Jorge Asís: “Hace bien Milei en sostener a Manuel Adorni”

Jorge Asís sostuvo que Javier Milei hace bien en mantener a Manuel Adorni pese al escándalo y las denuncias de corrupción

El escritor Jorge Asís cuestionó la reacción ante el escándalo Adorni durante una entrevista en Infobae al Regreso, donde advirtió sobre el impacto de la moralización y la fragilidad de las alianzas en la política.

En la charla, Asís expuso su mirada sobre el presente del oficialismo, la figura presidencial y el trasfondo del caso Adorni. “Hace bien en sostenerlo porque en realidad beneficia mucho más a los impugnadores, a los que están enfrente. Vos imaginate que en el peronismo, por ejemplo, es un estado de asamblea. Que siga Milei con Adorni, que lo retenga, porque se está debilitando o se debilita mucho Milei”, afirmó.

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La estrategia de Milei frente al escándalo Adorni

La discusión se centró en el efecto político de la permanencia de Adorni en su cargo tras las denuncias. Asís fue directo: “Yo sinceramente me parece que hace bien incluso Milei en sostenerlo”.

Según el analista, el presidente evalúa que entregar a Adorni debilitaría su posición: “Él piensa que si lo entrega a Adorni, van después por Karina y por él. En este momento no quiere dar el brazo a torcer”.

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Asís afirmó que Milei cree que si entrega a Manuel Adorni, después avanzarán contra Karina Milei y contra él (Infobae en Vivo)

El periodista remarcó el contraste con otros casos de corrupción: “Con lo que se roba en la Argentina, con los espectáculos de corrupción que existen, yo tendría que criticarlo por torpe, por tonto, por precipitarse. Esto en el menemismo seguramente no pasaba. Siempre había alguien que te decía: ‘Este es un momento para tener perfil bajo. No está para que te pongas a gastar como loco. Es un poco profesional’”.

Asís diferenció el episodio de Adorni de los grandes escándalos: “Si vos lo vas a condenar a este muchacho y estamos hablando hace dos meses de él por todo lo que está pasando, vos tenés que tener todos los intendentes con tobillera en la Argentina”.

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La vara moral y la dinámica de la política argentina

El analista advirtió sobre los riesgos de elevar la exigencia ética en un contexto marcado por la desconfianza. “Es elevar innecesariamente la vara moral. La ponés tan alta, la vara moral, que después cuando te pasa alguna tontería de estas y te pillen a investigar las sábanas, ya hay un poco de crueldad ahí”, sostuvo Asís.

El analista dijo que el caso Adorni se extendió durante dos meses como parte de una estrategia de desgaste político contra el oficialismo

Agregó que la persistencia del tema Adorni revela una estrategia de desgaste: “No es que me preocupe, pero me parece que no es para tomarlo durante dos meses como tema total”.

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El staff consultó si existía un efecto dominó en la política argentina. Asís respondió: “Por supuesto que puede ir. Vos sabés lo que son los intendentes, lo que son los minigobernadores. Muchos quieren seguir eternamente porque saben que pasa alguna cosa y puede ser uno hasta injusto, pero como dicen los minigobernadores, un buen minigobernador con 20 palos por año está más o menos salvado”.

Frente al paralelismo con la expresidenta, Asís fue categórico: “La doctora está con tobillera como consecuencia de la concepción recaudatoria del poder que tenía su compañero de vida. Ella verdaderamente no tenía casi absolutamente nada que ver. No se trata de una delincuente. Va a terminar siendo indultada y pronto tal vez”.

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Asís comparó el escándalo Adorni con otros casos de corrupción en la Argentina y relativizó su dimensión frente a prácticas más extendidas (Infobae en Vivo)

Bullrich, Villarruel y el círculo rojo: los nuevos dilemas del oficialismo

El clima de tensión institucional se reflejó en la víspera del Día de la Bandera, con la confirmación de que Milei y Villarruel compartirán el acto en Rosario. Asís consideró “una tontería total” la falta de diálogo entre ambos líderes y analizó la fragmentación del poder: “Milei es un fenómeno. No hay cinco Milei, hay un Milei. Ahora, gobernar con la provincia de Buenos Aires en contra no es un tema menor. Y tener ya esta relación con su vicepresidente, que fue la que le aportó el voto seguridad que permitió que Milei fuera diputado en 2021, me parece que se maneja muy mal”.

Consultado sobre Patricia Bullrich, Asís remarcó: “Bullrich tiene una sola cuestión pendiente: ser presidenta de la República. Es una mina que hace más de 50 años que hace política, tuvo no menos de ocho jefes políticos, cambió perfectamente, pero ya está asumido por la sociedad que es esto Patricia Bullrich. Hoy en la práctica gobierna Bullrich, porque Milei fue una producción del peronismo para evitar que heredara Alberto Fernández Juntos por el Cambio”.

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Sobre el futuro inmediato, Asís advirtió que el poder real se disputará tras el Mundial. “Muchos políticos no quieren hablar hasta que pase el Mundial porque creen que todo se va a detener. Hay otros que están preparados para, en cuanto termine, salir con todo. Algunos se equivocan, porque tenés que hablar cuando nadie habla. Cuando todos hablan, sos uno más”, concluyó.

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