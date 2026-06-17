Política

A cuatro días del balotaje en Colombia, Milei apoyó a Abelardo De La Espriella: “Crecimiento o comunismo emprobrecedor”

El presidente argentino contó que mantuvo una charla telefónica con el abogado colombiano que disputará la presidencia contra Iván Cepeda. “Las fuerzas de la libertad en la región estamos mirando y apoyando”, dijo Milei

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El presidente de Argentina, Jaiver Milei, respaldó nuevamente al candidato Abelardo de la Espriella - crédito Natacha Pisarenko/AP y Luisa González/Reuters
El presidente argentino vinculó la elección de Colombia con una agenda regional de libertad económica, seguridad, comercio y combate al narcotráfico - crédito Natacha Pisarenko/AP y Luisa González/Reuters

El presidente argentino Javier Milei respaldó públicamente este martes la candidatura de Abelardo de la Espriella de cara al balotaje presidencial colombiano del 21 de junio, a cuatro días de que los ciudadanos de ese país definan si el abogado penalista o el senador izquierdista Iván Cepeda ocupará la Casa de Nariño. Milei difundió su apoyo a través de un tuit en el que reveló haber mantenido una conversación telefónica con el candidato y trazó una línea divisoria entre dos modelos de país: “crecimiento económico y prosperidad” frente a “comunismo empobrecedor”.

“Las fuerzas de la libertad en la región estamos mirando y apoyando”, escribió el mandatario argentino, quien encuadró la segunda vuelta colombiana como una disputa que trasciende las fronteras nacionales. En el mismo mensaje, enumeró los ejes que, según dijo, comparte con De la Espriella: libertad económica, seguridad, comercio y “cero tolerancia con el crimen organizado transnacional y el narcotráfico”. La publicación cerró con su consigna habitual: “VIVA LA LIBERTAD CARAJO”.

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De la Espriella llegó a esta instancia tras obtener 43,74% de los votos en la primera vuelta del 31 de mayo, frente al 40,90% de Cepeda. Su trayectoria política es tan reciente como acelerada: fundó el movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria en julio de 2025, once meses antes de disputar la presidencia, luego de construir una carrera como abogado penalista que lo convirtió en millonario y figura pública.

- crédito @delaespriella_style/Instagram - Enea Lebrun/Reuters
De la Espriella llegó al balotaje tras obtener 43,74% en la primera vuelta, frente al 40,90% que consiguió Iván Cepeda - crédito @delaespriella_style/Instagram - Enea Lebrun/Reuters

El perfil del candidato que Milei eligió respaldar combina elementos del discurso libertario con una estética de outsider. Admirador declarado de Donald Trump y donante del Partido Republicano de Estados Unidos, De la Espriella ha desarrollado una carrera jurídica en su país que le otorgó notoriedad. Sus seguidores lo llaman “el Tigre”.

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A sus 47 años, el candidato promete convertir a Colombia en “la patria milagro”, tomando como referencia los modelos de Corea del Sur e Irlanda. Su plan de gobierno incluye un decálogo de compromisos en áreas que van desde la seguridad y la salud hasta el bienestar animal y la cultura. Ante las críticas por carecer de experiencia en cargos públicos, argumenta que esa condición lo libera de compromisos con la clase política tradicional y los grupos económicos. Su compañero de fórmula, el economista José Manuel Restrepo, aporta respaldo académico a la candidatura.

La intervención de Milei se produce en un momento en que algunas encuestas colombianas muestran a De la Espriella con ventaja, aunque no sin matices. Tres de las cuatro encuestadoras que publicaron sondeos antes del período de veda —AtlasIntel, Guarumo y el Centro Nacional de Consultoría (CNC)— lo ubican por delante de Cepeda. La cuarta, Celag Data, registró un empate técnico con 40,8% para Cepeda y 39,7% para De la Espriella, dentro del margen de error.

Las divisiones geográficas y generacionales complican la lectura del escenario. Según el análisis de AtlasIntel difundido por Semana, De la Espriella muestra solidez en la región central del país, mientras Cepeda aventaja a su rival en Bogotá y concentra respaldo entre votantes de 18 a 24 años. El comportamiento del voto en blanco —que osciló entre 2,4% y 7,6% según la encuestadora— y la decisión de los indecisos que no se volcaron en la primera vuelta son las variables que los analistas señalan como determinantes para el resultado del domingo.

El respaldo de Milei se enmarca en una tendencia más amplia de coordinación entre mandatarios y candidatos de la derecha regional. El presidente argentino ya había expresado afinidad ideológica con figuras como el salvadoreño Nayib Bukele, con quien De la Espriella es comparado frecuentemente por sus propias posiciones y, según la agencia EFE, también por cierto parecido físico. Milei fue explícito al situar la elección colombiana dentro de una disputa continental: “La Argentina de La Libertad Avanza estará siempre del lado de quienes eligen la libertad y la democracia”, escribió en su publicación.

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