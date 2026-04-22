Bloques aliados toman distancia de la reforma política que impulsa el Gobierno y reclaman tratar Ficha Limpia por separado

El diputado Esteban Paulón, de Provincias Unidas

El texto definitivo de la reforma política que anunció el presidente Javier Milei todavía no llegó al Congreso y los bloques de la oposición intentan mantener la cautela. Sin embargo, referentes de los principales espacios, incluso habituales socios del oficialismo, ya comenzaron a dejar trascender su rechazo a los principales puntos del proyecto y cierto malestar con la maniobra de incluir a último momento la Ficha Limpia dentro del paquete.

Ante la consulta de Infobae, tanto desde el PRO como desde la UCR reconocieron que no fueron consultados previamente por el Gobierno y destacaron que no conocen ningún borrador del proyecto. Ambos espacios manifestaron en el pasado su reticencia a la eliminación de las PASO, ya que les quita una herramienta fundamental para avanzar con la conformación de alianzas electorales.

“Las PASO tienen un costo enorme para el Estado y en muchos casos se convirtieron en un trámite vacío. Pero también son un mecanismo de participación ciudadana que no puede descartarse a la ligera”, explicaron desde el partido amarillo. En ese sentido, insistieron con la idea de modificarlas para que por ejemplo no participen los partidos que tienen candidato único, una idea que había sido impulsada en el pasado por María Eugenia Vidal.

Por otro lado, señalaron que este debate tiene que darse con seriedad y no “apurado por la coyuntura electoral”. “El PRO no va a votar nada que no haya analizado en profundidad. Esa es nuestra forma de hacer política: con evidencia, no con urgencia”, sintetizaron.

Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO

El caso del PRO es particularmente complejo ya que busca conformar una alianza electoral con La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires pero al mismo tiempo mantiene una disputa descarnada en CABA, donde los libertarios amenazan con arrebatarles su principal fortaleza. “Son muy diferentes las necesidades de un gobernador, como puede ser Frigerio en Entre Ríos, que las de un diputado bonaerense o uno porteño que responde a Jorge Macri”, analizaron.

El referente de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, también adelantó que no está de acuerdo con la eliminación de las primarias. “Este instrumento (las PASO) y el sistema electoral argentino son muy buenos. Siempre han permitido transparencia. El que tenía que ganar la elección la ganaba. Ha perdido el peronismo, ha ganado Macri, ha ganado Milei”, dijo en Infobae a la tarde. Además, advirtió que modificar el mecanismo de primarias abiertas “vuelve al sistema de partidos más cerrado, no hace a la democracia interna”.

Miguel Ángel Pichetto (Infobae en Vivo)

Por otro lado, el PRO y la UCR también fueron impulsores del proyecto de Ficha Limpia y no vieron con buenos ojos la decisión de Milei de tratar todo junto. “Hay tres proyectos ya presentados sobre Ficha Limpia, por lo que si hay voluntad de avanzar, tanto en Diputados como en el Senado, se puede hacer por separado. No hay necesidad de traer toda la reforma política”, advirtió un importante referente del PRO. En la misma línea, desde la bancada radical calificaron todo como una simple “maniobra de distracción”.

Maximiliano Ferraro - Ficha Limpia

Entre los diputados más contundentes se destacó Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, quien aseguró que se trata de una “reforma extorsiva y tramposa” que apunta a reducir el pluralismo, limitar la representación y desbalancear la cancha en favor de quienes gobiernan”.

“Incluyeron Ficha Limpia en esta ley ómnibus para forzar apoyos y aprobar las leyes que necesitan con el objetivo de allanar el camino a la reelección de Milei, concentrar poder y debilitar cualquier alternativa política, en un contexto de creciente debilidad para el gobierno”, publicó en sus redes sociales.

Y adelantó su rechazo a toda la iniciativa: “No vamos a aceptar que nos corran con la falsa dicotomía de acompañar este proyecto o ser cómplices de la corrupción. Es una acusación absurda, sobre todo contra quienes llevamos años enfrentando a los corruptos y denunciando que no pueden esconderse detrás de cargos públicos para evitar la justicia”.

Diputados de Provincias Unidas

En Provincias Unidas aclaran que todavía no unificaron un criterio porque no conocen la letra del proyecto. No obstante, los radicales disidentes y los socialistas que conforman el bloque ya hicieron saber su rechazo a la reforma. Además, la presidenta del bloque Gisela Scaglia fue vicegobernadora de Maximiliano Pullaro en Santa Fe, un distrito pionero en la implementación de las Primarias a nivel provincial.

“No creemos que haya que eliminar las PASO. Es un sistema que se puede mejorar, incluso pensar en que no sean obligatorias, pero eliminarlas no es el camino. Las PASO permiten ordenar la política y que las candidaturas no se definan solo en acuerdos de pocos. Si se plantea modificarlas, también es importante plantear cuál es la alternativa para que los frentes electorales definan a sus candidatos”, explicó uno de los integrantes del bloque y aclaró que esa es la postura predominante en el espacio.

Con dudas y rechazos de habituales aliados, el oficialismo enfrentará un duro proceso para conformar una mayoría en la Cámara de Diputados. “Saben que no tienen los votos para eliminar las PASO, por eso meten Ficha Limpia, para decir que nosotros no queremos la transparencia. O piensan que la ‘culpa honestista’ (sic) hará que se vote todo el paquete”, analizó un diputado de Provincias Unidas.