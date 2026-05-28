Milei en su laberinto: las ambiciones de la plana mayor del Gobierno y el juego que profundiza Bullrich

La foto de la mesa política: Manuel Adorni, Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Lule Menem, Martín Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo e Ignacio Devitt

“Sigue la programación habitual”. Después de una semana de torearse en redes sociales, Martín Menem y Santiago Caputo se reencontraron cara a cara y no se dijeron nada. O casi nada. En La Libertad Avanza (LLA) resulta más fácil decir lo que se piensa con una pantalla de por medio. En la última reunión de mesa política, los dos protagonistas de la interna discutieron de estrategia pero omitieron aludir al escándalo digital. No tuvieron más opción que llamarse a silencio luego de que Javier Milei, sin capacidad de laudar entre ellos, le dedicara un abrazo a cada uno en el balcón de la Casa Rosada. La nitidez que tiene el Presidente para defender su modelo económico -o para insultar a sus detractores- contrasta con la impotencia que exhibe ante las más absurdas revueltas domésticas.

En la mesa política, las principales espadas de Milei discutieron sobre la reforma electoral. Pero, hacia afuera, optaron por disimular las tensiones, salir del paso con una foto forzada y anunciar más proyectos de ley al Congreso. ¿Hay margen para tratar tantas iniciativas?

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Aunque el Gobierno logró bajar la espuma y transitar una semana más normal, nada cambió demasiado. Caputo y los Menem siguen con su puja por la botonera, que es lo que realmente los tensiona, mucho más que cualquier altercado digital. Adorni sigue firme en su cargo pese al deterioro en su imagen, mientras los operadores judiciales libertarios lo tranquilizan asegurándole que no desfilará por tribunales como dicen los diarios. Patricia Bullrich continúa el juego de tensionar desde adentro del Gobierno. Diego Santilli busca asegurarse una candidatura de consenso a la gobernación bonaerense. Y Karina Milei trabaja por la continuidad en el poder.

Las ambiciones de cada uno siguen ahí, intactas. El único que parece no estar cegado por la perpetuidad en la política es Javier Milei. “A él el cargo lo agota. Lo que le apasiona es demostrarle al mundo que tiene razón, ir por el Nobel. No tiene la sed del poder eterno. Karina sí”, reflexionó un diputado del oficialismo con mucha llegada a la Casa Rosada.

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"Milei no tiene la sed del poder eterno. Karina sí", reflexionó un diputado libertario (AP)

El jefe de Estado da señales todo el tiempo de que no le desespera la reelección. Lo insinuó el martes en la entrevista que dio en Radio Mitre, cuando dijo que él solo compite contra sí mismo. “Si nosotros hacemos un buen gobierno, vamos a lograr la reelección. Y si hacemos un gobierno que no merece ser reelecto, no seremos reelectos”, apuntó.

El Presidente se expresó así cuando Eduardo Feinmann le preguntó si Mauricio Macri sería funcional al kirchnerismo si decide presentarse como candidato a presidente, como dijo Martín Menem. Milei dijo que no estaba de acuerdo. “Algunos consideran que si crean un competidor, eso quita votos. Bueno, a mí me parece que es un laberinto, probablemente porque yo no vengo de la política y no lo siento así”, respondió.

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A un año y medio de las elecciones nacionales, el círculo rojo comienza a moverse especulando con un país que arroja vuelcos inesperados. El establishment, el gran empresariado, está dispuesto a hacer esfuerzos para garantizar la continuidad de este sendero económico, más allá de los nombres. “Todos hicimos tanto esfuerzo que necesitamos que esto salga bien. Nadie quiere un golpe de timón”, dijo a Infobae uno de los participantes de la última cumbre de empresarios en el Hotel Llao Llao.

Es en ese marco que deben leerse los últimos movimientos de Patricia Bullrich. La titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado está levantando el perfil con un juego a varias bandas. Cuida su vínculo directo y frontal con Javier Milei, un activo que tienen pocas figuras en el oficialismo. Se muestra con un interés hiperlocalista como potencial candidata en la Ciudad de Buenos Aires cuando habla del subte, de la seguridad en los barrios porteños y de la limpieza de las calles. Y, al mismo tiempo, da pasos para acumular capital político con proyección nacional: habla seguido con gobernadores, tantea a consultores y refuerza su equipo de comunicación.

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Ayer, de hecho, Bullrich reunió a su mesa chica y a su tropa de legisladores para ajustar los pasos a seguir. Para el encuentro, la ex ministra de Seguridad reabrió unas oficinas que tiene desde hace algunos años en la calle Bulnes, muy cerca de su casa, un espacio más discreto que su histórico búnker del microcentro, sobre Avenida de Mayo.

Patricia Bullrich (Jaime Olivos)

Quienes vienen tratando a la ex ministra de Seguridad -que públicamente rechaza tajantemente tener planes para las presidenciales- aseguran que ella no quiere competir contra Milei. Que lo que está haciendo es prepararse por las dudas, por si le toca salir a la cancha. Un auténtico “plan B” con B de Bullrich. “Ella solo iría si él no se presenta. Hace tres meses, las chances de que pasara eso eran el 1%. Hace algunas semanas, esas chances aumentaron a 10%. Y ahora hay que ver”, sintetizó un referente que trata tanto a Bullrich como a los Milei.

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Y agregó: “Lo que Milei no puede hacer en 2027 es perder. Puede ser reelecto o no jugar, pero no puede perder. Patricia no conspira porque, de presentarse, tiene que ser con la venia del propio Javier”.

Lo más probable -reconocen incluso en el campamento bullrichista- es que nada de eso ocurra por Karina. Nadie se imagina a la secretaria General de la Presidencia resignando el apellido en la boleta. Aunque sonrían para la foto, la desconfianza y la tensión entre la ex ministra y la hermana presidencial ya son irremontables. A Bullrich, cada tanto, le gritan “Presidenta” cuando camina por la calle. Y eso parece insoportable para la jefa del partido violeta.

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“Lo que hizo Patricia con Adorni fue un antes y un después. A partir de ahora, la necesidad tiene cara de hereje. Si la marginan a Patricia, los Milei se perjudican porque cualquier castigo hacia ella puede irritar al votante cambiemita. Les conviene abrazarla”, analizó un importante referente de LLA.

La oferta electoral, a fin de cuentas, estará determinada por la coyuntura. En abril había un escenario con el Presidente cayendo en las encuestas y ahora, que la economía dio señales de repunte, la imagen presidencial frenó su deterioro en los sondeos.

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Discutiendo en la vida real

Aunque la intención de la Casa Rosada fue ponerle fin a la conflictividad interna con la reunión de gabinete del lunes y la foto de la mesa política del martes, los principales colaboradores de Milei discutieron a puertas cerradas. El eje del intercambio fue la reforma electoral, el proyecto que el Gobierno que tiene como plato principal la eliminación de las PASO. Los representantes del Congreso en la mesa chica -Bullrich y Menem- plantearon que los votos no están y que, por lo tanto, conviene aplazar el tratamiento de la iniciativa.

Pero otra parte de la mesa, donde talló Santiago Caputo, machacó con la necesidad de conseguir los votos a como dé lugar, sin resignar la agenda del Poder Ejecutivo. La prioridad de la Casa Rosada es que no haya PASO en 2027.

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Caputo y los Menem volvieron a su clásico altercado. El asesor señaló que no es posible construir consensos con la oposición dialoguista si no se dan señales claras de generosidad electoral. Es decir, si no se demuestra, desde ahora, que LLA no disputará las gobernaciones de los mandatarios aliados. Los Menem replicaron que, a diferencia de 2025, no están cerrados a los acuerdos electorales. Pero apuntaron que es una discusión para habilitar en septiembre. El karinismo no está dispuesto a desactivar el armado político que LLA construyó en el territorio. “Vos tenés que demostrarle a los dirigentes del partido que están trabajando para algo, no podés entregar tu dispositivo. Además, si no tenemos músculo político en las provincias, no hay herramientas para negociar cuando necesitemos ayuda en el Congreso”.

La discusión entre bandos esconde la pregunta sobre quién “paga” en el toma y daca con los aliados: ¿se utiliza como instrumento de negociación la cuestión electoral o las palancas de la gestión?

Manuel Adorni aún debe presentar su declaración jurada (REUTERS)

En el Gobierno todos quisieran transitar sin sobresaltos hasta que comience el Mundial. Todavía falta que Adorni presente su declaración jurada de bienes. El jefe de Gabinete prepara sus papeles muy asesorado, tanto por sus abogados como por expertos en cuestiones tributarias. No puede llenar los casilleros sin más, como hizo en su primer informe patrimonial: su declaración tiene que estar en función de su estrategia judicial. En la Casa Rosada, hace unos días, deslizaban que él justificaría su nuevo nivel de vida con ingresos que obtuvo producto de herencias familiares (del padre y de una abuela). En los últimos días también circuló la versión de que apelaría a un mutuo entre privados. “Difícilmente cambie la opinión pública, eso está perdido. Lo importante es que Manuel tenga todo bien cerrado desde el punto de vista legal”, reconoció un colaborador oficial.

Todos los miembros del Gobierno con llegada a los tribunales transmiten, puertas adentro, que no creen que el juez federal Ariel Lijo llame a indagatoria a Adorni antes de la feria judicial que arranca el 20 de julio. Falta poco menos de dos meses. Confían en que la Justicia primará un decoro que evitará que el jefe de Gabinete en funciones deba subir la escalinata de Comodoro Py.

La causa por enriquecimiento ilícito está delegada en el fiscal Gerardo Pollicita, que en estos días está de licencia. Hay un respiro para todos. También está el expediente del viaje a Punta del Este en avión privado y los elementos que indican que el vuelo no lo pagó Adorni sino su amigo, Marcelo Grandio.

En Comodoro Py no parecen tan convencidos de mantener a Adorni lejos del edificio. “El caso ya tiene vida propia. Es mucha la evidencia que se acumuló. A Adorni nada de lo que pasó en la causa lo ayudó”, dijo a Infobae alguien que conoce el expediente al dedillo. La dinámica judicial y la opinión pública por el caso Adorni lleva a la Justicia a una encerrona: si no toma medidas se expone a sí misma.

En la cúpula del Gobierno, en tanto, trabajarán en la estrategia de comunicación que acompañará a la declaración jurada de Adorni. El Presidente defenderá a su ministro coordinador como hizo hasta ahora. La pretensión es que el informe patrimonial sea el último capítulo del affaire. Será, para Milei, otro obstáculo a atravesar en el intrincado “laberinto” del ejercicio del poder.