Política

El ala dura sindical gana poder de fuego en su pelea con la CGT: sumó a dirigentes de dos gremios clave

Un directivo de la UTA y representantes de los metrodelegados se reunieron con el metalúrgico Horacio Otero para hablar de su incorporación al combativo FRESU. Por qué se abrió una fuerte pelea en el sindicato de colectiveros

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Dirigentes de la UTA y de Metrodelegados se suman al FRESU
Dirigentes de la UTA como Alberto Patiño (quinto, desde la izquierda) y de Metrodelegados se suman al FRESU

Lejos de la estrategia de la CGT, el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) fue consolidando su ofensiva contra el gobierno de Javier Milei a partir de las protestas que realizó contra la reforma laboral y así se convirtió en una estructura clave dentro del ala dura del sindicalismo.

Integrada en enero pasado por la UOM, Aceiteros, ATE, Pilotos y las dos CTA, entre otros, el FRESU fue sumando organizaciones gremiales y sociales que discrepaban con la actitud más moderada de la CGT y coincidían en que había que salir a la calle a pelear contra el Gobierno.

Los integrantes de este sector aseguran que ya son 150 los sindicatos que militan en sus filas, pero en las últimas horas lograron ganar poder de fuego al sumar a dirigentes de dos gremios clave del transporte, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los metrodelegados.

Marcha Congreso - Reforma Laboral
La columna principal del FRESU, en una marcha contra la reforma laboral (Foto: Jaime Olivos)

El promotor de esos pases fue Horacio Otero, dirigente de confianza del líder de la UOM, Abel Furlán, y gestor de un encuentro que mantuvo hace 24 horas con el secretario de Organización de la UTA, Alberto Patiño, al frente de una comitiva de delegados del sector, más los metrodelegados Carlos Sfara y Jorge Pisani, secretario de Acción Social y de Cultura de ese sindicato, respectivamente. Lo inédito es que hubo una coincidencia de dirigentes de la UTA y de metrodelegados, aunque compiten ferozmente por la representación de los trabajadores de los subtes.

Según se informó, allí se habló de su incorporación al FRESU y de su participación en el plenario de delegados de esta agrupación que se hará el 1° de mayo en un predio de la UOM en Pilar y en el que se debatirá un “programa del movimiento obrero para el país”.

De todas formas, no llama la atención que se sumen al FRESU los metrodelegados, que mantienen una impronta combativa y ultraopositora a Milei, pero sí sorprendió que en la reunión piloteada por Otero haya estado un miembro del secretariado de la UTA como Patiño: el sindicato de choferes de colectivos, que dirige Roberto Fernández, tiene un sesgo dialoguista y lejano al de organizaciones como Aceiteros, ATE o las dos CTA.

Roberto Fernández, líder de la UTA (Foto: Luciano González)
Roberto Fernández, líder de la UTA (Foto: Luciano González)

En la CTA Autónoma incluso está enrolado un gremio paralelo que compite con la UTA en el mismo sector de los colectiveros como la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), liderado por Silverio Gómez, y por eso fue es un dato novedoso en la interna sindical el acercamiento de Patiño al FRESU.

Sin embargo, en la UTA desautorizaron a su secretario de Organización, como lo confirmó a Infobae un alto directivo del gremio: “Es totalmente inconsulta (la presencia de Patiño con el Fresu). Nosotros no nos sumamos de ninguna manera a ese sector de Furlán, y menos con los metrodelegados. Estamos en la CGT”.

De todas formas, es cierto que la UTA decidió quedar afuera del actual Consejo Directivo de la CGT, elegido en noviembre pasado, porque no estaba de acuerdo con la designación de Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) como uno de los miembros del triunvirato.

Dirigentes de la UTA y de Metrodelegados se suman al FRESU
Dirigentes de la UTA y de Metrodelegados, reunidos con Horacio Otero, del FRESU

Pese a esa determinación, el sindicato que agrupa a los choferes de colectivos se plegó al paro de la CGT del 19 de febrero pasado en rechazo a la reforma laboral.

Ahora, el gesto autónomo de Patiño se convirtió en una confirmación de fisuras internas en la UTA que cobran mayor relevancia porque ese sindicato tendrá elección de autoridades a fines de año y todo indica que Fernández irá por una nueva reelección. ¿Tendrá un candidato opositor surgido de sus propias filas y apoyado por el FRESU? Es una posibilidad más que firme.

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