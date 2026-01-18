Los subsidios se redujeron 39% en 2025 y las tarifas de los servicios públicos acumulan un aumento de 594% en dos años

Los subsidios económicos a los servicios públicos se redujeron 39% real interanual en 2025, según el IIEP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los subsidios económicos destinados a los servicios públicos de agua, energía y transporte registraron en 2025 una caída real del 39% interanual, mientras que, en paralelo, las tarifas que pagan los hogares acumularon un incremento del 594% (esto es, casi se septuplicaron) entre diciembre de 2023 y enero de 2026. Así surge del último Reporte de Tarifas y Subsidios elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el Conicet.

El informe señala que la reducción de los subsidios se dio en un escenario de recomposición tarifaria y de cambios en el esquema de asistencia estatal, que incluyeron la definición de nuevos bloques de consumo eléctrico subsidiado para regiones específicas del país y el avance hacia un sistema de subsidios focalizados para los hogares vulnerables.

En ese contexto, el Gobierno definió esta semana nuevos bloques de consumo eléctrico subsidiado para las provincias del NOA y el NEA, como parte de los cambios en el esquema de asistencia estatal y de la transición hacia subsidios más focalizados.

Menos subsidios, mayor cobertura tarifaria

De acuerdo con el relevamiento del IIEP, los principales subsidios económicos a los sectores de agua, energía y transporte presentaron en 2025 una reducción nominal del 12% acumulado a diciembre. Al ajustar esos montos por inflación, la caída real fue del 39% interanual.

“El recorte real de los subsidios se explica por una reducción real en transporte del 23% interanual y en energía del 43% interanual”, detalla el informe. En el caso del sector energético, los subsidios representaron el 71% del total acumulado y se redujeron 18% en términos nominales, lo que implica una caída real del 43%.

Durante todo 2025, los subsidios nominales alcanzaron los $7,29 billones, que medidos en moneda constante de enero de 2026 suman $8,1 billones. Según el IIEP, ese nivel “implica una reducción del 39% respecto a igual período del año anterior”.

El estudio agrega que, bajo una medición de doce meses corridos, los subsidios reales a agua, energía y transporte “son 62% menores a los observados en diciembre de 2023 y 75% inferiores respecto del pico registrado a mediados de 2022”.

Tarifas en aumento constante

El ajuste en los subsidios estuvo acompañado por una fuerte recomposición de tarifas. Según el informe, entre diciembre de 2023 y enero de 2026, la canasta de servicios públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se incrementó 594%, mientras que el nivel general de precios lo hizo en 194% en el mismo período.

En enero de 2026, un hogar promedio del AMBA sin subsidios destinó $192.665 mensuales para cubrir energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte público. Ese gasto fue 5% superior al de diciembre de 2025 y 33% mayor al registrado en enero del año pasado.

“El aumento del 5% mensual se explica esencialmente por el incremento en todos los cuadros tarifarios, en conjunto con el aumento de las cantidades consumidas de energía eléctrica conforme se transita la curva ascendente de demanda con pico en el mes de enero”, precisa el documento.

En términos interanuales, el mayor incremento se observó en el gasto en transporte, con una suba del 52% respecto de enero de 2025. El gasto en agua aumentó 16%, el de energía eléctrica 21% y el de gas natural 29%.

Qué parte del costo cubren hoy los usuarios

El informe del IIEP muestra que, en promedio, los hogares del AMBA pagan tarifas que cubren el 52% de los costos reales de los servicios públicos, mientras que el Estado se hace cargo del 48% restante. Esa cobertura presenta diferencias entre servicios y entre segmentos de usuarios.

“La cobertura tarifaria de los costos de la canasta de servicios se presenta levemente creciente desde junio de 2025, pasando del 49% al 52% de manera gradual, aunque se observa cierta estabilización en los últimos meses”, señala el reporte.

En energía eléctrica, la cobertura promedio del sistema residencial alcanza el 62%, con diferencias significativas según el nivel de ingresos. Para los usuarios de mayores ingresos, la cobertura llega al 95%, mientras que en los hogares de ingresos bajos y medios es del 33% y 48%, respectivamente.

En gas natural, la cobertura promedio del costo de abastecimiento es del 45%. Los usuarios de mayores ingresos abonan el 75% del costo, mientras que los hogares de ingresos bajos y medios pagan entre el 20% y el 25%.

El peso del gasto en los ingresos

El IIEP también analizó el impacto de las tarifas sobre los ingresos de los hogares. En enero de 2026, la canasta de servicios públicos representó el 11,3% del salario promedio registrado estimado, que se ubicó en $1.669.156.

“El peso del gasto en transporte sobre el salario representa el 43% del total destinado a servicios públicos y es al menos el doble que el peso de cualquiera de los restantes servicios”, indica el informe.

En comparación interanual, el peso de la canasta sobre el salario se redujo levemente, ya que en enero de 2025 representaba el 11,7%. Según el IIEP, con un salario promedio registrado alcanza para adquirir 8,8 canastas de servicios públicos, frente a las 8,5 de un año atrás.

Cambios en el esquema de subsidios

En paralelo a la reducción del gasto en subsidios, el Gobierno avanzó en un rediseño del esquema de asistencia, con el objetivo de concentrar los beneficios en los hogares más vulnerables. En ese marco, se creó un nuevo régimen de subsidios energéticos focalizados que unifica los beneficios para electricidad y gas bajo criterios de ingresos y condiciones socioeconómicas verificables.

“El nuevo régimen busca asegurar el acceso al consumo energético indispensable y, simultáneamente, ordenar el gasto público, reforzar señales de eficiencia y mejorar la transparencia del esquema de subsidios”, explica el informe del IIEP al analizar la normativa vigente.

El Gobierno creó un sistema de subsidios focalizados (Télam)

El sistema elimina la segmentación previa por niveles de ingresos y establece una única categoría de beneficiarios, determinada principalmente por el ingreso neto del hogar y otras condiciones de vulnerabilidad. Además, fija bloques de consumo subsidiados diferenciados por estacionalidad y región, y excluye de la bonificación los consumos que superan esos límites.

No obstante, el relevamiento aclara que, a enero de 2026, los cuadros tarifarios aún mantienen el esquema de segmentación anterior, lo que implica una postergación en la implementación efectiva del nuevo régimen de focalización.

Subsidios y resultado fiscal

El informe también vincula la reducción de subsidios con el resultado fiscal. Según el IIEP, los subsidios a la energía y el transporte representaron el 6,4% de los gastos primarios de la Administración Nacional acumulados a noviembre, un nivel sensiblemente inferior al observado en años anteriores.

“La reducción de subsidios en el período fue de $0,87 billones, mientras que el superávit primario se incrementó en $3,1 billones”, señala el documento. En ese sentido, el estudio concluye que “más de un tercio de la mejora en el superávit se explica por la reducción de subsidios, principalmente a la energía”.

Un esquema en transición

El reporte del IIEP muestra que el sistema tarifario y de subsidios continúa en una etapa de transición, con tarifas que avanzaron muy por encima de la inflación en los últimos dos años y un Estado que redujo de manera significativa el gasto destinado a sostener los servicios públicos.

En ese contexto, los datos oficiales reflejan una mayor participación de los usuarios en el financiamiento de los costos, combinada con un esquema de subsidios focalizados que apunta a concentrar la asistencia en los hogares con mayores niveles de vulnerabilidad, en un escenario de recomposición tarifaria y ajuste del gasto público.