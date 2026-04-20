Política

El embajador de Estados Unidos visitó Salta y Jujuy: "Aquí va a haber muchas inversiones”

Peter Lamelas recorrió las provincias del norte argentino, se reunió con los gobernadores, empresarios del sector minero y participó de una serenata con Los Tekis. “La gente aquí es el recurso natural más importante”, afirmó

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Peter Lamelas visito Salta y Jujuy
El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, realizó su primera misión oficial al interior del país. En la foto con el gobernador de Salta Gustavo Sáenz, y el intendente de la capital, Emiliano Durand

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, visitó las provincias de Salta y Jujuy en el marco de su primera misión oficial al interior desde que asumió el cargo. El diplomático priorizó el norte argentino, destacando la relevancia estratégica de la región. Durante su recorrido, mantuvo encuentros institucionales con los gobernadores, empresarios del sector minero en una agenda que combinó oportunidades de inversión y celebraciones.

Lamelas participó de la tradicional Serenata a la Ciudad en San Salvador de Jujuy, donde compartió escenario con el grupo Los Tekis en el aniversario 433° de la capital. El embajador enfatizó el valor estratégico de Jujuy y Salta para los Estados Unidos en sectores como la minería y la energía, y adelantó: “Aquí va a haber muchas inversiones de los Estados Unidos”. Para Lamelas, el potencial humano de la provincia es el factor diferencial: “Lo que me impresionó más no fueron los recursos de Argentina, sino la gente”, remarcó.

La agenda institucional de Peter Lamelas incluyó reuniones en Casa de Gobierno con ambos gobernadores. En Jujuy, Carlos Sadir agradeció la visita del diplomático y resaltó que la provincia haya sido uno de los primeros destinos elegidos en su gira federal.

“Cuando celebramos la libertad, crecemos más fuertes juntos”, publicó Lamelas en sus redes sociales en referencia al evento en Salta, donde compartió actividades junto el gobernador Gustavo Sáenz y al intendente Emiliano Durand.

Peter Lamelas visito Salta y Jujuy
La participación del embajador en la Serenata a la Ciudad en Jujuy, consolidó los lazos culturales. En la foto posa junto al intendente de San Salvador de Jujuy Raúl Jorge y Mauro Coletti y Sebastián López, líderes de la popular banda Los Tékis

Las oportunidades de inversión y el fortalecimiento de los lazos económicos fueron ejes centrales de la recorrida. El embajador Lamelas mantuvo reuniones con empresarios y referentes del sector minero de la región, resaltando el papel de la industria como motor de crecimiento, innovación y empleo. “La industria minera en Jujuy es clave para el crecimiento, la innovación y el empleo”, expresó Lamelas en sus publicaciones, y remarcó el interés de Estados Unidos en ser “el socio de preferencia de Argentina también en minería — impulsando inversión y más oportunidades para ambos países”.

El programa del embajador en Salta incluyó la participación en el operativo #EmbajadaenRuta, una iniciativa que acerca servicios de la sede diplomática a las provincias, brindando asesoramiento sobre visas, becas Fulbright y programas educativos, así como actividades culturales y espacios de conversación en inglés.

Peter Lamelas visito Salta y Jujuy
Lamelas con el gobernador de Jujuy Carlos Sadir

En materia de seguridad, el ministro de Seguridad de Salta, Gaspar Solá Usandivaras, recibió al embajador Lamelas en la base operativa del Grupo Operativo de Lucha contra el Narcotráfico del NOA. Funcionarios provinciales y nacionales resaltaron la importancia estratégica del norte argentino como zona de tránsito de sustancias prohibidas y valoraron el aporte estadounidense en el fortalecimiento de las tareas logísticas e investigativas.

La presencia del “Freedom 250 Roadshow” en el norte argentino simbolizó también el interés de Estados Unidos en fortalecer no solo los vínculos económicos, sino los lazos culturales y sociales. “La Serenata a la Ciudad es una muestra increíble del talento de su gente: creatividad, calidez y ganas de crecer”, publicó el diplomático, quien compartió escenario con agrupaciones locales y referentes del folclore.

Peter Lamelas visito Salta y Jujuy
Se impulsaron encuentros con empresarios mineros del norte argentino para posicionar a Estados Unidos como socio de preferencia en sectores como energía, minería e innovación.

Peter Lamelas, médico y empresario de trayectoria, es el 53° embajador de Estados Unidos ante la República Argentina. Desde su llegada al país, ha manifestado la intención de visitar cada provincia durante su gestión para conocer de cerca su gente y potencial. En sus mensajes, reiteró que “Argentina no es solamente Buenos Aires”, y que la misión diplomática apunta a generar nuevas oportunidades de intercambio y negocios en todo el territorio nacional.

La gira de Peter Lamelas por Salta y Jujuy dejó como señal que Estados Unidos ve en el norte argentino un territorio clave para la inversión, el desarrollo minero y la cooperación institucional y cultural

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