Política

Patricia Bullrich les pidió inversiones a los empresarios: “Ahora está en manos de ustedes”

En el marco de la AmCham, la senadora de La Libertad Avanza defendió las negociaciones en el Congreso para conseguir sancionar las reformas

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Mujer con gafas y blazer oscuro hablando en un podio blanco frente a una pantalla azul con los logos de AmCham Summit y AmCham Argentina
Bullrich fue una de las oradoras de la jornada

Con importantes votaciones para el Gobierno en la agenda del Congreso, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, celebró los acuerdos que se vienen alcanzando en el recinto y les solicitó a los empresarios que inviertan y que “hagan propias” las leyes que se aprobaron hasta el momento.

La referente del oficialismo fue una de las oradoras del AmCham Summit, que se realiza en el Centro de Exposiciones de Buenos Aires (CEC), y habló ante un auditorio no tan lleno como en otros paneles, pero integrado por representantes de distintas compañías locales e internacionales.

En ese marco, habló en uno de los paneles legislativos de la jornada, acompañado por su par de la Unión Cívica Radical, Eduardo Vischi, y dio su visión de la actualidad política y de las próximas reformas que se discutirán.

Al cerrar su discurso, Bullrich remarcó que se están “sacando un montón de leyes y, la verdad, que con acuerdo”, razón por la cual le agradeció especialmente al integrante de la UCR “y a todos los que acompañan los proyectos del Poder Ejecutivo”.

Luego, se dirigió directamente a los directivos que estaban en el salón: “Pero les quiero decir algo. Ahora las leyes ustedes las tienen que convertir en realidad. La modernización laboral ahora está en manos de las empresas”.

AmCham 2026
Del evento participaron cientos de empresarios (Maximiliano Luna)

“Hagan sindicatos por empresa, anímense, anímense a contratar trabajadores que ahora tienen un setenta por ciento de descuento. Anímense a armar esta capacidad de poder tener el FAL, que es el Fondo de Asistencia Laboral. Háganse dueños de las leyes como la inocencia fiscal, saquen los dólares de los colchones, de las cajas fuertes, llévenlas, inviertan. Inviertan, que la Argentina puede tener estabilidad“, agregó.

Luego de su exposición, brindó algunas declaraciones ante la prensa, en las que minimizó las polémicas que rodean a la cúpula libertaria, como las denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y respondió que “gran parte del país le interesa” que la administración nacional “siga en el camino de la estabilidad, de lograr que la Argentina crezca, que se desarrolle, que no imprima más billetes”.

“Hoy hay ley de modernización laboral. Los empresarios pueden hacer, junto con sus trabajadores, convenios colectivos por empresa, sindicato por empresa. Es decir, bajar muchísimo a la realidad los acuerdos laborales. Hay un REMI, que significa que las empresas puedan tener aceleración del impuesto a las Ganancias, rebaja de IVA”, señaló.

Asimismo, y en línea con el discurso que viene teniendo desde hace tiempo todo el Gobierno, remarcó que “es necesario el esfuerzo fiscal que se hace a nivel nacional, también lo hagan las provincias y las municipalidades”.

Vista de una sala con personas sentadas en filas de escritorios con monitores, muchas levantando las manos. El fondo es una pared de mármol
Bullrich tiene varios desafíos parlamentarios en el horizonte (Comunicación Senado)

“Porque es muy importante bajar gastos. No se puede bajar impuestos si no se bajan gastos. Hay que bajar gastos, mandar el capital hacia lo privado, tener menos Estado y más puestos de trabajo”, consideró.

Por su parte, Vischi opinó que “puede haber muchas propuestas, más en este distinguido auditorio, que tiene que ver con los desafíos” parlamentarios y aprovecho para impulsar un proyecto propio, referido a “la gestión de intereses o la ley del lobby”.

“Es muy importante transparentar nuestra institución y, para eso, necesitamos poner todo a la luz. Discutamos los intereses de todos los sectores a la luz del día y que cada legislador pueda decirle a la sociedad de frente para qué está trabajando”, subrayó.

Además, el dirigente radical pidió que “se mantengan permanentemente las conversaciones del gobierno nacional con las distintas provincias y que no sea intermitentemente, como por ahí sucede hoy”.

“Es necesario un diálogo permanente, incluso en la discusión de coparticipación, cómo se van a definir el reparto de los impuestos. Muchas veces, municipios y provincias van a aumentar los impuestos porque no les alcanza para dar el servicio que necesariamente tiene que dar a su ciudadanía. Tenemos todos claro que es necesario bajar impuestos, pero para bajar impuestos hay que dialogar, hay que permitirse discutir, pactar fiscalmente cuáles son las nuevas reglas de juego”, agregó.

Al respecto, consideró que “lo más importante es definir responsabilidades en los distintos niveles de gobierno” para que “cada uno se haga cargo de su responsabilidad y que lo haga de forma eficiente”.

“Cuanto más eficiente, menor va a ser el gasto y, por supuesto, se va a poder lograr bajar los impuestos y hacerlo de tal manera que pueda definir la posibilidad de que haya más inversión, más fuentes de trabajo, más ingresos para los estados, que permita también, de alguna forma, que el sector privado resuelva los problemas que hoy el mismo gobierno se viene haciendo cargo”, cerró.

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