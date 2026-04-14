El reclamo que intendentes de todos el país llevaron al Ministerio de Economía: “El ajuste no da para más”

Intendentes reclamaron en la puerta de Economía con un mensaje a Caputo: “El ajuste no da para más”

Intendentes de distintos puntos del país se congregaron este martes en la puerta del Ministerio de Economía de la Nación para entregar un petitorio al ministro Luis Caputo en el que le solicita que intervenga en distintas demandas, principalmente la suba del combustible que en el mes de marzo superó el 20% y el desplome de la coparticipación. El alza de este indicador impacta de lleno en las finanzas locales, toda vez que algunos municipios del conurbano incluso se ocupan de la provisión de nafta a patrulleros de la policía bonaerense. Además, enfatizaron en la necesidad de que Nación ejecute lo recaudado a través del impuesto a los combustibles líquidos y lo materialice en obras viales.

La concentración también tuvo su caracterización política y expone la intención del peronismo de empezar a instalar algunos temas de agenda, para luego incluirlos en una virtual plataforma electoral para las elecciones del año que viene. De hecho, tras la foto y la entrega del petitorio en la puerta del ministerio de Economía, la mayoría de los jefes comunales se trasladaron hasta la FAM. Hasta allí fueron también el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y de La Rioja, Ricardo Quintela. “Acá adentro hay siete u ocho candidatos a gobernador de distintas provincias”, dejó correr un dirigente peronista de carácter nacional, mientras esperaba a que llegase Kicillof.

La convocatoria hasta el ministerio de Economía fue hecha a varias bandas. Por un lado el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, le había planeado a Kicillof la necesidad de “hacer algo” y exponer que la suba del combustible y la recaudación del impuesto a dicho bien no se trasladaba a la realización de obras en rutas. El presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, también se ocupó de hacer una convocatoria de carácter federal para este martes. En tanto que la vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario, envió mensajes a algunos intendentes bonaerenses. Al mediodía de este martes, hubo alrededor de 150 intendentes presentes frente a Plaza de Mayo.

Espinoza y Katopodis, los dos dirigentes que motorizaron la movilización de intendentes de este martes

“Venimos a mostrar la Argentina que nos duele y que todos los días nosotros lo vemos y lo sentimos, porque todos los días hablamos con una directora de escuela, con un cura, con un pastor. Bueno, en definitiva, no queremos ver en la Argentina, en poco tiempo más, un chico desnutrido o un abuelo desnutrido, y si seguimos así, lo vamos a ver”, le dijo a Infobae el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

Por su parte, Katopodis planteó a este medio: “El gobierno nacional cobra los impuestos para hacer obras, pero no hace ninguna de las obras que necesitan cada uno de estos municipios y cada una de las comunidades que ellos representan. Se roban la plata de los peajes, se roban el impuesto al combustible, pero no cumplen con la responsabilidad que tienen por ley de hacer las obras con ese fondo. Además los fondos que no llegan a las provincias, los fondos que no llegan a los municipios, la ayuda social, el remediar y una situación de ajuste que no da para más”.

La decisión de mover a buena parte de los intendentes también tiene su componente político. “Además de que el zapato ya se ajusta, también hay cierta expectativa hacia 2027 de que es posible; que viajen intendentes desde distintos lugares del país es una muestra. El año pasado era impensado esto”, admite un dirigente peronista que estuvo en la puerta de Economía y luego caminó por plaza de mayo para subirse a las camionetas que esperaban a los intendentes para trasladarlos a la FAM.

En la dinámica de la discusión interna del peronismo bonaerense hubo amplitud en la convocatoria. Tanto intendentes que se encuadran en La Cámpora, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y el Frente Renovador de Sergio Massa mandaron representantes.

Hubo presencia no solo de intendentes de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, el jefe comunal de Pérez, de la provincia de Santa Fe, Pablo Corsalini, explicó que se sumó a la medida “porque claramente las localidades de las características como la que nos toca gestionar están sufriendo muy fuerte las medidas que está tomando Milei”. “Somos, de alguna manera, quienes hoy estamos sosteniendo al Gobierno Nacional, teniendo que darcada vez más soluciones, más respuestas, con menos recursos”, agregó.

Tras la entrega del petitorio y la foto en Economía, los dirigentes se trasladaron hasta la sede de la FAM en donde mantuvieron un encuentro con Kicillof y Quintela.

Los intendentes también se fotografiaron la Casa Rosada de fondo

El riojano dijo al ingresar a la reunión: “Tenemos que garantizar mínimamente que nuestra gente pueda tener la mejor calidad de prestaciones de los servicios y lo básico indispensable en este momento duro que vive el país”.

El gobernador bonaerense escuchó de primera mano la realidad de las finanzas locales no solo de los bonaerenses, sino también de intendentes del interior del país. Insumo para su construcción federal. Lo describió con cierta perspicacia uno de sus armadores: “Venimos a escuchar a los intendentes del interior del país. A la mayoría no los conocemos y ya estamos acostumbrados a escuchar a los nuestros”.

La presencia del mandatario bonaerense se dio en la antesala de su gira de tres días por España que iniciará este jueves, en un claro posicionamiento electoral. De hecho, la llegada al edificio de la FAM ubicado sobre la calle Cerrito en pleno centro porteño, tuvo algo de eso. Escoltado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, fue el último en llegar. En la vereda lo esperaban Espinoza, Katopodis, la Jefa de Asesores del gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez.

Como detalló este medio, Kicillof participará de la Movilización Progresista Mundial, un encuentro de dos días que se llevará adelante entre el viernes y el sábado en Barcelona y contará con la presencia de líderes de la región como los presidentes Luiz Inacio Lula Da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), Yamandú Orsi (Chile) y la presidenta de México, Claudia Scheinbaum, entre otros.