La trama detrás del cambio de uno de los veedores de la AFA: el Gobierno niega que se vaya a dilatar la investigación

El Poder Ejecutivo revisará las cuentas de la entidad (Nicolás Stulberg)

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ya eligió al segundo veedor para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y planea comenzar con el proceso de supervisión, en el marco de las denuncias contra la máxima autoridad de ese organismo, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, por presuntas irregularidades en el manejo de fondos.

Si bien todavía no se anunció oficialmente, el funcionario tuvo el miércoles por la noche una reunión en la Casa Rosada con miembros de la cúpula libertaria en la que les habría acercado el nombre de Diego Coste para ese cargo.

Se trata de un abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Dirección de Empresas (MBA) por la Universidad del CEMA, con más de veinticinco años de ejercicio profesional en derecho societario, conflictos corporativos y arbitraje comercial.

Hasta el momento se desempeñaba como presidente del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Mar del Plata, puesto al que accedió por concurso, y en abril de 2025 fundó el estudio Moriondo & Coste Abogados, con sede en Mar del Plata.

Además, Coste es docente de posgrado en más de quince programas universitarios a nivel nacional, entre ellos la Universidad Austral, de San Andrés y la Nacional de Mar del Plata. Es autor de un libro sobre derecho de separación del socio editado por Hammurabi y de más de veinte artículos publicados en revistas jurídicas especializadas como La Ley, El Derecho y Abeledo Perrot.

Coste sería la persona elegida por Mahiques para ocupar el segundo lugar de veedor de la AFA

El letrado viene a reemplazar a su colega Agustín Ortiz de Marco, quien había sido seleccionado a principios de este año por el ahora ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo.

Con la llegada de Mahiques al Ministerio, se hizo un recambio de las principales áreas de esa cartera y de todos los organismos que están dentro de su órbita, por lo que se le pidió la renuncia a Vitolo.

No obstante, respecto de los veedores de la AFA se optó por mantener a los mismos que ya estaban en carpeta, según explicaron fuentes del Gobierno, para evitar entorpecer la investigación que ya estaba abierta.

El 16 de marzo, las autoridades nacionales confirmaron en ese cargo al contador Rubén Miguel Pappacena y a Ortíz de Marco, pero este último terminó dimitiendo a los pocos días, lo que generó sospechas.

De acuerdo con lo que aseguraron a Infobae personas cercanas a Mahiques, es falso que se le haya pedido que diera un paso al costado, sino que fue el propio abogado el que declinó el trabajo, luego de varias idas y vueltas.

Agustín Ortiz de Marco renunció al cargo de veedor de la AFA

Al respecto, fuentes al tanto de lo ocurrido relataron que, en un primer momento, el letrado pidió unos días de descanso antes de asumir, debido a que tenía que someterse a una intervención quirúrguca que ya tenía programada.

El ministro se lo concedió y esperó una semana, pero Ortíz de Marco se ausentó en dos oportunidades cuando tuvo que recibir la cédula que lo acreditaba como veedor de la AFA y, finalmente, el 10 de abril último renunció formalmente a través de un mail, alegando que tenía “mucho trabajo”.

“Quiero expresar mi agradecimiento por la designación, sin embargo, me encuentro imposibilitado de aceptarla. Motivan esta decisión, cuestiones profesionales y personales que, me impiden asumir dicha responsabilidad”, escribió.

Una de las figuras importantes que advierte sobre la posibilidad de que la investigación sobre los estados contables de la entidad deportiva se esté demorando fue el propio Vitolo, quien consideró que “está clarisimo” que fue desplazado por su actuación en esta causa.

El ex titular de la IGJ, que controla a los veedores, sostuvo en una reciente entrevista que no tiene “ninguna esperanza de que el nuevo ministro de Justicia tenga interés de avanzar con esto”.

Vitolo apuntó contra Mahiques

“Hay que explicar 500 millones de dólares en manejos de la Superliga. Esa es una auditoría que hice yo en mis últimos días de gestión y el expediente estaba listo para subir y la información que yo tengo es que el expediente quedó cajoneado”, remarcó.

En el entorno de Mahiques, en tanto, subrayan que no van “a responder públicamente” a estas acusaciones, pero destacan que el viernes pasado Pappacena, “que sí se quedó”, firmó un documento en el que se comprometió a revisar las cuentas no solo de la AFA, sino también del campeonato local, porque “es una de las sociedades” de la casa matriz del fútbol.

Los vínculos del ministro con el mundo del deporte

Por otra parte, Vitolo también apuntó contra la relación que el flamante jefe de la cartera de Justicia tenía desde hace tiempo con diferentes actores involucrados en la causa, como Toviggino, y su rol dentro de organismos sospechados.

En este sentido, el ex funcionario opinó que “es dificil que tenga interés en investigar” a la Universidad de la AFA, que se cree que manejó dinero a pesar de que nunca prestó servicios reales, debido a que “él fue su vicerrector”.

Sobre este punto, en el Gobierno se defienden argumentando que, en realidad, Mahiques nunca asumió fomalmente en ese puesto, que le fue ofrecido por Alberto Barbieri, que sí quedó al frente de la casa de estudios.

Chiqui Tapia durante la presentación de la UNAFA (AFA)

Según esta versión, fue el mencionado contador, a quien conoce desde hace años, quien lo llamó en noviembre del 2025 para pedirle que se sumara al proyecto, pero el entonces fiscal de la ciudad de Buenos Aires le dijo que le interesaba y que lo iba a pensar, sin darle una respuesta concreta en ese momento.

“Al día siguiente, la AFA sacó un comunicado en el que lo pusieron como vicerrecto de forma totalmente unilateral y sin su concentimiento. Cuando él se enteró, lo primero que hizo fue comunicarse con Barbieri, que le pidió disculpas e inmediatamente modificó el texto. Nunca funcionó de manera tan eficiente la carga de datos", ironizó una persona cercana al funcionario. Actualmente, en el link en cuestión aparece un espacio vacío donde antes estaba su nombre.

En cuanto a sus deberes como parte del cuerpo de la comisión de ética de la Conmebol, entidad que agrupa a las asociaciones de fútbol de América del sur, las autoridades nacionales reconocieron que nunca renunció.

Sin embargo, aclararon que recientemente acordó con la cúpula de ese organismo, y siguiendo el reglamento interno, que “no va a intervenir cuando se trate de una denuncia contra alguna autoriad deportiva de su propio país”.

Esto se terminó arreglando en diciembre del año pasado, cuando la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, presentó una acusación ante ese cuerpo contra Tapia y Toviggino por presuntas maniobras fraudulentas y graves violaciones al Código establecido por la propia Conmebol.