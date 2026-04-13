El Gobierno felicitó por el triunfo en Hungría a Péter Magyar y le deseó a Viktor Orbán “todo el éxito” como líder de la oposición

Milei junto a Orban, durante un encuentro en los Estados Unidos (REUTERS/Kevin Lamarque)

En un doble mensaje protocolar, el Gobierno felicitó este domingo a Péter Magyar por el triunfo en las elecciones de Hungría y, al mismo tiempo, le deseó a Viktor Orbán “todo el éxito” como líder de la oposición.

El presidente Javier Milei había mostrado buena sintonía y afinidad ideológica con el primer ministro del país europeo, que en las últimas horas reconoció la derrota, por lo que dejará el cargo luego de 16 años ininterrumpidos en el poder.

“Felicitaciones a Péter Magyar por su triunfo en las elecciones de Hungría. Desde el Gobierno argentino reafirmamos la voluntad de seguir fortaleciendo la significativa relación bilateral que el Presidente Javier Milei ha construido y se ve reflejada en su reciente e histórica visita a Budapest”, remarcó el canciller Pablo Quirno en un mensaje que publicó en su cuenta de X.

En este sentido, el funcionario destacó que la administración libertaria “valora especialmente el entendimiento alcanzado” con su predecesor, a quien le agradeció por “su hospitalidad y colaboración”.

El mensaje de Quirno

“Asimismo, le desea todo el éxito en su rol como Líder de la Oposición. Seguiremos profundizando nuestros vínculos y promoviendo una agenda común en áreas prioritarias para el crecimiento de ambos países”, cerró su posteo el ministro de Relaciones Exteriores.

El resultado de los comicios en Hungría ha sido contundente: con el 96% de los votos escrutados, el candidato del partido Tisza obtiene 138 escaños, frente a 54 para Fidesz, la formación de Orbán.

De esta manera, Magyar logró, además de ser electo como premier, la ‘supermayoría’ parlamentaria, es decir, más de dos tercios del Parlamento, lo que le permitirá gobernar sin depender de alianzas.

Por su parte, si bien no era uno de sus principales socios globales, Milei había sembrado un vinculo cercano con el mandatario saliente, principalmente por su afinidad ideológica, ya que ambos son referentes de la nueva derecha.

“Felicitaciones a Péter Magyar por su triunfo en las elecciones de Hungría", expresó el Gobierno argentino (EFE/EPA/Tibor Illyes)

Los dos líderes se mostraron públicamente juntos por primera vez a mediados de febrero pasado, cuando coincidieron en Washington D.C. para la reunión inaugural de la Junta de la Paz que lanzó Donald Trump.

En aquella oportunidad, el libertario se sentó junto al húngaro, con quien se lo vio conversando amistosamente, interactuando de cerca e incluso cantando, lo que quedó registrado en videos que luego circularon en las redes sociales.

En marzo, en tanto, el presidente argentino viajó a Budapest para reunirse con el primer ministro y exponer en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se realizó en esa ciudad.

En el marco de ese evento, centró su discurso en la defensa de lo que definió como “la moral como política de Estado”y volvió a cuestionar al socialismo, a la dirigencia europea y a los modelos de intervención estatal.

“En la conferencia hoy que voy a dar en CPAC voy a estar mencionando su correcta visión en los temas migratorios, porque de hecho cuando la inmigración no se adapta culturalmente al lugar donde va, deja de ser inmigración para convertirse en invasión”, le relató Milei a Orbán.

Milei en Budapest (Noemi Bruzak/MTI vía AP)

A su turno, el mandatario local le agradeció su visita y expresó: “Es la primera vez en la historia de nuestras naciones que un presidente americano visita Hungría. Tampoco ha ocurrido algo así en Europa. Y durante tanto tiempo no ha habido ningún presidente de Argentina en Hungría. Pero estamos muy felices de que por fin estemos. Su visita es en un tiempo muy importante”.

En otro tramo, Milei advirtió sobre “una reconfiguración del orden mundial” y sostuvo que “la era de la cooperación global sin brújula moral ha terminado”. En ese contexto, respaldó iniciativas impulsadas por Trump y planteó la necesidad de que los países actúen en base a “principios claros y coordinación”.