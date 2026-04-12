Massot afirmó que es necesario construir una alternativa a Milei y habló de Kicillof: “Lo vi con los pies más sobre la tierra”

Massot advirtió sobre la crisis de legitimidad del gobierno de Javier Milei por falta de autocrítica y ética pública.

El diputado nacional de Encuentro Federal Nicolás Massot cuestionó este domingo al Gobierno de Javier Milei y remarcó la necesidad de construir una alternativa política basada en un diagnóstico común y una hoja de ruta compartida. En ese marco, destacó la importancia de que los encuentros con dirigentes como Axel Kicillof sirvan para acordar perspectivas antes que para sellar alianzas electorales.

Tras su encuentro con el gobernador bonaerense, Massot insistió en que cualquier alianza sin este paso corre el riesgo de repetir errores previos y fracasar en la búsqueda de consensos políticos y económicos.

Massot calificó al actual Gobierno como “amoral”, señalando “hechos de corrupción explícito” y una repetida falta de autocrítica: “Ninguno de los comportamientos tiene criterios absolutos, no hay criterios de cómo debe ser la ética pública. Milei no cumplió hasta ahora con esto de que le iba a cortar la mano a los corruptos”, afirmó el diputado durante una entrevista en Radio Splendid.

Apuntó a episodios como el que involucra al legislador José Luis Espert y cuestionó la presencia de funcionarios bajo sospecha. “A Adorni lo vienen aguantando. Evidentemente, Milei mintió al decir que iba a ser implacable con la corrupción”, sentenció. También puso en duda la legitimidad del jefe de Gabinete: “No tiene ningún sentido tener un jefe de Gabinete que está totalmente deslegitimado. Está como anulado… es difícil de comprender”.

Massot junto a Pichetto durante una sesión de la Cámara de diputados

Por otra parte, Massot criticó el discurso del oficialismo: “Es un doble discurso que no resiste el menor análisis. No se condice con la realidad”, sostuvo. Además, cargó contra la visión económica gubernamental: “Hay gobiernos que increíblemente creen en la teoría del derrame y la mano invisible, como si todo fuera a resolverse solo. Sabemos que eso no es así… hay demasiada concentración y el mercado no equilibra como dicen los libros de macroeconomía. Nos están hablando universitarios sobre teorías que no se cumplen y, en el medio, la gente se queda sin empleo y sin llegar a fin de mes”.

El desafío de construir una alternativa opositora

Consultado sobre una posible propuesta de centro con referentes nacionales y provinciales, Massot fue enfático: “Antes de hablar de cualquier estrategia electoral, la oposición tiene que hacer un diagnóstico común y una hoja de ruta. Reconocer los trazos de la gestión actual que vale la pena mantener, como el equilibrio fiscal, más allá de las inequidades, el saneamiento del Banco Central o una agenda de desregulaciones”.

Advirtió sobre el riesgo de caer en errores de experiencias recientes: “No se trata de una interrupción y una vuelta al pasado, que nadie quiere. Se busca una mejora real respecto del punto de partida actual, de cómo lograr que la inflación vuelva a bajar, sin que eso pulverice el empleo”.

A su entender, el costo de la estabilización ha sido “altísimo en términos de actividad y de empleo”, y el Gobierno “parece no observar la necesidad de mirar a los sectores de manera específica y ver qué necesita cada sector, de gestión, de política industrial”.

En ese marco, dio detalles del reciente encuentro que mantuvo con Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y explicó: “En parte la conversación que fuimos a buscar fue tratar de entender si Kicillof es el mismo que fue ministro de Economía y nos encontraba tan disonantes, o si el paso del tiempo y determinadas autocríticas permiten un diagnóstico más parecido”.

Describió su impresión sobre el gobernador bonaerense: “Me encontré con una persona diferente a la de ministro de Economía, porque hoy tiene que gestionar una provincia con muchísima escasez, con el desempleo creciendo. Lo vi con los pies más sobre la tierra”.

Massot mantuvo un encuentro la semana pasada con el gobernador Axel Kicillof

De todas formas, subrayó los límites y el carácter preliminar de la reunión: “No se habló de cuestiones electorales. Así como me junto con otros diputados, uno sostiene los vínculos; más adelante, se verá”. Para Massot, la tarea central es armar una “alternativa concreta con una hoja de ruta clara para salir de esta recesión”.

Alianzas, liderazgos y desafíos para 2027

En relación a candidaturas y primarias hacia 2027, Massot mostró apertura a la participación de dirigentes, gobernadores y referentes de diferentes sectores: “Nosotros estamos en la tarea de encontrar liderazgos que puedan encabezar esta propuesta y entusiasmar a la gente”. Defendió el instrumento de las primarias abiertas y propuso una alternativa de centro con “responsabilidad fiscal, pero también con conciencia industrial y de empleo nacional”.

Sobre la posible incorporación de figuras como Jorge Brito o dirigentes kirchneristas, Massot señaló: “Primero hay que hacer la otra tarea. Es una cuestión de definir un rumbo, de poder decir con claridad y de manera compartida qué vemos mal del presente y cómo saldríamos nosotros. Si ahí hay coincidencia, después se habla de lo electoral. Si no hay coincidencia, no tiene sentido amontonar en una PASO dirigentes que piensan diferente”.

Consultado sobre el papel de Cristina Kirchner en una eventual coalición amplia, el diputado respondió: “Depende de qué autocrítica hagan. Cristina Kirchner hoy no puede competir, entonces no tiene demasiado sentido hablar de Cristina Kirchner. Hay que preguntarse si el kirchnerismo sigue pensando que se puede sostener el gasto público con emisión del Banco Central y que eso no genera inflación”.

Massot remarcó que el problema trasciende los nombres: “No es una cuestión de nombres. Los nombres en la Argentina nos vienen fracasando hace veinte años”.