Política

Jorge Asís: “Hace bien Milei en sostener a Manuel Adorni”

El analista político desmenuzó en Infobae al Regreso la crisis desatada por la permanencia del vocero presidencial tras las denuncias de corrupción, analizando el impacto en el oficialismo y la estrategia de Javier Milei ante la presión

Guardar
Google icon
Jorge Asís sostuvo que Javier Milei hace bien en mantener a Manuel Adorni pese al escándalo y las denuncias de corrupción

El escritor Jorge Asís cuestionó la reacción ante el escándalo Adorni durante una entrevista en Infobae al Regreso, donde advirtió sobre el impacto de la moralización y la fragilidad de las alianzas en la política.

En la charla, Asís expuso su mirada sobre el presente del oficialismo, la figura presidencial y el trasfondo del caso Adorni. “Hace bien en sostenerlo porque en realidad beneficia mucho más a los impugnadores, a los que están enfrente. Vos imaginate que en el peronismo, por ejemplo, es un estado de asamblea. Que siga Milei con Adorni, que lo retenga, porque se está debilitando o se debilita mucho Milei”, afirmó.

PUBLICIDAD

La estrategia de Milei frente al escándalo Adorni

La discusión se centró en el efecto político de la permanencia de Adorni en su cargo tras las denuncias. Asís fue directo: “Yo sinceramente me parece que hace bien incluso Milei en sostenerlo”.

Según el analista, el presidente evalúa que entregar a Adorni debilitaría su posición: “Él piensa que si lo entrega a Adorni, van después por Karina y por él. En este momento no quiere dar el brazo a torcer”.

PUBLICIDAD

(Infobae en Vivo)
Asís afirmó que Milei cree que si entrega a Manuel Adorni, después avanzarán contra Karina Milei y contra él (Infobae en Vivo)

El periodista remarcó el contraste con otros casos de corrupción: “Con lo que se roba en la Argentina, con los espectáculos de corrupción que existen, yo tendría que criticarlo por torpe, por tonto, por precipitarse. Esto en el menemismo seguramente no pasaba. Siempre había alguien que te decía: ‘Este es un momento para tener perfil bajo. No está para que te pongas a gastar como loco. Es un poco profesional’”.

Asís diferenció el episodio de Adorni de los grandes escándalos: “Si vos lo vas a condenar a este muchacho y estamos hablando hace dos meses de él por todo lo que está pasando, vos tenés que tener todos los intendentes con tobillera en la Argentina”.

La vara moral y la dinámica de la política argentina

El analista advirtió sobre los riesgos de elevar la exigencia ética en un contexto marcado por la desconfianza. “Es elevar innecesariamente la vara moral. La ponés tan alta, la vara moral, que después cuando te pasa alguna tontería de estas y te pillen a investigar las sábanas, ya hay un poco de crueldad ahí”, sostuvo Asís.

Conferencia de prensa: Manuel Adorni - Luis Caputo - Alejandra Monteoliva
El analista dijo que el caso Adorni se extendió durante dos meses como parte de una estrategia de desgaste político contra el oficialismo

Agregó que la persistencia del tema Adorni revela una estrategia de desgaste: “No es que me preocupe, pero me parece que no es para tomarlo durante dos meses como tema total”.

El staff consultó si existía un efecto dominó en la política argentina. Asís respondió: “Por supuesto que puede ir. Vos sabés lo que son los intendentes, lo que son los minigobernadores. Muchos quieren seguir eternamente porque saben que pasa alguna cosa y puede ser uno hasta injusto, pero como dicen los minigobernadores, un buen minigobernador con 20 palos por año está más o menos salvado”.

Frente al paralelismo con la expresidenta, Asís fue categórico: “La doctora está con tobillera como consecuencia de la concepción recaudatoria del poder que tenía su compañero de vida. Ella verdaderamente no tenía casi absolutamente nada que ver. No se trata de una delincuente. Va a terminar siendo indultada y pronto tal vez”.

(Infobae en Vivo)
Asís comparó el escándalo Adorni con otros casos de corrupción en la Argentina y relativizó su dimensión frente a prácticas más extendidas (Infobae en Vivo)

Bullrich, Villarruel y el círculo rojo: los nuevos dilemas del oficialismo

El clima de tensión institucional se reflejó en la víspera del Día de la Bandera, con la confirmación de que Milei y Villarruel compartirán el acto en Rosario. Asís consideró “una tontería total” la falta de diálogo entre ambos líderes y analizó la fragmentación del poder: “Milei es un fenómeno. No hay cinco Milei, hay un Milei. Ahora, gobernar con la provincia de Buenos Aires en contra no es un tema menor. Y tener ya esta relación con su vicepresidente, que fue la que le aportó el voto seguridad que permitió que Milei fuera diputado en 2021, me parece que se maneja muy mal”.

Consultado sobre Patricia Bullrich, Asís remarcó: “Bullrich tiene una sola cuestión pendiente: ser presidenta de la República. Es una mina que hace más de 50 años que hace política, tuvo no menos de ocho jefes políticos, cambió perfectamente, pero ya está asumido por la sociedad que es esto Patricia Bullrich. Hoy en la práctica gobierna Bullrich, porque Milei fue una producción del peronismo para evitar que heredara Alberto Fernández Juntos por el Cambio”.

Sobre el futuro inmediato, Asís advirtió que el poder real se disputará tras el Mundial. “Muchos políticos no quieren hablar hasta que pase el Mundial porque creen que todo se va a detener. Hay otros que están preparados para, en cuanto termine, salir con todo. Algunos se equivocan, porque tenés que hablar cuando nadie habla. Cuando todos hablan, sos uno más”, concluyó.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Jorge AsísJavier MileiManuel AdorniPatricia BullrichCristina KirchnerInfobae al RegresoInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Santilli se reunió con el gobernador de Jujuy en busca de reforzar el apoyo de “dialoguistas” en el Congreso

El ministro del Interior recibió a Carlos Sadir en Casa Rosada y repasaron los proyectos que el Poder Ejecutivo busca aprobar, para los que los legisladores de las provincias son clave. Las obras que puso sobre la mesa el mandatario

Santilli se reunió con el gobernador de Jujuy en busca de reforzar el apoyo de “dialoguistas” en el Congreso

Carta abierta de Ramiro Marra al Presidente para que eche a Adorni: “Este cambio es más grande que cualquiera de nosotros”

El dirigente línea fundadora de La Libertad Avanza se dirigió a Javier Milei con una misiva que expresa fuertes críticas a la decisión de mantener al jefe de Gabinete, acusado de enriquecimiento ilícito. “El contrato con los argentinos se está poniendo en duda”, sentenció

Carta abierta de Ramiro Marra al Presidente para que eche a Adorni: “Este cambio es más grande que cualquiera de nosotros”

La Libertad Avanza quiere afianzar el “voto joven” y busca bajar la edad mínima para ser concejal bonaerense

Las autoridades del partido en la provincia de Buenos Aires, encabezados por Sebastián Pareja, presentaron el proyecto. Busca ser debatido de cara a las elecciones municipales del año próximo

La Libertad Avanza quiere afianzar el “voto joven” y busca bajar la edad mínima para ser concejal bonaerense

El Gobierno le otorgó un aumento trimestral a los empleados estatales que volvió a dividir a los sindicatos

La mejora es del 6,64% en tres tramos para el período junio-agosto, que fue aceptada por UPCN, del sector dialoguista de la CGT, y rechazada por ATE, del ala dura gremial. En qué consiste la recomposición salarial

El Gobierno le otorgó un aumento trimestral a los empleados estatales que volvió a dividir a los sindicatos

Pablo Juliano: “El Congreso tiene que defender a la gente, no a Adorni”

El diputado radical cuestionó al jefe de Gabinete, quien enfrenta cuestionamientos por el crecimiento de su patrimonio

Pablo Juliano: “El Congreso tiene que defender a la gente, no a Adorni”

DEPORTES

Yazmín Jaureguy contó intimidades de su relación con el Colo Barco: de la romántica primera cita al “mundo solitario” del fútbol

Yazmín Jaureguy contó intimidades de su relación con el Colo Barco: de la romántica primera cita al “mundo solitario” del fútbol

EN VIVO: la selección argentina se entrena con la presencia de Messi a cuatro días de enfrentar a Austria en el Mundial

Un jugador de Uzbekistán golpeó a un camarógrafo en la derrota ante Colombia y lo remedió con un cálido gesto

Guido Justo y Juan Estévez avanzaron a semifinales y sueñan con una final argentina en Asunción

La histórica decisión para recuperar la esencia de la Fórmula 1: “Está confirmada”

TELESHOW

Barby Franco compartió su visita al médico junto a su hija Sarah Burlando: “La emoción que tuvo”

Barby Franco compartió su visita al médico junto a su hija Sarah Burlando: “La emoción que tuvo”

Julieta Poggio encendió las playas de Miami con fotos osadas y un guiño a la Selección

Toto Kirzner contó quién era su crush famoso y le arruinaron la ilusión en vivo: “Te enamoraste de tu mamá”

Florencia Peña habló con Yanina Latorre: “Estoy dando mis más sinceras disculpas”

Nicole Neumann vaticinó el 3-0 de Argentina y lanzó su propia cábala mundialista

INFOBAE AMÉRICA

Una bruja quemada, mil esquiadores disfrazados y 12 kilómetros: así la Belalp Hexe mantiene viva la leyenda más oscura de los Alpes suizos

Una bruja quemada, mil esquiadores disfrazados y 12 kilómetros: así la Belalp Hexe mantiene viva la leyenda más oscura de los Alpes suizos

De tocar seis noches por semana en Maryland a grabar con Dolly Parton: la metamorfosis de Emmylou Harris

La República Dominicana acoge la quinta reunión del Consejo Conjunto Cariforo–Unión Europea

Un ojo de vidrio, lágrimas en el supermercado y selfies en el banco: las anécdotas más curiosas de Gascoigne con sus fanáticos

EE.UU. ofrece hasta $15 millones por información para capturar a “Porky” y “Cuervo” líderes de la MS-13 en Honduras