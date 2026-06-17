El podio de los temas más escuchados de la Selección Argentina tras el triunfo ante Argelia

La Selección Argentina debuta con un 3 a 0 y Spotify estalla con tres hits locales (REUTERS/Claudia Greco)

Este martes, la Selección Argentina tuvo su ansiado debut en el Mundial 2026. El conjunto de Lionel Scaloni se impuso 3 a 0 ante Argelia. Inmediatamente, la emoción y la euforia se apoderó de los hinchas de la celeste y blanca. Esa misma explosión se volcó al mundo de la música y las plataformas, donde tres canciones, de artistas locales, crecieron en reproducciones.

Tras la victoria de Argentina, la celebración no solo se vivió en las calles, sino también en las plataformas digitales. En Spotify Argentina, el entusiasmo por el triunfo se reflejó en un marcado aumento en la escucha de canciones vinculadas con la selección y la cultura popular del país. Durante la hora posterior al partido, las tres canciones que más crecieron en reproducciones pertenecen a artistas argentinos, reflejando cómo la música se convierte en parte esencial de la experiencia colectiva. “Muchachos, Ahora Nos Volvimos a Ilusionar” de La Mosca lideró el ranking con un incremento del 2419,6%, consolidándose como himno de la hinchada. “Pa’la Selección” de La T y La M registró un crecimiento del 2401,7%, mientras que “La Cumbia De Los Trapos” de Yerba Brava aumentó sus reproducciones en un 1714,2%. Estas cifras muestran cómo el fútbol y la música se entrelazan en los momentos de festejo nacional.

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A casi cuatro años de la consagración en Doha, Guillermo Novellis, líder de La Mosca, repasó el impacto cultural que generó “Muchachos” y recordó la presión vivida durante el torneo. En una entrevista con Infobae a la Tarde, el músico contó que enfrenta este Mundial de manera muy distinta a la experiencia en Qatar.

Del estadio al streaming, tres canciones argentinas se convierten en el festejo oficial del debut

“Voy a tener un Mundial mucho más relajado que el del 22. Nos convertimos en una especie de amuleto, una cábala colectiva de la selección. Por suerte la historia terminó bien, pero durante ese mes no la pasé tan bien. Te diría que la pasé bastante mal”, explicó Novellis, aludiendo a la tensión que sintió tras la derrota de la Selección ante Arabia Saudita. La canción ya era un éxito entre los hinchas antes del debut argentino, y el tropiezo inicial alimentó supersticiones sobre su posible mala suerte. “La canción empezó a sonar muchísimo antes de que empiece el Mundial y arrancamos perdiendo. Para algunos ya éramos mufa. Y ser mufa en el fútbol argentino no es algo agradable”, recordó.

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Con el avance del equipo y la conquista de la Copa del Mundo, la preocupación se disipó y “Muchachos” se consolidó como la banda sonora de la celebración nacional. “Los muchachos remontaron brillantemente el campeonato y nuestra canción fue simplemente una banda de sonido que acompañó la epopeya”, sostuvo el cantante.

De cara al Mundial 2026, surgió el debate sobre si debía modificarse la letra para sumar la cuarta estrella. Novellis aclaró que el grupo prefirió mantener la versión original. “Podíamos haber cambiado la letra, hablar de la cuarta estrella o hacer alguna referencia nueva, pero decidimos que quedara así. Creo que la magia de la canción tenía que ver con poner a Diego y a Leo en el mismo plano, con esa idea de haber nacido en el país de Maradona y Messi. Cambiarla sería desvirtuarla”, explicó.

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Guillermo Novellis repasó el impacto que tuvo la canción durante Qatar 2022, contó por qué la banda decidió mantener intacta la letra y analizó cómo viven los hinchas la ilusión de una nueva Copa del Mundo

Para Novellis, “Muchachos” trascendió el fútbol y se convirtió en el recuerdo de un momento clave para la Argentina. “Es algo representativo de un momento histórico que nos hizo muy felices a todos los argentinos”, afirmó. La apropiación popular se evidenció en los festejos tras el título, donde la canción acompañó tanto las celebraciones masivas en el país como los encuentros de hinchas argentinos en el exterior. “En esos pequeños lapsos en los que estamos unidos y hermanados, la canción fue protagonista. Es algo que nunca nos vamos a olvidar”, señaló Novellis.

Consultado sobre la posibilidad de que surja un nuevo himno para este Mundial, descartó la idea de fabricar fenómenos musicales de manera premeditada. “No se pueden hacer canciones con premeditación y alevosía”, concluyó.

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Por su parte, Tobías Medrano y Matías Rapen de La T y La M se encuentran en Estados Unidos. Este martes, los jóvenes dijeron presente en Kansas para ver el partido ante Argelia. Allí, los cantantes vivieron una divertida previa junto a Luck Ra.