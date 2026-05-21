Política

Gobernadores debatieron sobre el futuro de la educación y el rol del Estado: la importancia de la IA

Jorge Macri, Alfredo Cornejo, Maximiliano Pullaro y Rolando Figueroa participaron del evento anual de la Asociación Conciencia, organización civil que desde 1982 busca fomentar el desarrollo y la formación en los sectores más vulnerables

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El director ejecutivo de la Asociación Conciencia, Juan Manuel Fernández Alves, junto con los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe)

Un grupo de gobernadores destacó este miércoles las políticas que implementaron en sus respectivas provincias en materia educativa, defendieron el rol del Estado en el proceso de aprendizaje y advirtieron sobre la importancia de incorporar la Inteligencia Artificial en las aulas.

El debate se dio generó como parte de un panel federal organizado en el marco del evento anual para recaudar fondos de la Asociación Conciencia, una entidad civil que desde 1982 busca fortalecer las trayectorias cívicas, educativas y laborales de los ciudadanos, especialmente de aquellos de sectores más humildes.

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De la discusión, que fue la actividad central de la jornada, participaron los mandatarios de Mendoza, Alfredo Cornejo; Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y Neuquén, Rolando Figueroa, quienes hablaron ante un auditorio en el que también estuvieron distintos referentes políticos, empresariales y sociales.

Durante el encuentro, pusieron el foco en la alfabetización, la finalización de los estudios, la formación docente, la innovación educativa y el uso de tecnología.

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Pullaro remarcó los cambios en el sistema educativo santafesino que se implementaron durante su gestión

El tradicional encuentro, denominado “Multiplicar Conciencia”, se desarrolló en el salón principal de la sede de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, situada sobre la calle Sarmiento al 299, en pleno microcentro porteño.

La apertura estuvo a cargo del jefe de Gobierno local, Jorge Macri, quien al llegar se saludó afectuosamente con el embajador de los Estados Unidos en Buenos Aire, Peter Lamelas, uno de los tantos representantes diplomáticos que asistieron a la velada.

En las mesas del salón, los invitados tenían un QR que podían escanear para inscribirse como donadores mensuales con un mínimo de 9 mil pesos, dinero que se utilizará para financiar los programas de la Asociación.

El mandatario porteño fue el encargado de abrir el acto con un discurso en el que señaló la importancia de la Inteligencia Artificial en el proceso de aprendizaje.

Al respecto, Macri sostuvo “es fundamental las cosas que hacen organizaciones como Conciencia” en este sentido.

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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, durante su intervención

Sin embargo, advirtió que también es fundamental “darnos el lugar de recuperar vínculos reales“ para “enfrentar estos desafíos de tanta incertidumbre estando cerca de nuestros jóvenes“.

“No se trata de estar en contra de la tecnología, se trata de entender lo que los algoritmos puede generar en nuestras vidas. Si creemos que con preguntarles por chat a nuestros hijos si están bien alcanza, estamos equivocados”, indicó.

La conducción del panel con los gobernadores, en tanto, estuvo en manos de Juan Manuel Fernández, director ejecutivo de la organización, quien moderó la charla con sus consultas.

Al preguntar por la experiencia de las políticas educativas en Mendoza, Cornejo recordó que cuando llegó a la gestión contaba con “muchas estadísticas” y “aparecían chicos que dos o tres días por semana no iban a la escuela”, pero sin ser individualizados.

“Cuando sabés realmente quiénes son es que podés solucionar el problema, por eso desarrollamos el sistema de alerta temprana para identificar el conflicto”, explicó.

Al hablar sobre qué espera al dejar el cargo, manifestó que se ha “puesto como legado algunos hitos palpables”, como la obligatoriedad de la escuela para niños a partir de los 3 años, la digitalización de todas las aulas y en todos los niveles, y el desarrollo de aplicaciones de enseñanza para diferentes materias.

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El gobernador de Neuquén destacó que en su provincia hay 20 mil alumnos becados

A su turno, Figueroa destacó que en su provincia hay 20 mil alumnos becados, entre universitarios y de colegios primarios y secundarios, muchos de ellos apoyados por tutores de Conciencia.

“Muchas veces, cuando están con los brazos caídos se apoyan en estos profesionales para seguir adelante y más de la mitad pudo rendir bien”, celebró.

Asimismo, defendió el rol del Estado al marcar que “el no igualar el punto de partida y decir ‘sálvense quien pueda’ le sirve solamente a aquellos que están más cerca de la meta”.

En cuanto al rol del sector privado, el neuquino indicó que también tienen el apoyo de diferentes empresas en los programas de formación de su administración y “es muy importante el aporte en el sector de hidrocarburíferos”.

Por su parte, Pullaro también destacó las medidas que implementó en Santa Fe en materia educativa y subrayó que su principal tarea fue “haber cambiado todo el sistema escolar”, porque al asumir “había 32% de ausentismo docente y eso impactaba directamente en el aprendizaje”.

“En segundo término, vimos que muchos chicos terminaban séptimo grado sin saber leer ni escribir correctamente y por eso lanzamos el plan de alfabetización, de manera que hoy los estudiantes de un colegio rural uno de un privado en la ciudad leen el mismo libro”, agregó.

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El canciller Pablo Quirno estuvo entre los invitados al evento

Por último, aseguró que en su provincia “también se escucha al sector privado en relación a las posibilidades que hay” y “se trabaja de forma coordinada” con todos los actores involucrados.

En el encuentro estuvieron, además, varios funcionarios y dirigente de todo el arco político, como el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli; la senadora Carolina Losada, la legisladora porteña Silvia Lospennato, y la ex canciller Diana Mondino.

Los datos de la fundación

A través de sus diferentes programas educativos, la Asociación Conciencia logró en 2025 llegar a 96.831 participantes en 243 localidades de 21 provincias, duplicando así su alcance respecto de años anteriores.

Entre los logros, la entidad destacó la enseñanza de 15.600 personas en ciudadanía, la capacitación de otras 34.000 en Boleta Única de Papel, el acompañamiento a 2.843 becarios en sus estudios, la formación de 1.158 jóvenes para la inserción laboral y el desarrollo de 2.188 emprendedores. Además, 24.054 beneficiarios participaron en acciones comunitarias y voluntariados corporativos.

La organización impulsó iniciativas en todo el país: la expansión de Uniendo Metas en Córdoba y Entre Ríos, capacitaciones docentes sobre Modelos ONU en Chubut, formación para preceptores en Mendoza, tutorías universitarias en Neuquén, centros de verano para prevención del trabajo infantil rural en Jujuy y programas de habilidades esenciales en escuelas técnicas de Río Negro. También implementó capacitaciones sobre participación electoral juvenil en Mendoza, Entre Ríos y Chaco.

La jornada también incluyó la historia de vida de Santiago Barrera, uno de los becarios de la fundación que estudió Ingeniería Mecánica durante la pandemia y fue el primer graduado de su familia.

“Hubo un momento en el que incluso pensé en dejar la carrera y salir a trabajar para ayudar a mis padres. Por eso fue fundamental haber accedido al programa ‘Acompañando tu futuro’, porque me permitió aportar en casa y pagar insumos que eran indispensables para mí, como los apuntes y el internet”, detalló.

El plan también le permitió “tener un tutor para no estar solo” y visitar Vaca Muerta, lo que calificó como “trascendental para alguien que estudia esta carrera”.

Fotos: Gustavo Gavotti.

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