La justicia argentina reclamó que se frene el remate de la chacra de Marcelo Balcedo en Uruguay: los motivos

La justicia argentina solicitó a Uruguay que no remate la finca de Marcelo Balcedo por las causas en curso en el país

Un nuevo capítulo judicial se abrió en relación al ex secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), Marcelo Balcedo, condenado en Uruguay por lavado de activos, contrabando y tráfico de armas. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, envió un exhorto “urgente” a la Justicia de Uruguay para frenar el remate de una lujosa propiedad del ex dirigente en el marco de una causa que instruye desde hace ocho años por presunta asociación ilícita, blanqueo de dinero, lavado de activos y desvío de fondos del SOEME para beneficio personal.

Kreplak reclama desde 2018 el embargo de esa y otras propiedades de Balcedo y su esposa Paola Feige, pero no fue atendido. El magistrado argentino también solicitó en varias ocasiones la extradición del sindicalista, pero la medida continúa pendiente.

El reclamo “urgente” del juez argentino apunta específicamente a suspender de inmediato la subasta prevista para el 8 de mayo sobre el inmueble conocido como “El Gran Chaparral”, ubicado en Maldonado, donde residen los imputados. El magistrado hizo lugar a un dictamen de la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata, María Laura Roteta, y el titular de la PROCELAC, Diego Velasco, quienes advirtieron que la subasta de la mansión “desconoce” medidas cautelares vigentes solicitadas por la Argentina y alertaron sobre la necesidad de preservar esos activos.

El magistrado Ernesto Krerplak envió un exhorto urgente a Uruguay para frenar el remate de los bienes de Marcelo Balcedo

Según el exhorto de Kreplak, el objetivo es “resguardar bienes que la Argentina reclama desde el inicio del expediente, en el contexto de un proceso de extradición pendiente desde 2018 y de reiterados pedidos internacionales para asegurar su restitución”.

En paralelo, Kreplak también pidió al juzgado que interviene en la extradición de Marcelo Balcedo y su pareja que adopte medidas para mantener el estado actual de los bienes ya cautelados, reforzando así las garantías de recuperación patrimonial comprometidas en acuerdos internacionales.

A pesar de los antecedentes y los reclamos formulados por el magistrado federal de La Plata desde 2018 a sus pares uruguayos, la justicia de ese país no le comunicó que tenía previsto subastar “El Gran Chaparral” en el marco de un juicio laboral promovido por 13 trabajadores. La información le llegó por la nota que publicó este medio.

Los autos de lujo y las armas encontradas en el allanamiento que la justicia uruguaya realizó en El Gran Chaparral, la chacra de Marcelo Balcedo

El reclamo de la fiscalía

Apenas conocida la noticia sobre la decisión de la justicia uruguaya de subastar el bien más valioso del matrimonio Balcedo, ubicado en el paraje Cerro de los Burros, en Playa Hermosa, el 8 de mayo a las 14, a través del martillero Gabriel Etcheverry, la fiscal María Laura Roteta y el titular de la PROCELAC, Diego Velasco, solicitaron al juez Ernesto Kreplak que libre un exhorto urgente a Uruguay.

En el escrito de 5 fojas al que accedió Infobae, los fiscales advirtieron que la subasta prevista para el 8 de mayo “desconoce” medidas cautelares vigentes solicitadas por la Argentina.

Según indicaron, el bien —parte del predio “El Gran Chaparral”— está alcanzado por embargos pedidos desde 2018 en la causa por lavado de activos, asociación ilícita y administración fraudulenta.

Imágenes del allanamiento en 2018 realizado por la justicia uruguaya en la chacra El Gran Chaparral. En la caja fuerte había medio millón de dólares; también descubrieron un puqueño arsenal

En esa línea, calificaron la convocatoria al remate como “a todas luces, improcedente” y solicitaron la intervención urgente del juez Kreplak para frenar cualquier acto de disposición.

En uno de los párrafos más destacados, los fiscales expresaron: “Esta resolución y ejecución de remate desconoce que sobre este bien pesan medidas cautelares vigentes por parte de la República Argentina. Nos resulta llamativa tal convocatoria, a todas luces, improcedente. Incluso, resulta contrario a las valoraciones del propio Equipo Multidisciplinario uruguayo creado por Decreto N°1786/2024, integrado por numerosas autoridades y organismos de dicho país. Respecto de este bien, en el informe remitido mediante Nota MRE NO-2025-50423472-APN-DAJI#MRE del 13 de mayo de 2025, el Equipo expresamente reconoció la preferencia del Estado argentino sobre este inmueble".

Los representantes del Ministerio Público Fiscal también señalaron: “Recordemos, una vez más, que este bien inmueble, junto a un gran número de bienes, quedó sujeto a medidas cautelares para garantizar el cumplimiento del régimen de libertad vigilada impuesto a Fiege y Balcedo en función de la condena dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 4to Turno con fecha 1/10/2020 (IUE 57.-55/2018). Una vez cumplido dicho régimen y extinguida la pena de ambos, estos bienes han quedado sujetos a las medidas cautelares solicitadas mediante ALM por la República Argentina”.

También recordaron: “Desde el año 2017 el Estado argentino ha manifestado su interés en cautelar diversos bienes de Fiege y Balcedo, habidos en la República Oriental del Uruguay, que se vinculan con los delitos investigados en territorio nacional”.

Marcelo Balcedo tenía animales exóticos en El Gran Chaparral (Marcelo Umpierrez)

Roteta y Velasco destacaron en el pedido de exhorto elevado al juez Kreplak que: “En el año 2020 el Estado uruguayo, mediante Decreto N° 923/2020, aportó una constancia de inscripción en donde figura el embargo con fecha 11/01/2018 del Juzgado de Crimen Organizado. Si bien no contamos con las constancias de reinscripción más recientes de nuestros pedidos (hartamente reclamadas), de ésta podemos obtener datos catastrales que permiten la circunscripción de lo solicitado en este dictamen".

La respuesta del juez Kreplak

Tras recibir el dictamen fiscal, el magistrado avanzó con una resolución en línea con lo planteado y ordenó librar exhortos internacionales urgentes a la Justicia uruguaya.

En su decreto, el magistrado fue categórico al señalar que corresponde:

“Exhortar, con carácter urgente (...) al Juzgado Letrado de Maldonado de 7º Turno, con el fin de que deje sin efecto -de manera INMEDIATA- el remate previsto para el día 8 de mayo”.

El juez remarcó que la medida busca proteger bienes que la Argentina reclama desde hace años en el marco del expediente penal. En ese sentido, sostuvo: “Ello, en pos de resguardar los bienes que sistemáticamente reclama la Nación desde los albores del expediente y que debieran encontrarse cautelados”. Además, vinculó directamente la situación patrimonial con el proceso de extradición pendiente desde 2018.

Imágenes del allanamiento a la mansión de Marcelo Balcedo (Marcelo Umpierrez)

Antecedentes de reclamos a Uruguay

El exhorto urgente ordenado ahora por Kreplak se inscribe en una serie de pedidos previos de la justicia argentina por la falta de respuesta de Uruguay sobre el aseguramiento de los bienes de Balcedo.

En una resolución de diciembre de 2024, el mismo juzgado ya había advertido: “Las Autoridades Judiciales de la República Oriental del Uruguay no han dado cumplimentado con las rogatorias libradas por este juzgado, respecto del aseguramiento y resguardo de los bienes secuestrados a Balcedo y a Fiege”.

Ese exhorto —también con carácter urgente— fue dirigido a autoridades judiciales uruguayas con el objetivo de que informaran y garantizaran el estado de los bienes decomisados y cautelados tras la detención del ex sindicalista en 2018.

En ese marco, el juzgado había puesto el foco en la falta de cooperación efectiva pese al paso del tiempo: “Pese al tiempo transcurrido y a los reiterados requerimientos cursados, no se ha obtenido respuesta suficiente que permita tener por asegurados los bienes”.

Además, se remarcaba que los activos en cuestión estaban directamente vinculados a los delitos investigados en la Argentina, por lo que su eventual disposición podría afectar seriamente el proceso penal: “Se trata de bienes que podrían eventualmente ser producto o instrumento de los delitos investigados, cuyo recupero resulta de interés prioritario para el Estado argentino”.

Balcedo junto a su esposa, Paola Feige, en una audiencia judicial en Uruguay en 2018. Ambos fueron condenados (EFE)

El antecedente también subrayaba la necesidad de preservar los bienes en función de eventuales decomisos futuros y de la cooperación internacional comprometida entre ambos países: “Resulta imprescindible que se adopten las medidas necesarias para evitar cualquier acto de disposición que frustre los fines del proceso”.

El exhorto actual no solo busca frenar el remate, sino también garantizar que los activos permanezcan bajo resguardo judicial. Por eso, Kreplak también ordenó comunicar la situación al juzgado que interviene en la extradición de Balcedo y su esposa, Paola Fiege.

En ese punto, dispuso: “Adoptar las medidas pertinentes para mantener en el estado que actualmente se encuentran, los bienes oportunamente cautelados”.

Y recordó que existe una “promesa internacional de restitución” de esos activos que se remonta a 2018.

Balcedo, detenido en 2018 en Uruguay con más de medio millón de dólares en efectivo, autos de alta gama, armas y bienes de lujo, fue condenado en ese país. Sin embargo, en Argentina aún debe enfrentar un juicio como presunto líder de una organización que habría desviado millones de pesos del sindicato. En esa causa ya fueron condenados los más estrechos colaboradores de Marcelo Balcedo en el gremio que supo conducir con mano de hierro.