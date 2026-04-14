Polémica en Inglaterra por el gesto de Garnacho con el Chelsea en medio de la sanción a Enzo Fernández

Alejandro Garnacho tomó una decisión en sus redes sociales que podría perjudicarlo (Reuters/Ed Sykes)

Alejandro Garnacho aún no ha logrado mantener un rendimiento regular en el Chelsea, alternando en el primer equipo con Liam Rosenior como nuevo entrenador y ha quedado envuelto en una polémica en el club de Londres luego de haber realizado una actualización en uno de sus perfiles de redes sociales que dio que hablar.

El futbolista hispano-argentino de 21 años eliminó de su cuenta personal de TikTok todo el material relacionado con el Chelsea y volvió a compartir videos de su etapa anterior en el Manchester United, en los que aparece como protagonista. En los comentarios, los usuarios le piden que vuelva al club. Estas acciones, que llegan tras una serie de declaraciones públicas en las que manifestó su aprecio por su antiguo equipo, podrían exponer a Garnacho a una sanción interna similar a la que recibió recientemente Enzo Fernández.

Con esta actitud en las redes, Garnacho reforzó el vínculo con los aficionados del Manchester United al compartir un vídeo de un hincha que le dedica un homenaje, gesto que coincide con la limpieza de sus contenidos relacionados con el Chelsea en TikTok (no así en Instagram). Esta reacción también ocurre poco después de que el jugador admitiese, en declaraciones a Premier League Productions, haber sentido “dolor” por su salida del club de Old Trafford. Su partida, en sus palabras, se produjo tras una serie de desencuentros con el entonces entrenador Ruben Amorim, quien llegó a sugerirle delante de sus compañeros que buscara un nuevo destino futbolístico, indicó Daily Mail.

El perfil de Tik Tok de Alejandro Garnacho, sin contenido del Cheslea, su actual club (Captura de pantalla)

Durante los últimos días, la eliminación de los videos sobre el Chelsea y la promoción activa de recuerdos del United han sido objeto de interpretaciones. Muchos ven en estos movimientos una señal del descontento de Garnacho con su actual situación o una añoranza por su época previa en el norte de Inglaterra. El jugador se mostró comprensivo en cuanto a los motivos de su salida: “Tal vez sí (me arrepienta), porque amaba ese club. Me dieron confianza desde el principio, me llevaron de España a la academia, después al primer equipo. Recibí amor del club, de los aficionados, del estadio, todo fue realmente bueno”, afirmó el Bichito días atrás.

Esta actitud del joven atacante volvió a poner por delante el debate sobre una posible sanción de la dirigencia del Chelsea, ya que está el antecedente fresco de Enzo Fernández, quien fue apartado del equipo por dos partidos luego de haber declarado que tenía un gusto particular por la ciudad de Madrid. Esta frase, surgida de una entrevista, se dio ante los rumores de un interés del Real Madrid por su pase.

En diálogo con Marcos Giles durante una transmisión en Kick, Fernández expresó: “Me gusta mucho Madrid, es parecido a Buenos Aires. Viviría en Madrid”. Esta frase, interpretada como un guiño al Merengue, generó malestar en la dirigencia y el cuerpo técnico del club inglés, que atraviesa semanas de tensión institucional y deportiva. Más tarde, durante una nota en Nadie dice Nada, programa que se emite por Luzu, el ex jugador de River Plate volvió a expresar que le gustaría vivir en un futuro en la capital española.

Alejandro Garnacho saluda a su compañero Liam Delap (Reuters/Paul Childs)

A pesar de sus recientes gestos hacia el Manchester United, Garnacho destacó su felicidad por pertenecer al Chelsea. “Estoy orgulloso de estar aquí, pero con el United no tengo nada malo que decir del club, de nadie en el club ni de mis compañeros de equipo”, afirmó. Entre sus declaraciones más destacadas, el atacante explicó el motivo de su gratitud hacia el club de Old Trafford: “Tal vez sí, porque amé a ese club. Me dieron confianza desde el principio. Desde España me trajeron a la academia, y luego me ascendieron al primer equipo. Fueron como cuatro o cinco años, y recibí un cariño increíble de todos”, según recogió Marca.

La posible sanción a Garnacho no es un hecho consumado y por el momento son solo especulaciones. Cabe recordar también que el club londinense ya optó por no tomar medidas disciplinarias con el defensor Marc Cucurella tras sus propios comentarios públicos sobre el equipo.