Política

Tolosa Paz pidió que el peronismo elija a sus candidatos en las PASO

La diputada nacional pidió “debatir, expresar diferencias y fortalecer la legitimidad a partir del voto de la gente”, en medio de las diferencias internas en el PJ

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Victoria Tolosa Paz junto a Milton Capitanich en Chaco
Victoria Tolosa Paz junto a Milton Capitanich en Chaco

La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz reclamó la realización de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) como mecanismo central para definir el próximo candidato presidencial del peronismo. Su planteo se enmarca en un contexto de alta tensión en la interna del PJ, marcado por la fractura entre los principales referentes nacionales y la disputa por la conducción partidaria.

Tolosa Paz remarcó que “las PASO son clave para garantizar la participación ciudadana en la elección de nuestros candidatos y construir una alternativa federal donde también se incluya al interior del país”. La diputada planteó que el peronismo necesita recomponer el vínculo con la sociedad y fortalecer la legitimidad de su propuesta a través del voto popular.

Las declaraciones se produjeron durante el Congreso Provincial del Partido Justicialista en la localidad chaqueña de San Bernardo, encabezado por el presidente del Congreso, Miguel Sotelo, y con la presencia de figuras como el exgobernador Jorge Capitanich y la diputada provincial Magdalena Ayala.

El reclamo por internas abiertas cobra especial relevancia frente a una disputa interna sin precedentes. La relación entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof se encuentra congelada desde octubre de 2025, después de la derrota electoral del peronismo y de una serie de desencuentros políticos y personales. El distanciamiento incluye reproches cruzados y la falta de apoyo de Kicillof a la exmandataria en momentos clave, lo que profundizó la fractura entre el sector cristinista y el gobernador bonaerense.

Victoria Tolosa Paz participó del Congreso del PJ de Chaco
Victoria Tolosa Paz participó del Congreso del PJ de Chaco

En ese clima, el pedido de Tolosa Paz para que el peronismo habilite las PASO busca evitar que el armado de la candidatura presidencial surja de acuerdos de cúpula o negociaciones cerradas, y pretende dar espacio a la competencia y el debate interno. El propio Kicillof considera que unas primarias podrían liberarlo de condicionamientos y permitirle disputar la postulación sin quedar atado a la voluntad de Cristina Kirchner.

La dirigencia del PJ chaqueño escuchó el planteo de Tolosa Paz en un contexto económico adverso para la región. La diputada bonaerense advirtió que el Chaco “quiere que el peronismo vuelva a gobernar en 2027 porque está sufriendo las consecuencias de un ajuste brutal, con destrucción de puestos de trabajo en la industria y en el agro”. El reclamo por mayor federalismo y participación del interior se entrelaza con la disputa nacional, donde el liderazgo de La Cámpora y la figura de Eduardo “Wado” de Pedro también aparecen como alternativas en el escenario preelectoral.

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