La visita de Adorni a Diputados incomoda al bloque libertario y expone dudas sobre la estrategia de la Casa Rosada

Manuel Adorni en la Asamblea Legislativa

“Si Adorni viene al Congreso, nos van a llenar la cara de dedos”. A menos de dos semanas de la presentación del informe de gestión que hará el Jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados, un sector de la bancada oficialista no comprende la estrategia de la Casa Rosada y reconoce que un traspié podría dañar gravemente la imagen del Gobierno.

La decisión de exponer al jefe de ministros a una extensa ronda de preguntas de la oposición es muy arriesgada. Más aún si, como se rumorea, el presidente Javier Milei decide estar presente junto a su hermana Karina en algunos de los palcos como muestra de apoyo irrestricto.

Los informes de gestión son un mandato constitucional, pero es habitual que los Jefes de Gabinete no cumplan con su deber de presentarse ante el Congreso una vez al mes. Por eso, para muchos hubiera sido lógico que Adorni posponga su visita hasta que las denuncias por enriquecimiento ilícito ya no estén en las tapas de diarios y portales.

Javier Milei adelantó en X que estará presente durante el informe de gestión de Manuel Adorni

Los libertarios son conscientes de que el momento de las preguntas de la oposición suele durar varias horas y apenas una frase desafortunada será suficiente para reavivar la polémica. Más riesgoso aún si de aquí al miércoles 29 avanzan las investigaciones en la Justicia. Por ejemplo, en la última semana desde los tribunales dejaron trascender que Adorni hizo viajes al Caribe (Aruba) y a Bariloche cuando ya era funcionario.

Ante la consulta de Infobae, desde la conducción del bloque aseguraron que no se buscará sabotear la sesión. “Adorni viene porque tiene que venir por mandato constitucional, no hay un trasfondo. Viene a dar el informe, no a explicar su situación procesal”, explicaron. No obstante, saben que la oposición buscará arrinconarlo. “Se sabe que va a ser picante, pero históricamente fue así”, aseguran para restarle dramatismo.

En los bloques de la oposición especulan con que Adorni no podrá explicar su aumento patrimonial y anticipan que la única estrategia posible de los libertarios será “embarrar la cancha”. Por eso buscarán coordinar su accionar para no entrar en el juego del oficialismo y evitar que la sesión de desmadre, para no regalarle a Jefe de Gabinete la posibilidad de retirarse antes de tiempo.

Karina Milei se mostró con Adorni este jueves en Vaca Muerta

En privado, algunos diputados del bloque LLA reconocen que la única jugada posible es “hacer quilombo y pudrirla”. Por otro lado, el sector identificado con el karinismo mira con desconfianza la estrategia comunicacional que diseña el consultor Santiago Caputo. Ambos bandos ya no ocultan sus tensiones internas y hasta se pelean a cielo abierto en las redes sociales.

“Caputo con Adorni está jugando para atrás porque se beneficia indirectamente de su desgaste. Antes de todo este escándalo iban camino a sacarlo a Caputo del gobierno y ahora no se sabe qué va a pasar. Nos estamos pegando un tiro en el pie”, reflexionó un diputado, preocupado por el devenir del escándalo.

De hecho, le achacan a Caputo la responsabilidad de la segunda conferencia de prensa en la que Adorni abordó el tema. “Mi dinero lo gasto en lo que a mí me parece mejor. Y sobre mis decisiones de gasto no lo voy a discutir con un periodista”, dijo el jefe de Gabinete en aquella oportunidad, lejos de aplacar el escándalo.

Martín Menem y Sebastián Pareja

Dentro del espacio oficialista otros interpretan que Adorni debe ir a Diputados a dar explicaciones y mostrar lo más rápido posible que las cosas están en orden. Aunque también reconocen que “es una jugada con mucho riesgo, porque una sola mala frase puede empeorar todo el doble”.

Las novedades judiciales de los próximos diez días y el desenlace de la visita de Adorni al Congreso también terminarán de definir los pasos a seguir para la oposición. En la última sesión, cuando se trató la reforma de la ley de glaciares, el peronismo pidió un apartamiento del reglamento para incluir un proyecto de interpelación al Jefe de Gabinete.

Esa votación no prosperó pero dejó preocupados a los libertarios. Hubo 124 votos afirmativos, pero estuvieron ausentes dos diputados peronistas y la ex libertaria Marcela Pagano, por lo que la oposición está virtualmente a dos votos de poder avanzar nuevamente con la interpelación en el futuro.