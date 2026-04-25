La CGT, ante el dilema de rediseñar su estrategia: el regreso a la calle, convenios con la universidad y apuesta a unificar al PJ

La CGT saldrá de nuevo a la calle este jueves para conmemorar el Día del Trabajador

¿Hacia dónde va la CGT? La pregunta sobrevuela el mundo político y sindical luego del nuevo revés cegetista en el intento de frenar la reforma laboral en la Justicia y antes de la movilización del jueves próximo hacia la Plaza de Mayo con motivo del Día del Trabajador.

Resignada, la cúpula de la CGT sabe que debe recalcular su estrategia para no quedar desdibujada en un escenario socioeconómico que hoy está dominado por datos críticos en materia de salarios y de empleo.

Pero, a la vez, es consciente de que sólo podrá modificar la realidad actual si Javier Milei pierde las elecciones de 2027. Por eso algunos de sus líderes promueven convertirse en el eje de la reconstrucción del peronismo: ante las peleas y diferencias que se generalizan en el PJ, quieren reunirse con todos los eventuales candidatos presidenciales del partido, o que tengan afinidad con él, con la idea de unirse para tratar de ganar los comicios del año que viene.

Los cotitulares de la CGT Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo

Imaginan que la CGT es una marca tan poderosa que logrará superar la barrera de los enfrentamientos internos y ayudar a forjar consensos para ganarle a Milei en las urnas, e, inclusive antes, en el ánimo de la sociedad.

El primer encuentro con sabor electoral fue el que un grupo de directivos cegetistas mantuvo este martes con el influencer evangélico Dante Gebel, que después del Mundial de Fútbol podría confirmar que será candidato presidencial con el aval de un pelotón de sindicalistas reclutados por Juan Pablo Brey (aeronavegantes).

De todas formas, el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez (UPCN), aclaró que “es bueno escuchar a todos” y que “Dante Gebel es uno más, escuchamos su posición”, mientras resaltó que “la CGT aún no tiene candidato para el año que viene” y anticipó: “Vamos a discutir un criterio para generar un reordenamiento”.

La CGT, con Axel Kicillof y Verónica Magario

Hay una mayoría de dirigentes de la CGT que apoyan el proyecto político de Axel Kicillof, otros respaldan a Gebel e incluso hay algunos que apuestan a la postulación del ex gobernador y actual senador del PJ Sergio Uñac.

Sin embargo, los máximos líderes de la CGT están convencidos de que sólo tendrán chance de ganarle a Milei en 2027 si evitan el fantasma de la ruptura.

Mientras, este lunes debatirán cómo seguirá la ofensiva judicial contra la reforma laboral tras el fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que revocó la cautelar que frenaba la ley y restableció la validez de 83 artículos.

El Gobierno se anotó un triunfo político con la sanción de la reforma laboral (Foto: AFP)

El Gobierno no quiere perder la iniciativa en este rubro: considera que la Ley 27.802 de Modernización Laboral está plenamente vigente, por más que la sentencia no resuelve la cuestión de fondo y todo terminaría en la Corte, y apura la elaboración del decreto reglamentario para no dilatar la instrumentación de los cambios.

Una vez más, la CGT llevará a la calle su rechazo a la reforma laboral y un homenaje al Papa Francisco cuando marche este jueves, a las 15, a Plaza de Mayo para conmemorar el Día del Trabajador. Según prometen, habrá una apuesta fuerte a movilizar mucha gente y a endurecerse, aunque sea en lo discursivo: se montará un escenario desde el que hablarán los 3 cotitulares cegetistas, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio).

¿Se sumarán los sindicatos del ala dura a la concentración? Se da por descontado, aunque mantienen una postura muy crítica de la CGT respecto de la estrategia elegida para tratar de frustrar la reforma laboral. Desde el combativo Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), lo explicitó el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar: “Siempre fue un error que el plan A para derrotar la reforma laboral sea la judicialización”, dijo en un nuevo ataque a la CGT.

El FRESU, en la marcha que hizo contra la reforma laboral en Córdoba

Integrada en enero pasado por la UOM, Aceiteros, ATE, Pilotos y las dos CTA, entre otros, el FRESU fue sumando organizaciones gremiales y sociales que discrepaban con la actitud más moderada de la CGT y coincidían en que había que salir a la calle a pelear contra el Gobierno.

Los integrantes de este sector aseguran que ya son 150 los sindicatos que militan en sus filas, pero en las últimas horas lograron ganar poder de fuego al sumar a dirigentes de dos gremios clave del transporte, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los metrodelegados.

El promotor de esos pases fue Horacio Otero, dirigente de confianza del líder de la UOM, Abel Furlán, y gestor de un encuentro que mantuvo con el secretario de Organización de la UTA, Alberto Patiño, al frente de una comitiva de delegados del sector, más los metrodelegados Carlos Sfara y Jorge Pisani, secretario de Acción Social y de Cultura de ese sindicato, respectivamente.

El Consejo Directivo de la CGT, en una de sus últimas reuniones

En las últimas horas, el FRESU sumó el apoyo del titular del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), Víctor Santa María, otra incorporación que va delineando a esta agrupación como una suerte de CGT alternativa y ultraopositora.

El FRESU, que hará el 1° de mayo un plenario para elaborar un “programa del movimiento obrero”, ya lanzó sus mediciones propias sobre inflación y canasta básica, mientras que la CGT prepara algo similar: un observatorio de estadísticas socioeconómicas y laborales, que, como si fuera un INDEC propio, elaborará números “confiables” para confrontar con las cifras que elaboran desde el gobierno de Milei.

Para eso se firmará un convenio con la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que aportará la metodología y los expertos técnicos que, junto con los asesores cegetistas, elaborarán todos los meses un índice de inflación alternativo y datos sobre empleo y precios de la canasta básica, entre otros.

Al mismo tiempo, la CGT avanza en otro acuerdo con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para crear una escuela de oficios, en otro de sus intentos por salir de la conflictividad permanente y hacer un aporte distinto, como para demostrar que va hacia varias direcciones al mismo tiempo y trata de redefinir su identidad.