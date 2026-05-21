Política

El Gobierno minimizó la maniobra de Bullrich con su declaración jurada y la desligó del caso Adorni

Envuelta en internas, la Casa Rosada le bajó el tono a la insistente controversia entre la senadora y el jefe de Gabinete. Cerca de la ex líder del PRO dijeron que lo hace por “responsabilidad institucional”

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Javier Milei junto a Karina Milei, Manuel Adorni, Patricia Bullrich y Luis Petri
Javier Milei junto a Karina Milei, Manuel Adorni, Patricia Bullrich y Luis Petri

Inmerso en varios remolinos de internas políticas en ascenso, el Gobierno relativizó la decisión de Patricia Bullrich de adelantar la presentación de su Declaración Jurada ante el Senado y la Oficina Anticorrupción. A pesar de que la medida fue leída puertas fuera y adentro de la administración nacional como una manera de redoblar la presión que ya ejerció la senadora sobre Manuel Adorni, aseguraron que es “normal” que se anticipe al vencimiento del plazo.

“Lo hace siempre así”, dijeron en el oficialismo, mientras Adorni posterga insólitamente la presentación de su declaración jurada de bienes y genera día a día un crecimiento de las sospechas sobre sus bienes.

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La senadora había conminado públicamente por TV a Manuel Adorni a que explicara, lo antes posible, los detalles de su patrimonio, en medio de las acusaciones sobre supuesta corrupción y mientras se desarrolla una investigación en la Justicia. El jefe de Gabinete le prometió al Presidente que haría la presentación en lo sucesivo, antes del vencimiento del plazo, y el primer mandatario lo aseguró en primera persona. Pero el funcionario que coordina todos los ministerios nacionales, hasta ayer al menos, no había presentado nada.

“No vamos a polemizar con eso”, agregaron en el entorno de Karina Milei. Y remarcaron que Bullrich “todos los años” presenta antes su DDJJ. Mientras, en el círculo de Manuel Adorni directamente evitaron opinar. Están convencidos de que tienen el apoyo ciego del jefe de Estado y de que están blindados. Sobre todo, después de que Milei los defendiera en la reunión de Gabinete del viernes pasado, delante de todos los ministros.

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En el entorno de la ex candidata presidencial de PRO confirmaron que “siempre presenta su DDJJ en esta fecha”. Pero agregaron, quizá con cierta malicia, que cumple de manera temprana ”por responsabilidad institucional”. Ante la consulta de Infobae, evitaron contestar si era una forma de presión para Adorni.

En un clima de malestar con Bullrich, que se perfila para postularse en la Ciudad por LLA en Gobierno no negaban las versiones de que será expulsada de las reuniones de Gabinete, tal como apartaron a la vicepresidenta, Victoria Villarruel. “Va a terminar aislada en el Senado como Vicky”, opinaron, picantes, en un despacho nacional.

Karina Milei junto a Manuel Adorni (REUTERS)
Karina Milei junto a Manuel Adorni (REUTERS)

El próximo encuentro del ministerial está previsto para la semana que viene, el 25 de mayo, día patrio, y es probable que el jefe de Estado vaya -excepcionalmente- a la Casa Rosada a liderar el encuentro. Casualmente, ese día también se verá con la titular del Senado, Villarruel, que sostiene su rol porque fue elegida por el pueblo pero está desterrada del círculo presidencial y de La Libertad Avanza en general.

Milei le cree a Adorni, así como compró la explicación de Martín Menem sobre la denunciada cuenta RufusPeriodista, denunciada por “Las Fuerzas del Cielo” de Santiago Caputo.

En este caso, el sub-grupo libertario caputista que habita las redes evitó referirse al tema de la DDJJ de Adorni, pero no se comprometieron con una defensa en el mundo virtual que manejan con destreza, y por lo bajo cuestionaban su demora en dar explicaciones fehacientes.

Para ellos, la de Bullrich fue definitivamente una movida polítca, en la línea desafiante que la caracteriza. “Es crack”, dijeron en Las Fuerzas del Cielo. El foco de los “cielistas” está puesto en su propia interna con los Menem. Pero en cierto punto, si bien desconfían de su plena lealtad a Javier Milei, hoy consideran a Patricia Bullrich como una espada contra el grupo que lidera Karina Milei.

Es la tercera vez que Bullrich insiste con el tema: la semana pasada, en un contacto improvisado con la prensa dijo que sostenía lo que había dicho días antes sobre Adorni, a pesar de que claramente le había molestado al Presidente. En ese momento deslizó que el jefe de Estado tiene una “emocionalidad importante” cuando le consultaron por el tirón de orejas que recibió se su parte en el Salón Blanco frente a todos los funcionarios de mayor peso del Gobierno.

Ayer, sea con o sin intención, Bullrich volvió a poner a Adorni contra las cuerdas. Si presenta su declaración ahora, corre el riesgo de que parezca que su sucesora en para quedarse con la Ciudad “lo corrió“.

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