Más de 6 horas, preguntas por bloque y la estrategia libertaria: cómo será el informe de gestión de Adorni

Maximiliano Luna

El oficialismo ya puso en marcha toda la organización de lo que será la presentación del próximo miércoles 29 de abril del jefe de Gabinete Manuel Adorni. En una reunión entre los equipos de la Jefatura y de la Presidencia de la Cámara de Diputados, ya se definió que su comienzo será temprano para lo que acostumbra la Cámara, alrededor de las 10 de la mañana.

A partir de ese momento, el jefe de Gabinete ingresará al recinto y tendrá un tiempo para exponer el informe de gestión del Ejecutivo, con énfasis en las 4.800 preguntas que le adelantaron los 257 diputados. Una vez que termine de exponer, comenzará la sesión propiamente dicha, en la que se intercalarán preguntas de los diputados y respuestas de Adorni. El formato establece que las preguntas van desde los bloques con menor número hasta los de mayor número de miembros. Es decir, comenzarán primero los nueve monobloques que tiene la Cámara baja y los de menor número. Este espacio durará alrededor de 50 minutos y luego el ministro tendrá 20 minutos para responder.

Luego vendrá una segunda tanda de preguntas en la que aparecen los bloques más ligados a las provincias, como Innovación Federal, Provincias Unidas, el PRO y la UCR; en este caso tendrán poco más de 50 minutos y nuevamente se abrirán 20 minutos de respuestas.

Por último, será el turno de Unión por la Patria y La Libertad Avanza. El peronismo tendrá 68 minutos para repartir entre sus 93 diputados y LLA, 70 para sus 95 miembros. En el caso de estos últimos, es poco probable que sean utilizados más allá de algún discurso político del presidente del bloque.

Germán Martínez, jefe de la bancada peronista (REUTERS)

Con este armado, la estimación es que Adorni esté exponiendo no menos de 6 horas si se completa la totalidad de la sesión y no sucede nada en el medio. Esto es consecuencia de la estrategia que implementará cada uno de los sectores. El objetivo del oficialismo es salir lo menos afectado posible; el de la oposición, dejar en evidencia la falta de respuestas del funcionario investigado por el incremento de su patrimonio desde que asumió.

“El mejor escenario es que se pudra todo y que alguno de ellos se zarpe diciendo algo, ahí Adorni hace como hizo Guillermo Francos en su presentación en el Senado -se retiró porque le dijeron mentiroso-, se muestra ofendido y se va”, explicó una fuente del mundo libertario.

Como es de suponer, buena parte de las preguntas que bajarán de las bancas de la oposición estarán ligadas a la investigación por enriquecimiento ilícito que se lleva adelante contra Adorni. Frente a esto, una de las opciones que baraja el jefe de Gabinete para responder es recurrir a la frase “hay una causa judicial en proceso y voy a evitar referirme al tema”.

Adorni estará acompañado por Javier Milei (Maximiliano Luna)

La otra opción que se baraja en los equipos de la Casa Rosada es que, frente a los cuestionamientos, opte por el contraataque. A partir de esto se pidió a cada ministerio información referente a la gestión del kirchnerismo. “Se hicieron consultas que van desde el manejo de la deuda, pasando por los planes sociales, hasta las causas judiciales”, señaló un funcionario del Ejecutivo a Infobae.

Por el lado de la oposición, la estrategia es la de repartir la presión y elegir las voces. “Las preguntas que tengan que ver con ANDIS, $LIBRA, y los ingresos de Adorni se van a hacer en diferentes tandas y desde diferentes bloques. Vamos a intentar delimitar a las personas que no le sea tan fácil a Adorni hacerse el canchero y chicanear. Lo que también tenemos que evitar es el escándalo, que no salgan diciendo que el kirchnerismo ‘la pudrió como siempre’. El motivo de esto es que exponga Adorni y que Milei, que va a estar mirando, también lo escuche”, explicó un diputado de la oposición que forma parte de estas conversaciones.

El formato que estudia y discute la oposición incluye ampliar el debate a otros puntos en discusión, como el modelo económico. “Hay que evitar que se retire, porque no solo debe responder sobre sus ingresos y gastos, sino también por el rumbo de la economía. Hay que dosificar más: 70% preguntas económicas y de gestión, y el 30% sobre su patrimonio y el origen de los bienes. No hay que provocar un escándalo”.