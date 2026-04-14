Política

Santilli adelantó que el Gobierno impulsará una reforma tributaria y contó qué les dijo Milei sobre Adorni

El ministro del Interior renovó su apoyo al jefe de Gabinete en medio de semanas clave. Dio pistas sobre nuevas iniciativas que llevarán al Congreso en los próximos meses

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AmCham Summit 2026 - Diego Santilli
Diego Santilli (Fotos: Jaime Olivos)

El ministro del Interior, Diego Santilli, afirmó que la gestión del gobierno nacional sigue su curso sin pausas pese a la investigación judicial sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y respaldó su continuidad durante el foro empresarial AmCham Summit 2026. Consultado por la periodista de Infobae En Vivo Cecilia Bouflet, Santilli subrayó que “el Presidente fue claro: seguimos para adelante, la Argentina no puede detenerse” y resaltó que Adorni mantiene su rol operativo en el equipo, a pesar de los cuestionamientos públicos.

Se trata de la primera vez que Santilli alude en público al impacto relativo de la situación del ministro coordinador. El evento organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) tendrá la presencia de Adorni, aunque será solamente como parte de la comitiva que acompañará al presidente Javier Milei, que en un gesto de apoyo institucional, buscó mostrar un nuevo respaldo para despejar dudas sobre el futuro político de Adorni.

Consultado sobre el impacto de la investigación judicial en la gestión diaria, Santilli explicó: “No paramos un minuto la gestión”. Detalló que mantiene una coordinación constante con Adorni para la firma y seguimiento de temas vinculados a las provincias, y que el jefe de Gabinete “siempre está ahí” cumpliendo funciones clave en la articulación del Gobierno.

Durante el panel de AmCham Summit, Santilli expuso también su visión sobre el rumbo económico y político de la administración nacional. Destacó la necesidad de avanzar en reformas estructurales coordinadas con gobernadores y el Congreso, y subrayó que “sin leyes claras no hay futuro claro”. El ministro identificó sectores como oil and gas, minería, agroindustria e industria del conocimiento como motores para la competitividad global de la Argentina.

AmCham Summit 2026 - Diego Santilli
El ministro del Interior en el AmCham 2026

En materia de política fiscal, Santilli anticipó que el Gobierno presentará una propuesta de reforma tributaria en el Congreso, con el objetivo de extender la baja de impuestos implementada por la administración de Milei. “La reforma fiscal es clave en la Argentina, porque el esfuerzo debe verse en las tres dimensiones: nación, provincia y municipios”, detalló. Añadió que ya observa señales positivas en la recaudación de impuestos en varias provincias y que el debate se dará en el Parlamento en los próximos meses.

Explicó que la prioridad está puesta en alcanzar acuerdos estratégicos con los gobernadores y el Congreso, liderados por Martín Menem y Patricia Bullrich, para avanzar en una modernización laboral y una reforma tributaria que permitan generar empleo formal y mejorar la competitividad del país. Además, destacó los avances logrados en las provincias del norte y la Patagonia, donde la explotación del litio y el desarrollo energético han transformado las economías regionales.

“Yo digo que Abu Dabi es Neuquén y nuestra Dubai es Río Negro. Ahí van a salir nuevos servicios. Estamos trabajando con los gobernadores. Y ahora vamos por la cordillera, Mendoza, San Juan, Salta, Jujuy y otras provincias”, marcó.

Sobre las transferencias de fondos a las provincias, el ministro respondió a las preguntas sobre eventuales premios y castigos políticos: “No llegamos ni al 22 % de distribución de ATN, debe ser el gobierno que menos distribución de ATN ha dado en los últimos veinte años”. Aclaró que la relación con los gobiernos provinciales responde a visiones productivas comunes y no a afinidades partidarias, y puso como ejemplo el trabajo conjunto con mandatarios de Neuquén y Río Negro en proyectos de desarrollo energético.

AmCham Summit 2026 - Diego Santilli
“Yo digo que Abu Dabi es Neuquén y nuestra Dubai es Río Negro", dijo Santilli sobre posible inversiones

En cuanto a la eliminación de las PASO, Santilli consideró que el sistema genera mayores costos y fragmenta el calendario electoral, por lo que apoyó la discusión de alternativas que permitan optimizar el tiempo de gestión y evitar superposiciones de elecciones.

Finalmente, consultado sobre el impacto de la política económica, el funcionario expresó su acuerdo con la mirada del ministro de Economía, Luis Caputo, quien prevé un período de crecimiento sostenido. “Estoy convencido de que los argentinos han hecho un esfuerzo muy fuerte y ese esfuerzo tiene que verse reflejado en una matriz productiva que vaya hacia arriba”, afirmó. También recalcó el descenso de la pobreza y la reducción de la brecha cambiaria, y puso énfasis en la importancia de mantener la disciplina fiscal y las políticas de seguridad impulsadas por la ministra Patricia Bullrich.

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