la primera que se expresó fue la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien defendió al funcionario saliente. “Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven”, escribió la hermana del Presidente en su cuenta de X.

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Además, calificó a Adorni como una persona “íntegra, valiosa y muy querida”. “Sabemos del difícil –e inmerecido– momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo”, señaló.

Por su parte, el presidente Javier Milei se limitó a repostear la carta de renuncia de Adorni, sin formular comentarios.

Más críptica fue la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, quien minuto después de conocerse la renuncia, afirmó desde su cuenta de X: “La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo”.

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La UCR, en tanto, planteó que la renuncia “debía producirse hace meses” por un “crecimiento patrimonial inexplicable y una sucesión de mentiras que sembraron confusión”.

Por su lado, el diputado nacional Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, compartió una placa tradicional del canal Crónica con la leyenda “Fin”.

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Otro de los mensajes fue el de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que le agradeció a Manuel Adorni por su “incansable trabajo” y destacando su “pasión y compromiso” en defensa de las ideas de la libertad. Explicó que la decisión fue acompañada “con respeto” y lamentando las circunstancias que motivaron su salida. El presidente, Javier Milei, solo se limitó a compartir la carta.

La renuncia de Adorni se produjo este sábado luego de más de 100 días marcados por investigaciones judiciales y presiones políticas. Adorni estaba siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, tras la aparición de informes sobre manejos de fondos de origen dudoso.

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Entre los hechos cuestionados figura la inclusión de su esposa, Betina Angeletti, en el avión presidencial durante el viaje de Javier Milei a Nueva York en el marco de la Argentina Week 2026, así como la filtración de un viaje familiar a Punta del Este en un avión privado.

Desde marzo, Javier y Karina Milei realizaron diversos intentos para respaldar a Adorni y mantenerlo en el cargo. Sin embargo, la presión judicial y el creciente aislamiento político dentro del propio Gabinete dificultaron su permanencia. El ex vocero se quedó sin apoyo interno y fue acorralado en el Congreso, donde sectores de la oposición impulsaban pedidos de interpelación y una moción de censura.

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En las últimas semanas, tanto el PRO como una parte de la UCR buscaron postergar el tratamiento de estos pedidos mediante recursos reglamentarios, intentando proteger a Adorni y fortalecer la relación con el oficialismo. No obstante, la presión de los opositores más duros y aliados redujo el margen para nuevas dilaciones anticiparon el desenlace.

Al anunciar su salida, Adorni agradeció la confianza al Presidente y calificó su gestión como “un verdadero honor”. El mensaje fue difundido a través de su cuenta de X, en el que reflejó el desgaste personal y político acumulado en los últimos meses.

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La salida de Adorni deja la Jefatura de Gabinete vacante en un contexto de alta tensión institucional. Según señalan de fuentes oficiales, el cargo será asumido, muy probablemente, por Diego Santilli, actual titular del Ministerio del Interior.