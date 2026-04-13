Política

El Gobierno felicitó por el triunfo en Hungría a Péter Magyar y le deseó a Viktor Orbán “todo el éxito” como líder de la oposición

El presidente Javier Milei tiene una buena sintonía política con el primer ministro de ese país, que este domingo perdió las elecciones. Las autoridades argentinas aseguraron que seguirán “profundizando los vínculos y promoviendo una agenda común”

Guardar
Milei junto a Orban, durante un encuentro en los Estados Unidos (REUTERS/Kevin Lamarque)
Milei junto a Orban, durante un encuentro en los Estados Unidos (REUTERS/Kevin Lamarque)

En un doble mensaje protocolar, el Gobierno felicitó este domingo a Péter Magyar por el triunfo en las elecciones de Hungría y, al mismo tiempo, le deseó a Viktor Orbán “todo el éxito” como líder de la oposición.

El presidente Javier Milei había mostrado buena sintonía y afinidad ideológica con el primer ministro del país europeo, que en las últimas horas reconoció la derrota, por lo que dejará el cargo luego de 16 años ininterrumpidos en el poder.

Felicitaciones a Péter Magyar por su triunfo en las elecciones de Hungría. Desde el Gobierno argentino reafirmamos la voluntad de seguir fortaleciendo la significativa relación bilateral que el Presidente Javier Milei ha construido y se ve reflejada en su reciente e histórica visita a Budapest”, remarcó el canciller Pablo Quirno en un mensaje que publicó en su cuenta de X.

En este sentido, el funcionario destacó que la administración libertaria “valora especialmente el entendimiento alcanzado” con su predecesor, a quien le agradeció por “su hospitalidad y colaboración”.

El Gobierno felicitó al ganador de las elecciones en Hungría
El mensaje de Quirno

Asimismo, le desea todo el éxito en su rol como Líder de la Oposición. Seguiremos profundizando nuestros vínculos y promoviendo una agenda común en áreas prioritarias para el crecimiento de ambos países”, cerró su posteo el ministro de Relaciones Exteriores.

El resultado de los comicios en Hungría ha sido contundente: con el 96% de los votos escrutados, el candidato del partido Tisza obtiene 138 escaños, frente a 54 para Fidesz, la formación de Orbán.

De esta manera, Magyar logró, además de ser electo como premier, la ‘supermayoría’ parlamentaria, es decir, más de dos tercios del Parlamento, lo que le permitirá gobernar sin depender de alianzas.

Por su parte, si bien no era uno de sus principales socios globales, Milei había sembrado un vinculo cercano con el mandatario saliente, principalmente por su afinidad ideológica, ya que ambos son referentes de la nueva derecha.

“Felicitaciones a Péter Magyar por su triunfo en las elecciones de Hungría", expresó el Gobierno argentino (EFE/EPA/Tibor Illyes)
“Felicitaciones a Péter Magyar por su triunfo en las elecciones de Hungría", expresó el Gobierno argentino (EFE/EPA/Tibor Illyes)

Los dos líderes se mostraron públicamente juntos por primera vez a mediados de febrero pasado, cuando coincidieron en Washington D.C. para la reunión inaugural de la Junta de la Paz que lanzó Donald Trump.

En aquella oportunidad, el libertario se sentó junto al húngaro, con quien se lo vio conversando amistosamente, interactuando de cerca e incluso cantando, lo que quedó registrado en videos que luego circularon en las redes sociales.

En marzo, en tanto, el presidente argentino viajó a Budapest para reunirse con el primer ministro y exponer en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se realizó en esa ciudad.

En el marco de ese evento, centró su discurso en la defensa de lo que definió como “la moral como política de Estado”y volvió a cuestionar al socialismo, a la dirigencia europea y a los modelos de intervención estatal.

“En la conferencia hoy que voy a dar en CPAC voy a estar mencionando su correcta visión en los temas migratorios, porque de hecho cuando la inmigración no se adapta culturalmente al lugar donde va, deja de ser inmigración para convertirse en invasión”, le relató Milei a Orbán.

Milei en Budapest (Noemi Bruzak/MTI vía AP)
Milei en Budapest (Noemi Bruzak/MTI vía AP)

A su turno, el mandatario local le agradeció su visita y expresó: “Es la primera vez en la historia de nuestras naciones que un presidente americano visita Hungría. Tampoco ha ocurrido algo así en Europa. Y durante tanto tiempo no ha habido ningún presidente de Argentina en Hungría. Pero estamos muy felices de que por fin estemos. Su visita es en un tiempo muy importante”.

En otro tramo, Milei advirtió sobre “una reconfiguración del orden mundial” y sostuvo que “la era de la cooperación global sin brújula moral ha terminado”. En ese contexto, respaldó iniciativas impulsadas por Trump y planteó la necesidad de que los países actúen en base a “principios claros y coordinación”.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiHungríaCancilleríaPablo QuirnoViktor OrbánPéter MagyarÚltimas noticias

Últimas Noticias

El gendarme Nahuel Gallo participó de una carrera para pedir la liberación de los presos políticos en Venezuela

El militar argentino, liberado en marzo tras más de un año en prisión en ese país, utilizó la competencia deportiva para denunciar la persistencia de detenciones arbitrarias y la represión por parte de la dictadura venezolana

El gendarme Nahuel Gallo participó de una carrera para pedir la liberación de los presos políticos en Venezuela

La Libertad Avanza suma territorialidad en Córdoba y se ilusiona con el desgaste peronista: las tensiones con la UCR

Tres concejales radicales se sumaron a las filas libertarias y aseguran que hay unos 40 intendentes en plena negociación. El rol de De Loredo, Macri y Bullrich

La Libertad Avanza suma territorialidad en Córdoba y se ilusiona con el desgaste peronista: las tensiones con la UCR

Massot afirmó que es necesario construir una alternativa a Milei y habló de Kicillof: “Lo vi con los pies más sobre la tierra”

El diputado nacional advirtió de los riesgos de una alianza sin consensos políticos y económicos y dio detalles de su reciente encuentro con el gobernador bonaerense

Massot afirmó que es necesario construir una alternativa a Milei y habló de Kicillof: “Lo vi con los pies más sobre la tierra”

El Senado define el reparto de las Bicamerales y se activa una feroz pelea entre LLA y el kirchnerismo

En la Cámara alta, entre las siete codiciadas butacas en Inteligencia, el ticket de oro apunta hacia la peronista Carolina Moisés. Guiño para el justicialista Guillermo Andrada en la Mixta Revisora de Cuentas

El Senado define el reparto de las Bicamerales y se activa una feroz pelea entre LLA y el kirchnerismo

Luciano Laspina: “Argentina necesita acuerdos básicos para evitar una crisis cada dos años”

El director ejecutivo del CIPPEC propuso consensos “preideológicos” para estabilizar la economía, analizó la transición hacia un modelo más abierto y advirtió sobre la tensión entre la urgencia fiscal del Gobierno y las dificultades del sector productivo.

Luciano Laspina: “Argentina necesita acuerdos básicos para evitar una crisis cada dos años”
DEPORTES
Polémica en el inicio, error de Rojo y gran definición: el gol de Colidio con el que River Plate abrió el marcador frente a Racing

Polémica en el inicio, error de Rojo y gran definición: el gol de Colidio con el que River Plate abrió el marcador frente a Racing

El golazo de rabona desde el borde del área al que ya postulan para ganar el Premio Puskás

La impresionante lesión en el fútbol europeo que abrió el debate sobre el uso de las canilleras

La filosa frase de un jugador de Barcelona de Ecuador contra Boca Juniors que elevó la temperatura antes del cruce por Libertadores

River Plate le gana a Racing por el Torneo Apertura: Marcos Rojo fue expulsado en la Academia

TELESHOW
Mirtha Legrand recordó su pelea con Andrea del Boca y cuestionó la actitud que tuvo con ella en el entierro de Romina Yan

Mirtha Legrand recordó su pelea con Andrea del Boca y cuestionó la actitud que tuvo con ella en el entierro de Romina Yan

Sofía Gonet contó cómo es su vínculo con Homero Pettinato: “Estoy haciendo terapia cuatro veces por semana”

Valeria Lois recordó a su profesor de física en la radio y un inesperado mensaje conmovió a todos: “42 años de docencia valieron la pena”

El llanto de Belén Francese al hablar del caso de Ángel López: “No hay protección en las infancias”

Carina Zampini regresó a La Peña de Morfi para celebrar junto a Diego Leuco sus 10 años: “Qué lindo estar de vuelta”

INFOBAE AMÉRICA

El cambio en las Américas solo se consolida con la terminación de las dictaduras

El cambio en las Américas solo se consolida con la terminación de las dictaduras

El precio del petróleo subió y supera los 100 dólares tras las fallidas negociaciones entre EEUU e Irán

Péter Magyar aseguró que Hungría volverá a ser un fuerte aliado de la Unión Europea y la OTAN tras su victoria electoral

El obispo nicaragüense Silvio Báez denunció desde el exilio que los regímenes que obligan al destierro “son enemigos de la paz”

Estados Unidos iniciará el lunes el bloqueo de todos los puertos iraníes