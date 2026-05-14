Política

Tras la imputación de su hermano y las nuevas revelaciones de un testigo, Adorni sostiene su agenda política e interviene en los armados de Karina Milei

El jefe de Gabinete mantiene sin alteraciones el acto previsto para hoy en Mendoza con Luis Caputo y Horacio Marín, de YPF, junto al gobernador Cornejo. Podría brindar una nueva conferencia de prensa desde la Casa Rosada mañana, pero aún no decidió si avanzará

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Argentina's Cabinet Chief Manuel Adorni and General Secretary of the Presidency Karina Milei attend a press conference during the inauguration of Mercedes-Benz Trucks and Buses at the Argentina's new Industrial Center in Zarate, Argentina May 8, 2026. REUTERS/Irina Dambrauskas
Argentina's Cabinet Chief Manuel Adorni and General Secretary of the Presidency Karina Milei attend a press conference during the inauguration of Mercedes-Benz Trucks and Buses at the Argentina's new Industrial Center in Zarate, Argentina May 8, 2026. REUTERS/Irina Dambrauskas

El Gobierno hizo mutis por el foro ayer por la tarde, después de las nuevas complicaciones que surgieron en la Justicia para el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En la Casa Rosada no dieron opiniones ni respuestas sobre el más reciente testimonio de un nuevo testigo en la causa, que complicó a Adorni. Tampoco sobre el hecho de que su hermano, Francisco Adorni, resultara imputado por supuesto enriquecimiento ilícito. En cambio, ratificaron que el ex vocero se mantendrá activo hoy en un acto de gestión en Mendoza con ribetes políticos electorales y que baraja brindar una tercera conferencia de prensa desde Balcarce 50, mañana.

A pesar del hartazgo que se generó incluso en las filas del propio gobierno por los más recientes hallazgos del caso, Adorni sostiene sin modificaciones la actividad que prevista para este mediodía en Las Heras para inaugurar el Parque Solar El Quemado. Y se mantienen firmes a su lado sus dos acompañantes: el ministro de Economía, Luis Caputo y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

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También, el gobernador radical, Alfredo Cornejo, anfitrión, que se comprometió a recibirlo y acompañarlo en el la visita y ayer ultimaba detalles de la bienvenida. De hecho, está previsto que hablen los cuatro, en sendos discursos. A Marín le toca el discurso inaugural. Lo seguirán el titular de Hacienda y Cornejo, en ese orden. Y Adorni, que fue respaldado con creces por Javier y Karina Milei la semana pasada, incluso en la reunión de Gabinete, estará encargado del cierre.

Ávidos por mostrar normalidad, en la administración nacional señalaron que no encuentran motivos para suspender o modificar el acto, que se transmitirá en vivo. “Es el primer proyecto del RIGI que se termina y es el parque solar más importante del país”, dijeron anoche, mientras festejaban la postergación de la sesión que intentaba impulsar la oposición en Diputados para tratar la interpelación de Adorni, hoy.

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La causa judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni volvió a complicar al Gobierno ayer, cuando el propietario de la casa que alquiló el funcionario en el country Indio Cuá reveló que el ex vocero le pagó 21 mil dólares en efectivo. Además, el diputado bonaerense Francisco Adorni fue imputado por supuesto enriquecimiento ilícito a raíz de una denuncia presentada por Marcela Pagano, ex libertaria devenida férrea opositora al Gobierno.

Con todo, Adorni sostiene su actividad tal y como estaba prevista antes de la declaración del testigo José Luis Rodríguez en el caso que investigan el fiscal Gerardo Pollicita y el juez federal Ariel Lijo.

La visita a Mendoza es una exhibición de gestión en medio de la parálisis administrativa que atraviesa el Gobierno (entre otros motivos, por el caso Adorni). Pero también una señal política sobre la voluntad de acuerdo de La Libertad Avanza con el radicalismo local en medio de las especulaciones electorales de cara a 2027 y las intrigas sobre los planes de Karina Milei para la relación con las provincias.

“Falta un montón”, dijeron ayer, para evitar adelantar posiciones, en el oficialismo. Pero admitieron que las proyecciones de la estrategia para armar el mapa político nacional ya empezaron a diseñarse en conversaciones entre Karina Milei y los hermanos Menem. También, con Adorni, a pesar de que la causa que investiga sus gastos y esmerila la imagen del Gobierno.

Manuel Adorni, Luis Caputo, Santiago Caputo y Karina Milei
Manuel Adorni, Luis Caputo, Santiago Caputo y Karina Milei

En la cúpula libertaria planean esperar que pase el Mundial para empezar a definir cuáles serán los distritos en donde competirán contra los líderes locales -o sus delfines-, así como los bastiones en donde buscarán alianzas y, por último, los terruños donde evitarán las disputas. Tomarán el paréntesis de la agenda pública para analizar pros y contras de cada territorio, y piensan en septiembre como mes ideal para empezar a perfilar los diálogos.

Como en el caso de Mendoza, adelantan que en Chaco también se orientan a un acuerdo con el también radical Leandro Zdero; mientras que en CABA se presenta como “apuesta segura” un enfrentamiento con el PRO de Jorge Macri.

En Córdoba y Santa Fe es muy probable que los libertarios decidan plantarse frente al justicialista antikirchnerista Martín Yaryora, que quiere la reelección; y al radical Maximiliano Pullaro.

El año pasado Santiago Caputo había recomendado no disputar en las provincias que se daban por perdidas para evitar costos políticos, especialmente en el Congreso. Fue uno de los motivos de disputa con el ala de los Menem, que se abrazaron al liderazgo de Karina Milei para persistir en los choques electorales en la mayor parte de las provincias, una postura que, a la postre, dejó al Gobierno a merced de severas derrotas legislativas.

Hoy en Balcarce 50 algunos esperan que la poderosa Secretaria General revea aquella estrategia. Mientras, ella analiza sus próximos pasos con los propios mientras apuntala a Adorni.

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