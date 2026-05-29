El Colegio Nacional Buenos Aires retomó la toma, luego de que la UBA dictara normas para garantizar la seguridad

De esta manera, el CNBA y el Carlos Pellegrini seguirán con la toma estudiantil

Luego de que los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA) levantaran la toma durante el jueves, se confirmó que reanudaron la medida de fuerza apenas finalizó el turno vespertino. La decisión se conoció poco después de que la Universidad de Buenos Aires (UBA) dictara una serie de medidas para garantizar la seguridad del alumnado involucrado.

La medida fue informada oficialmente por la rectora de la institución, Valeria Bergman, quien se comprometió a cumplir con las máximas dispuestas por el Consejo Superior de la UBA. De esta manera, afirmó que habrá personal docente presente en la institución mientras los alumnos permanezcan dentro del establecimiento por fuera del horario de clases.

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De acuerdo con la resolución “RESCS-2026-730-E-UBA-REC”, publicada el miércoles 27 de mayo, las autoridades universitarias facultaron a la Secretaría de Educación Media a arbitrar “los medios necesarios para garantizar la presencia permanente de autoridades de la institución siempre que exista actividad alguna en los colegios preuniversitarios”.

En el marco del reclamo por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, establecieron que los padres y/o tutores de los alumnos deberán ser informados sobre la evolución de la situación. Asimismo, deberán modificarse los calendarios académicos para garantizar que no se pierdan los días de clase.

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El comunicado emitido por la rectoría del Colegio Nacional Buenos Aires (CNBA)

A raíz de esto, la rectora del Colegio Nacional Buenos Aires confirmó que se suspenderán todas las actividades académicas, extracurriculares y administrativas hasta que se restablezca el normal funcionamiento interno.

“Como ya lo hemos hecho en situaciones similares, solicitamos a las familias que reflexionen junto con sus hijos e hijas sobre los riesgos y responsabilidades que implica tomar este tipo de acciones de protesta”, reiteraron. Asimismo, pidieron a los padres retirar a sus hijos de la institución, para poder garantizar la integridad durante el regreso a casa.

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En el marco del conflicto, la rectora Bergman reiteró que la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, así como la recomposición salarial de los trabajadores y trabajadoras, constituye una preocupación urgente para la comunidad educativa.

Por este motivo, mantendrán abiertos los canales de comunicación con todos los claustros para consensuar acciones en defensa de la educación pública sin afectar el desarrollo normal de las clases. Finalmente, informaron que se readecuará el calendario académico para garantizar la compensación de todas las horas de clases perdidas durante la vigencia de la medida.

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La toma de colegios comenzó el martes, en reclamo por la falta de financimiento

En línea con esto, desde la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini (ESCCP) confirmaron que las actividades escolares continuarán suspendidas también este viernes. “En el turno mañana, en el turno tarde y en el turno vespertino no habrá actividades académicas, extracurriculares ni administrativas”, aclararon.

Los dos colegios dependientes de la UBA resolvieron en asambleas de alumnos la toma de sus instalaciones el martes pasado, como medida de protesta para exigir que el Gobierno nacional cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.

Pese a que fue promulgada en octubre de 2025, su aplicación se encuentra suspendida por decisión judicial, mientras el Poder Ejecutivo promueve en el Congreso un proyecto alternativo que condiciona las actualizaciones presupuestarias a un nivel inflacionario anual superior al 14,3 %.

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Sin embargo, el Colegio Nacional Buenos Aires había comunicado que iba a levantar la toma el miércoles, tras una jornada marcada por la tensión. En el caso del Carlos Pellegrini adoptó un enfoque diferente, ya que tanto directivos de la UBA como del propio colegio ofrecieron permanecer en el edificio para mantener contacto directo con los estudiantes.

Según explicó Francisco Pitrola, presidente del centro de estudiantes del CNBA, el objetivo de la comunidad estudiantil es “visibilizar la crisis y defender la educación pública”. Por esta razón, indicó que la continuidad de la ocupación se analizaría en asambleas diarias. La modalidad de la toma permitía que cada alumno decidiera si adherirse a la protesta, en tanto se organizaron clases públicas simultáneas. PUBLICIDAD El reclamo central responde a una brecha salarial que afecta a los docentes de los colegios preuniversitarios. Gustavo Zorzoli, ex rector del Colegio Nacional Buenos Aires y profesor de la UBA, declaró a Infobae que los docentes de estos establecimientos cobran un 30 % menos que sus pares de las escuelas comunes de la Ciudad de Buenos Aires, situación opuesta a la de años anteriores. “Cuando yo era rector, cobraban un 30% más. Hoy cobran un 30% menos”, afirmó Zorzoli, y sostuvo que la Corte Suprema debe pronunciarse “ante la falta de clases en el Colegio Nacional Buenos Aires”. En línea con esto, Pitrola denunció que “los profesores se están yendo al sector privado, dejando la labor de la enseñanza pública”. PUBLICIDAD Frente a esto, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) convocó un paro total de 24 horas para el viernes, en reclamo de la convocatoria urgente a paritarias y recomposición salarial. Los sindicatos Conadu y Conadu Histórica adhirieron a la medida. Según Fedun, los salarios del sector han perdido un 52,1% de poder adquisitivo desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. Por esto, el martes, docentes y no docentes realizaron clases públicas frente al Palacio de Tribunales en reclamo de una definición de la Corte Suprema sobre la ley de financiamiento. PUBLICIDAD Al menos cuatro movilizaciones federales tuvieron lugar desde 2024, encabezadas por estudiantes y trabajadores universitarios. Sin embargo, la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario en octubre de 2025 no resolvió el conflicto, ya que la implementación quedó sujeta a la asignación presupuestaria, mientras el Gobierno impulsa una nueva propuesta que excluye compensaciones por lo ocurrido en 2024 y 2025. Compartir nota: