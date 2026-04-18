Karina Milei pasa al ataque pese a la incomodidad del Gabinete con la “figura radiactiva” de Adorni

Karina Milei y Manuel Adorni

Karina Milei está dispuesta a ir por todo. A sostener las presiones pese al desgaste. Y, si la presionan demasiado, incluso a redoblar la apuesta. Cada vez que algún valiente se anima a preguntarle por Manuel Adorni ese valiente se da cuenta que le cambia el semblante y que el clima se pone espeso. Cada vez que desde un medio de comunicación sugieren que podría haber un cambio en el Gabinete se fuerza una actividad de gestión para mostrar que las balas no entran. Cada vez que trasciende alguna nueva desprolijidad de su protegido más se convence de su permanencia. “El Jefe”, juran cerca suyo, no sabe ni quiere aprender a frenar en las curvas. Y menos en este caso que siente como una afrenta personal de todos sus enemigos.

Conscientes de la estrategia de abrazar la granada, los ministros hacen lo que pueden para levantar la cabeza lo menos posible. Si hay recorridas, son sin presencia de micrófonos. Si hay reuniones, son más privadas que nunca. Si hay consultas off the record, los cuidados son extremos a la hora de hablar. ¿Instinto de autopreservación? “Sin dudas. Y además mucha incomodidad”, se sincera, después de mucha insistencia y desde un número de teléfono alternativo al habitual, un importantísimo miembro del staff presidencial. Hay, en sus palabras, una “dinámica de repliegue”: “Estamos todos guardados y pagando los platos rotos. No puedo ir a ningún lado, ni siquiera a un asado familiar, sin que me pregunten por Adorni. Mucho menos puedo aparecer en el prime time para hablar de temas que nos favorezcan; es obvio que en algún momento van a consultar por él y ese es el título que queda. Hoy Adorni es una figura radiactiva”.

Karina Milei, Manuel Adorni y Mario Lugones

Este fastidio puertas adentro de Balcarce 50 empezó el 10 de marzo cuando trascendió el uso del avión oficial para el viaje de Bettina Angeletti y jamás frenó su espiral endiablada: son casi 40 días ininterrumpidos corriendo la pelota desde atrás. Ese clima espeso marida con otra sensación reinante en el equipo chico libertario: que hay menos espacio que nunca para disentir. Más de un integrante de ese círculo presenció momentos en los que alguien se anima a hacer una crítica respetuosa al rumbo del gobierno y la respuesta es un Milei que “le salta la térmica” y que termina haciendo “un monólogo interminable” hasta que ya nadie dice más nada. El final de la historia es predecible: hasta en los grupos de WhatsApp violetas todos son elogios, arengas y stickers de leones.

Abajo, en capas libertarias inferiores, las internas afloran de una manera más descontrolada: el cruce entre la diputada Lilia Lemoine y el influencer caputista Daniel “Gordo Dan” Parisini en redes sociales es la muestra más actualizada de las heridas sin sanar. La guerra en X afloró tras la citación a indagatoria de once tuiteros por supuestas amenazas contra el karinista Sebastián Pareja. Una novela que tendrá más capítulos.

Karina se cargó al hombro el lastre en el que se convirtió la persona que supo ser el mejor vocero de La Libertad Avanza. Poco le importó la leña al fuego que tiraron oficialistas como Nicolás Márquez (“Adorni es un sujeto muerto, terminado”, le dijo el biógrafo del primer mandatario a Infobae en vivo), ex funcionarios como Guillermo Francos (“Adorni falló en dar explicaciones”) y aliados como Cristian Ritondo (“No te deslomás, lo hace el tipo que se levanta a las 4 de la mañana”). Ella misma tomó dos decisiones clave en los últimos días: por un lado, no exponer a su amigo pero mostrarlo lo más hiperactivo posible; por el otro, ratificar la presencia del ministro coordinador en el Congreso para dar su informe de gestión, no sin antes asegurarse de juntar munición pesada para atacar a una oposición que en esa jornada estará dispuesta a hacerse un festín.

Los funcionarios en Vaca Muerta

Para cumplir el primer punto, la Secretaria General paseó al hombre más mencionado del país por cuanta actividad pudieron encontrar. Hubo de las trascendentes y de las random: desde la inauguración de un laboratorio en el Instituto Malbrán hasta una presentación musical de la Fanfarria del Regimiento de Granaderos a Caballo. Las fotos llenas de sonrisas se repitieron en el área neuquina de Vaca Muerta aunque, como señal de los tiempos que corren, la agenda de la comitiva estuvo marcada por el secretismo y fueron pocos los que pudieron acercarse al foco de la acción.

Para lograr el segundo objetivo, la Hermanísima habilitó a Martín Menem a ponerse a disposición de Adorni para que su paso por Diputados el 29 de abril sirva como un “contragolpe maestro”. Los Milei se muestran dispuestos a ir al recinto a apoyar a su súbdito, sobre todo durante la exposición oral sin interrupciones que tendrá que hacer al inicio de la convocatoria. Más tarde, ya sin ellos en el Palacio, llegará el segmento más tenso: las preguntas y respuestas de los legisladores.

Legisladores de todos los colores presentaron cerca de 4800 consultas que, purga mediante, se transformaron en unas 2000. Como es habitual, Casa Rosada responderá la mayoría por escrito pero, aún así, el jefe de gabinete deberá responder al menos 50 referidas a sus operaciones inmobiliarias y sus periplos por el exterior. Será un juego no apto para nerviosos, casi un ajedrez: en LLA se entusiasman con que la oposición quede en off side si florecen las virulencias, las descalificaciones y los insultos; del otro lado de la grieta están seguros que el espacio libertario se va a retirar con una goleada ante la sociedad.

Crece, por lo bajo, lo que el oficialismo avizora como “una jugada maestra”. “¿Y si Manuel les tira por la cabeza a los de enfrente todas las propiedades que, según sus declaraciones juradas, no pueden justificar?”. Ojo”, advierten. Por las dudas, el presidente de la Cámara recomendó: “Compren pochoclos”.

Adorni encabezó este viernes una reunión de la mesa política de LLA

¿Habrá, a fin de cuentas, algún dato nuevo que calme a la Justicia federal en su llamativamente veloz investigación por presunto enriquecimiento ilícito? “No hay que apurarse. Pero, si por ejemplo aparece una donación de un familiar, se acabaron los líos y listo”, juegan, misteriosos, cerca del funcionario. Nadie explica por qué, si existiera algún elemento así, esa información no se divulgó enseguida.

Si sobrevive, no será la única exposición del autor del latiguillo “fin” ya que en mayo debería ir al Senado de Victoria Villarruel. Más excusas para calentar maíz pisingallo.

Dicho sea de paso, el affair Adorni no sólo paralizó la gestión. También frenó el envío de las 90 reformas estructurales que el Presidente había prometido en la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo.

En paralelo a la asistencia del ex candidato a gobernador de La Rioja, Manuel Adorni cuenta con la contención de Juan Bautista Mahiques, conocedor como nadie de los vericuetos de Comodoro Py. El ministro de Justicia está feliz: el bloque libertario en la Cámara alta consiguió dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos para el pliego que propone extender durante cinco años el mandato de su padre como juez del Tribunal de Casación Penal. Todo tiene que ver con todo.

El respaldo de Mahiques puede venir como anillo al dedo. Es que tan solo esta semana Ariel Lijo y Gerardo Pollicita sumaron las declaraciones de las prestamistas, las fotos de las remodelaciones de la vivienda de Caballito y hasta las constancias de los pasajes en premium economy que transportaron a la familia a Aruba. En esas oficinas adelantan que se vienen más novedades que pueden desprenderse tanto del levantamiento del secreto bancario, financiero y fiscal como de los movimientos de las firmas +BE y AS Innovación Profesional de Bettina Angeletti.

La cocina del departamento de Adorni en Caballito, tras la remodelación

La Libertad Avanza pretende salir del pozo por arriba: es el operativo “pasar al ataque”. En esa tónica tienen que leerse las decisiones de presentar un per saltum y un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para revertir la suspensión de buena parte de la Reforma Laboral y para frenar la Ley de Financiamiento Universitario.

¿Ayudarán este tipo de determinaciones a cambiar el humor social? De nuevo: en la Quinta de Olivos se ufanan de solo saber pisar el acelerador. Como sea, en abril los estudios de opinión pública confirman la tendencia: la imagen de Milei se deterioró a niveles cercanos a los 30 puntos, la aprobación de la gestión cayó y la expectativa futura, que fue el principal activo libertario, está en su peor momento.

Apenas dos relevamientos de encuestadores que nadie podría tildar de kirchneristas y que suelen hablar con el Presidente. Según un trabajo de Federico Aurelio, la gestión tiene 51% de rechazo, el 75% asegura que en su hogar le costó más llegar a fin de mes que en períodos anteriores y el 67% reconoció haberse endeudado en los últimos meses para afrontar gastos corrientes. Hay, además, una pista política relevante para leer la disputa por las responsabilidades: el 43% sigue señalando al peronismo como principal culpable de los problemas económicos del país, pero ya un 35% señala directamente a Milei. El más reciente Índice de Irascibilidad Social de Mora Jozami aporta otra señal interesante para leer el clima de época: el indicador se ubica en -6; es decir, sigue en terreno negativo y confirma fastidio, desgaste y desconfianza en vez de alivio o entusiasmo colectivo. No aparece una población en estado de explosión abierta, aunque tampoco una sociedad pacificada: alumbra un malestar persistente, de intensidad media, que se viene sosteniendo en el tiempo.

Javier Milei

En ese contexto, la crisis terminó generando una novedad. El inquilino del Sillón de Rivadavia admitió que hay problemas en la economía, que los “últimos meses fueron duros” y que “hay gente en los extremos de la distribución”. Es lo más parecido a una autocrítica a la matriz del plan libertario, que muestra sectores que crecen sin generar empleo —minería, agro, intermediación financiera— y otros, relevantes para el mundo del trabajo, que están a la baja —comercio, industria, construcción—, como consignó un reporte de la consultora Equilibra. También hubo una admisión más llamativa a la hora de analizar el 3,4% de inflación de marzo, con un esfuerzo presidencial que permitió entrever una mayor empatía.

Mientras, Luis “Toto” Caputo sigue estrangulando el gasto y en paralelo advierte que, con todas las cuentas ordenadas, es el “factor político” el que impide que siga bajando el riesgo país para buscar financiamiento. En el Gobierno le endilgan ese ruido al peronismo, aunque algunos reconocen que el concepto quedó anacrónico ahora que Unión por la Patria está agazapada y desorganizada. En ese espacio chicanean: “Puede ser riesgo kuka… o riesgo Karina. Una K hay seguro”.

Para salir del barro y de las agotadoras vicisitudes cotidianas, Milei se va a concentrar, una vez más, en el exterior: con el caer del sol del último día de la semana se alistaba, rodeado de un fuerte hermetismo en torno a su seguridad, para viajar a Israel con motivo de la celebración del Día de la Independencia. La agenda internacional como pausa, como oxígeno, como escenario donde los escándalos domésticos no tienen resonancia. Infinitos desafíos lo esperarán cuando vuelva a pisar suelo argentino.