Fotos Al 100

17 fotos de la cumbre empresaria Argentina Week en Nueva York

La segunda jornada del Argentina Week celebrada en la sede del BofA en Nueva York reunió a empresarios, funcionarios nacionales y gobernadores de varias provincias

Guardar
El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo, durante una de sus exposiciones en la Argentina Week
Luis Caputo, en primer plano,
Luis Caputo, en primer plano, junto a Marcelo Mindlin de Pampa Energía, primeros en un auditorio empresario que incluye, entre otros, al presidente y CEO de YPF Horacio Marin y a Alejandro Bulgheroni
Otra imagen del auditorio con
Otra imagen del auditorio con funcionarios, empresarios y prensa
El embajador argentino en EEUU
El embajador argentino en EEUU Alec Oxenford, Julio Figueroa de Citi, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y el embajador de los EEUU en la Argentina, Peter Lamelas
Francisco Soldati de Feniz Partners,
Francisco Soldati de Feniz Partners, Federico Sturzenegger y Alec Oxenford
Hernán Kazah de Kaszek, Martín
Hernán Kazah de Kaszek, Martín Migoya de Globant, Martín Varsavsky, Pierpaolo Barbieri de Uala
Peter Lamelas, Julio Figueroa, Alec
Peter Lamelas, Julio Figueroa, Alec Oxenford y Martín Varsavsky
Luis Caputo, Alec Oxenford, el
Luis Caputo, Alec Oxenford, el subsecretario de Estado para Asuntos Economic de EEUU Jacob Helberg, José Luis Daza y Peter Lamelas
El ministro de Economía Luis
El ministro de Economía Luis Caputo, el embajador argentino en EEUU Alec Oxenford, Sebastián Loketec del BofA, el viceministro de Economía José Luis Daza, Betina Bulgheroni y Alejandro Bulgheroni
Asistentes escuchan atentamente durante la
Asistentes escuchan atentamente durante la sesión de apertura de la Semana Argentina, donde el ministro de Economía, Luis Caputo, se dirige a la audiencia
Claudio Irigoyen del BofA, el
Claudio Irigoyen del BofA, el presidente del BCRA Santiago Bausili, el ministro de Economía Luis Caputo y el SCO de JP Morgan Argentina Facundo Gómez Minujín
Panelistas discuten el camino de
Panelistas discuten el camino de Argentina hacia un crecimiento impulsado por el mercado durante un evento de la Semana Argentina, con la audiencia escuchando atentamente.
Representantes del sector público y
Representantes del sector público y privado de Argentina y otros países se reunieron durante la Semana Argentina para abordar temas clave de inversión y crecimiento económico en un evento de alto nivel.
Luis Caputo, Ministro de Economía
Luis Caputo, Ministro de Economía de Argentina, pronuncia un discurso ante una numerosa audiencia durante la Sesión de Apertura y Conferencia Principal de la Argentina Week.
Susan Segal del Council of
Susan Segal del Council of the Americas, el ministro de Economía Luis Caputo y el embajador de la Argentina en EEUU, Alec Oxenford
El embajador argentino en los
El embajador argentino en los EEUU, Alec Oxenford, junto al ministro de Economía, Luis Caputo
Alec Oxenford, Osvaldo Jaldo gobernador
Alec Oxenford, Osvaldo Jaldo gobernador de Tucumán, Rolando Figueroa gobernador de Neuquén, Marcelo Rego gobernador de San Juan, Luis Caputo, Manuel Adorni, Santiago Bausili, Carlos Sadir gobernador de Jujuy, Juan Pablo Valdés de Corrientes y Raúl JKalil de Catamarca

Temas Relacionados

Argentina WeekÚltimas Noticias

Últimas noticias

El dólar profundizó su caída

El dólar profundizó su caída y quedó por debajo de los 1.400 pesos

Fuerte interna en la Sociedad Rural: el vice de Nicolás Pino lanzó su candidatura y escala la pelea por la reelección

El drama tras el temporal en Tucumán: inundaciones, familias evacuadas y complicaciones en el tránsito

Los bancos argentinos destacaron la digitalización y el crecimiento como desafíos centrales en Argentina Week

Una mujer trans alcoholizada atropelló a una inspectora de la Policía de la Ciudad en los Bosques de Palermo y huyó

Infobae América

Estas son las ciudades más

Estas son las ciudades más felices de Estados Unidos en 2026, según un nuevo ranking

Muñecos de paja, banquetes y rituales de fuego: así es Maslenitsa, el festival que despide el invierno en el mundo eslavo

Brasil negocia con Estados Unidos el freno a la designación del PCC y el Comando Vermelho como organizaciones terroristas

Un avión militar de Estados Unidos sobrevoló el estrecho de Taiwán previo al encuentro entre Trump y Xi Jinping en China

Estafas en Estados Unidos provocan pérdidas estimadas de 119.000 millones de dólares al año

TELESHOW

Catherine Fulop festejó su cumpleaños

Catherine Fulop festejó su cumpleaños 61: los emotivos mensajes de su familia y el divertido video sobre su vida

El exnovio de Luana habló después del derecho a réplica en Gran Hermano: “Desahogarme era una necesidad”

A 7 años de la caída que provocó la muerte de Sergio Denis, su hija sigue exigiendo justicia: “Da mucha bronca”

Luciano Castro contó la charla que tuvo con sus hijos en su internación: “Ahora tengo que demostrar con hechos”

La desopilante anécdota de Roberto Moldavsky con Wanda Nara: “¡La escuché cuando vendía a Icardi al Galatasaray!”