17 fotos de la cumbre empresaria Argentina Week en Nueva York

El ministro de Economía, Luis Caputo, durante una de sus exposiciones en la Argentina Week
Luis Caputo, en primer plano, junto a Marcelo Mindlin de Pampa Energía, primeros en un auditorio empresario que incluye, entre otros, al presidente y CEO de YPF Horacio Marin y a Alejandro Bulgheroni
Otra imagen del auditorio con funcionarios, empresarios y prensa
El embajador argentino en EEUU Alec Oxenford, Julio Figueroa de Citi, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y el embajador de los EEUU en la Argentina, Peter Lamelas
Francisco Soldati de Feniz Partners, Federico Sturzenegger y Alec Oxenford
Hernán Kazah de Kaszek, Martín Migoya de Globant, Martín Varsavsky, Pierpaolo Barbieri de Uala
Peter Lamelas, Julio Figueroa, Alec Oxenford y Martín Varsavsky
Luis Caputo, Alec Oxenford, el subsecretario de Estado para Asuntos Economic de EEUU Jacob Helberg, José Luis Daza y Peter Lamelas
El ministro de Economía Luis Caputo, el embajador argentino en EEUU Alec Oxenford, Sebastián Loketec del BofA, el viceministro de Economía José Luis Daza, Betina Bulgheroni y Alejandro Bulgheroni
Asistentes escuchan atentamente durante la sesión de apertura de la Semana Argentina, donde el ministro de Economía, Luis Caputo, se dirige a la audiencia
Claudio Irigoyen del BofA, el presidente del BCRA Santiago Bausili, el ministro de Economía Luis Caputo y el SCO de JP Morgan Argentina Facundo Gómez Minujín
Panelistas discuten el camino de Argentina hacia un crecimiento impulsado por el mercado durante un evento de la Semana Argentina, con la audiencia escuchando atentamente.
Representantes del sector público y privado de Argentina y otros países se reunieron durante la Semana Argentina para abordar temas clave de inversión y crecimiento económico en un evento de alto nivel.
Luis Caputo, Ministro de Economía de Argentina, pronuncia un discurso ante una numerosa audiencia durante la Sesión de Apertura y Conferencia Principal de la Argentina Week.
Susan Segal del Council of the Americas, el ministro de Economía Luis Caputo y el embajador de la Argentina en EEUU, Alec Oxenford
El embajador argentino en los EEUU, Alec Oxenford, junto al ministro de Economía, Luis Caputo
Alec Oxenford, Osvaldo Jaldo gobernador de Tucumán, Rolando Figueroa gobernador de Neuquén, Marcelo Rego gobernador de San Juan, Luis Caputo, Manuel Adorni, Santiago Bausili, Carlos Sadir gobernador de Jujuy, Juan Pablo Valdés de Corrientes y Raúl JKalil de Catamarca