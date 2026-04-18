Política

El frente anti Milei sumó una nueva foto: Pichetto volvió a reunirse con Monzó y Kikuchi en búsqueda de armar un “gran frente nacional”

La iniciativa encabezada por el diputado nacional tiene como objetivo construir una alternativa opositora de alcance federal, sumando a diferentes referentes peronistas, ex aliados kirchneristas y libertarios alejados de Javier Milei

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La reunión que mantuvieron los legisladores y dirigentes bonaerenses en Malvinas Argentinas
La reunión que mantuvieron los legisladores y dirigentes bonaerenses en Malvinas Argentinas

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto mantuvo un encuento en Malvinas Argentinas con legisladores y dirigentes bonaerenses del peronismo con el objetivo de consolidar un gran armado federal. La reunión fue con el exdiputado nacional Emilio Monzó, el exsenador Marcelo D’Aletto, el diputado provincial Luis Omar Vivona y el senador bonaerense Carlos Kikuchi, ex armador del presidente Javier Milei.

Miguel Ángel Pichetto propuso conformar un “gran frente nacional” para enfrentar a La Libertad Avanza y fomentar una política de consensos, desarrollo y producción en la Argentina. El diputado fue recibido por Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas y destacó: “Se ve con claridad cómo ha crecido Malvinas, con el desarrollo de espacios verdes, el centro cívico y la integración de distintos sectores, desde barrios cerrados hasta barrios populares”.

Por sus redes sociales, expresó: “Coincidimos en la necesidad de profundizar el diálogo político y avanzar en la construcción de la unidad del peronismo, con el objetivo de conformar un gran frente nacional que permita enfrentar y derrotar democráticamente al gobierno de Javier Milei”.

Las figuras que incluyó en el encuentro son ex aliados del kirchnerismo y libertarios, con la meta de consolidar un bloque federal de alcance nacional. Durante la reunión, coincidieron en la necesidad de abrir el diálogo con todos los sectores políticos y sociales, con el objetivo de “ir construyendo hacia el centro para consolidar un gran frente”. En ese sentido, remarcaron la importancia de sostener los avances logrados a nivel nacional, como el orden en el déficit fiscal y la búsqueda de un esquema impositivo razonable.

“Es importante fortalecer espacios de consenso que permitan articular una propuesta política con eje en la producción, el empleo y el desarrollo, en un contexto económico que requiere acuerdos amplios y una mirada estratégica de largo plazo”, afirmó Pichetto. Además, planteó la urgencia de impulsar políticas productivas que contengan a la economía real, en un contexto donde la situación de las pymes y de las grandes empresas, sobre todo en el conurbano bonaerense, atraviesa un escenario crítico.

Por su parte, Leonardo Nardini aportó a la misma línea al destacar que resulta fundamental “volver a tener un gobierno comprometido con la gente”, llamando a la integración de “todos los sectores del peronismo” en torno a una visión común. Vivona, a su vez, remarcó el papel histórico del peronismo, al señalar que debe “volver a ser una herramienta que represente al trabajo, a la producción y a quienes todos los días empujan el país hacia adelante”.

Grupo de figuras peronistas y libertarias se suma al armado nacional planificado por Pichetto
Grupo de figuras peronistas y libertarias se suma al armado nacional planificado por Pichetto

Las reuniones previas del diputado Pichetto

Este encuentro en Malvinas Argentinas no fue un hecho aislado. Pichetto también se reunió con la intendenta de Moreno, Mariel Fernandez y tras el encuentro el diputado escribió en sus redes: “Es importante que el peronismo tenga una figura como ella; una mujer talentosa y preparada, que está llevando adelante una gran tarea en su segundo mandato”.

La proyección del frente nacional que promueve Pichetto se funda en el diagnóstico de que el peronismo tiene “una enorme responsabilidad histórica en este proceso” y debe reconstruirse para representar a los sectores productivos y sociales del país, como reiteraron tanto Vivona como Nardini en distintas declaraciones. La intención de integrar diferentes miradas y de dialogar con figuras centrales busca ampliar la base política del futuro armado electoral.

En su intervención ante los referentes bonaerenses, Pichetto expresó la convicción de que el espacio que impulsa puede convertirse en opción de gobierno en 2027: “También debemos hablar con el gobernador de la provincia, creo que podemos ser gobierno en el 2027, este gobierno va a terminar mal”, sostuvo el diputado. En este marco, el gobernador bonaerense Axel Kicillof profundizó su estrategia política de cara a las elecciones de 2027 mediante una reunión con Emilio Monzó y el diputado nacional Nicolás Massot. El peronismo busca consolidar un frente opositor articulado contra el gobierno de Javier Milei.

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