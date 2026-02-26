Política

La Libertad Avanza lanza su frente universitario y se prepara para competir por cargos en la UBA

Este sábado se realizará el primer encuentro de Universitarios por la Libertad (UPL), que tiene la venia de Karina Milei para impulsar la militancia libertaria en las casas de estudio. En abril se eligen autoridades en la Universidad de Buenos Aires

La Libertad Avanza lanza su
La Libertad Avanza lanza su frente universitario y se prepara para competir por cargos en la UBA (Gustavo Gavotti)

El 2025 fue el período en el que La Libertad Avanza terminó de desplegarse a nivel nacional y competir en todas las provincias del país. Ese armado partidario llevó años para terminar de consolidarse, aunque no es el único ámbito en donde los dirigentes libertarios depositaron energías para desplegar el aparato libertario. “Este año vamos a aumentar nuestra presencia en las universidades”, comentó una fuente del Gobierno.

La emergencia de la militancia libertaria en las universidades nacionales comenzó a darse casi en espejo al de la emergencia de Javier Milei como fenómeno político. Ahora mismo son varias las agrupaciones que existen y que tienen pretensiones de ganar representación en facultades de diferentes puntos del país.

Hasta el año pasado solo dos sectores del oficialismo nacional habían logrado constituir un entramado de organizaciones encolumnados bajo una misma denominación. Una era Universitarios por La Libertad Avanza (ULLA), que tiene como principales impulsores a los integrantes de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación que se referencia en Santiago Caputo. Otra estructura de relevancia es Crear + Libertad, encolumnada en el sector del armador bonaerense, Sebastián Pareja.

Tanto ULLA como Crear + Libertad tienen su principal base operativa en la provincia de Buenos Aires. De hecho, una de las primeras disputas territoriales entre Las Fuerzas del Cielo y el sector de Pareja se dio hace casi un año y medio en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Santiago Caputo junto a Lucas
Santiago Caputo junto a Lucas "Sagaz" Luna, Nahuel Sotelo y Agustín Romo en el apoyo a un líder de ULLA en la Universidad Nacional de La Plata en noviembre de 2024

La chispa se inició por una solicitud firmada por el armador Juanes Osaba al rector de la casa de estudios para que ULLA, apoyada por Caputo y el legislador Agustín Romo, se abstuviera de utilizar simbología del partido bonaerense que presidía su jefe político. En rigor, esa acción había sido impulsada porque Crear + Libertad también tenía intenciones de competir en los comicios universitarios.

El clima entre ambas agrupaciones sigue algo tirante, aunque hay más concertación que en ese entonces. Según informó uno de los líderes de estas agrupaciones, nunca se agruparon para competir contra los demás espacios y solo volvieron a disputar una elección por separados en la Universidad Nacional Guillermo Brown, pero sin golpes por debajo del cinturón. “Deberíamos empezar a ir juntos dejar esta pelotudez de ir separados”, admite uno de los líderes universitarios a Infobae.

Tanto el caputismo y el parejismo desarrollaron estructuras por fuera del área de la Provincia. El primer espacio lo hizo con otras denominaciones: por ejemplo, en Córdoba se llaman Fuerza Estudiantil Liberal (FEL). En tanto, el otro espacio buscó consolidar la marca utilizando la misma denominación.

La provincia en la que no hubo desarrollo por ninguno de los dos sectores libertarios fue en Santa Fe, territorio que está dominado por parte de la diputada nacional Romina Diez, de estrechísima confianza de Karina Milei. Allí nació Universitarios por la Libertad (UPL), que parece haber abandonado su estatus de agrupación provincial para expandirse como la marca definitiva que responde a los designios del partido nacional, comandado por la hermana presidencial.

Al menos así lo reconocieron tres figuras libertarias, todas de diferentes huestes del Gobierno. “Queda como la agrupación oficial”, admitió a Infobae una alta fuente libertaria que no es cercana a UPL.

Universitarios por la Libertad en
Universitarios por la Libertad en Santa Fe

UPL se lanzará como el frente de los universitarios libertarios en su primer Encuentro Federal que se desarrollará este sábado por la tarde en el barrio porteño de Núñez. Quien coordina este armado es Sharif Menem, mano derecha de Martín Menem en la Cámara de Diputados y responsable de la Juventud de La Libertad Avanza a pedido de Karina Milei.

Los organizadores del evento esperan llevar a cinco referentes de cada una de las provincias en donde está presente el frente. En principio, habrá integrantes de Crear + Libertad y un referente del FEL cordobés. También se planteaban impartir invitaciones a los responsables de ULLA. “No tenemos problemas con ellos. Pueden englobarse adentro del frente”, confirmó una fuente del armado de UPL. También está previsto que asista el senador Juan Cruz Godoy y el diputado nacional Agustín Pellegrini.

No es casual el momento en el que se desarrolla esta primera actividad. En abril se desarrollarán las elecciones estudiantiles de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para Centro de Estudiantes y Consejo Directivo. Los libertarios quieren hacer pie y ganar lugares en los consejos de ciertas facultades. En algunas aspiran a ganar la elección.

Pese a que UPL se está imponiendo como el frente representativo del oficialismo nacional, se decidió que la marca en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se mantenga como Somos Libres, una agrupación de derecha liberal que se inició desde el lado del PRO pero que ahora responde a La Libertad Avanza: aunque sigue adoptando el amarillo macrista, también se tiñó al violeta libertario. Su principal dirigente es Rocío Gómez, quien comenzó militando en Republicanos Unidos y pasó a ser la mano derecha de Sharif Menem en la coordinación libertaria en la Juventud y en las universidades.

“Creemos que en la Facultad de Ingeniera podemos ganar y que en Económicas podemos hacer un resultado buenísimo si todo acompaña”, confesó una fuente de la organización universitaria. Por el otro lado, Somos Libres prevé bastante esquivo el camino para su presentación en las facultades de Sociales y de Filosofía y Letras; territorios donde los espacios del centro hacia la derecha no vulneran.

Mientras que el karinismo-menemista tiene aspiraciones expansionistas en el ámbito universitario, en otros espacios marcan que realizaron un trabajo indispensable durante años donde el foco sobre las Universidades Nacionales y su financiamiento estuvo en el centro de la agenda política. “Lo que se organizó durante 2024 y 2025 fue el catalizador de lo que hay ahora. La disputa cultural en relación a este tema ya no es la misma. Va a haber un contraproyecto del Gobierno para aceptar un financiamiento universitario. Esos focos ya los está resolviendo la política”, afirmó un armador. Otro responsable por fuera del karinismo se sinceró: “A mí no me interesa más expandir. Lo que se hizo hasta ahora es suficiente”.

