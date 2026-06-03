Bahréin asegura haber interceptado "tres misiles y numerosos drones" lanzados por Irán

Las autoridades de Bahréin han denunciado este miércoles una "agresión sistemática" por parte de Irán a través del lanzamiento de misiles y drones contra "infraestructura civil en el país", antes de asegurar que sus sistemas de defensa antiaérea han logrado destruir "tres misiles y numerosos drones" durante las últimas horas.

El Ejército bahreiní ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que "Irán continúa su agresión sistemática a través e atroces ataques con misiles y drones contra infraestructura civil en Bahréin", al tiempo que ha destacado que sus sistemas "están al máximo nivel de preparación" para proteger el país.

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Así, ha insistido en que "el uso deliberado de misiles y drones para atacar infraestructura civil y propiedades privadas supone una flagrante violación del Derecho Internacional", antes de pedir "cautela" a la población y que no se acerque a "objetos sospechosos" que hayan caído en el territorio bahreiní tras la última oleada de ataques.

"El Mando General de la Fuerza de Defensa de Bahréin expresa su orgullo y honor ante la avanzada disposición de combate y gran vigilancia demostrada por sus valientes hombres a la hora de llevar a cabo su sagrado deber nacional, en defensa de la patria", ha remachado.

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Horas antes, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó "con misiles y drones" la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos ubicada en Bahréin, así como a otras bases aéreas de Oriente Próximo y un buque de bandera estadounidense, a modo de "respuesta" a un ataque de Estados Unidos contra uno de sus barcos en la zona del estrecho de Ormuz y una torre de comunicaciones en la isla de Qeshm.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha confirmado su responsabilidad en "ataques de autodefensa" contra Qeshm y ha asegurado haber derribado además "varios misiles balísticos y drones iraníes" lanzados contra Kuwait y Bahréin. Washington ha desmentido además que la base de la Quinta Flota haya sido alcanzada.

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Este nuevo intercambio de ataques tiene lugar en medio de acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego de abril y el estancamiento de las negociaciones abiertas para intentar lograr un acuerdo de paz que cierre el conflicto en Oriente Próximo, abierto el 28 de febrero a causa de una ofensiva sorpresa lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán.