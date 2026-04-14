Deportes

Polémica en Inglaterra por el gesto de Garnacho con el Chelsea en medio de la sanción a Enzo Fernández

El delantero argentino eliminó las publicaciones relacionadas con su club en una de sus cuentas de redes sociales

Guardar
Alejandro Garnacho tomó una decisión en sus redes sociales que podría perjudicarlo (Reuters/Ed Sykes)
Alejandro Garnacho tomó una decisión en sus redes sociales que podría perjudicarlo (Reuters/Ed Sykes)

Alejandro Garnacho aún no ha logrado mantener un rendimiento regular en el Chelsea, alternando en el primer equipo con Liam Rosenior como nuevo entrenador y ha quedado envuelto en una polémica en el club de Londres luego de haber realizado una actualización en uno de sus perfiles de redes sociales que dio que hablar.

El futbolista hispano-argentino de 21 años eliminó de su cuenta personal de TikTok todo el material relacionado con el Chelsea y volvió a compartir videos de su etapa anterior en el Manchester United, en los que aparece como protagonista. En los comentarios, los usuarios le piden que vuelva al club. Estas acciones, que llegan tras una serie de declaraciones públicas en las que manifestó su aprecio por su antiguo equipo, podrían exponer a Garnacho a una sanción interna similar a la que recibió recientemente Enzo Fernández.

Con esta actitud en las redes, Garnacho reforzó el vínculo con los aficionados del Manchester United al compartir un vídeo de un hincha que le dedica un homenaje, gesto que coincide con la limpieza de sus contenidos relacionados con el Chelsea en TikTok (no así en Instagram). Esta reacción también ocurre poco después de que el jugador admitiese, en declaraciones a Premier League Productions, haber sentido “dolor” por su salida del club de Old Trafford. Su partida, en sus palabras, se produjo tras una serie de desencuentros con el entonces entrenador Ruben Amorim, quien llegó a sugerirle delante de sus compañeros que buscara un nuevo destino futbolístico, indicó Daily Mail.

El perfil de Tik Tok de Alejandro Garnacho, sin contenido del Cheslea, su actual club (Captura de pantalla)
El perfil de Tik Tok de Alejandro Garnacho, sin contenido del Cheslea, su actual club (Captura de pantalla)

Durante los últimos días, la eliminación de los videos sobre el Chelsea y la promoción activa de recuerdos del United han sido objeto de interpretaciones. Muchos ven en estos movimientos una señal del descontento de Garnacho con su actual situación o una añoranza por su época previa en el norte de Inglaterra. El jugador se mostró comprensivo en cuanto a los motivos de su salida: “Tal vez sí (me arrepienta), porque amaba ese club. Me dieron confianza desde el principio, me llevaron de España a la academia, después al primer equipo. Recibí amor del club, de los aficionados, del estadio, todo fue realmente bueno”, afirmó el Bichito días atrás.

Esta actitud del joven atacante volvió a poner por delante el debate sobre una posible sanción de la dirigencia del Chelsea, ya que está el antecedente fresco de Enzo Fernández, quien fue apartado del equipo por dos partidos luego de haber declarado que tenía un gusto particular por la ciudad de Madrid. Esta frase, surgida de una entrevista, se dio ante los rumores de un interés del Real Madrid por su pase.

En diálogo con Marcos Giles durante una transmisión en Kick, Fernández expresó: “Me gusta mucho Madrid, es parecido a Buenos Aires. Viviría en Madrid”. Esta frase, interpretada como un guiño al Merengue, generó malestar en la dirigencia y el cuerpo técnico del club inglés, que atraviesa semanas de tensión institucional y deportiva. Más tarde, durante una nota en Nadie dice Nada, programa que se emite por Luzu, el ex jugador de River Plate volvió a expresar que le gustaría vivir en un futuro en la capital española.

Alejandro Garnacho saluda a su compañero Liam Delap (Reuters/Paul Childs)
Alejandro Garnacho saluda a su compañero Liam Delap (Reuters/Paul Childs)

A pesar de sus recientes gestos hacia el Manchester United, Garnacho destacó su felicidad por pertenecer al Chelsea. “Estoy orgulloso de estar aquí, pero con el United no tengo nada malo que decir del club, de nadie en el club ni de mis compañeros de equipo”, afirmó. Entre sus declaraciones más destacadas, el atacante explicó el motivo de su gratitud hacia el club de Old Trafford: “Tal vez sí, porque amé a ese club. Me dieron confianza desde el principio. Desde España me trajeron a la academia, y luego me ascendieron al primer equipo. Fueron como cuatro o cinco años, y recibí un cariño increíble de todos”, según recogió Marca.

La posible sanción a Garnacho no es un hecho consumado y por el momento son solo especulaciones. Cabe recordar también que el club londinense ya optó por no tomar medidas disciplinarias con el defensor Marc Cucurella tras sus propios comentarios públicos sobre el equipo.

Temas Relacionados

Alejandro GarncachoChelseaManchester UnitedEnzo Fernández

Últimas Noticias

Boca Juniors recibirá a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El equipo de Claudio Úbeda viene de superar a Universidad Católica en Chile y jugará su primer partido en la Bombonera. Transmiten Disney+ y Fox Sports a las 21

Boca Juniors recibirá a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Con Julián Álvarez de titular, Atlético de Madrid enfrenta al Barcelona por un lugar en las semis de la Champions League

El Colchonero debe conservar el 2-0 de la ida. En simultáneo, Liverpool busca dar vuelta el 0-2 del primer duelo contra PSG. Alexis Mac Allister es titular. Transmite ESPN, Fox Sports y Disney+

Con Julián Álvarez de titular, Atlético de Madrid enfrenta al Barcelona por un lugar en las semis de la Champions League

Javier Mascherano renunció como entrenador del Inter Miami

El Jefecito, que lideró al equipo de Lionel Messi al primer título de la MLS, dejó el cargó en el comienzo de la nueva temporada

Javier Mascherano renunció como entrenador del Inter Miami

Camilo Ugo Carabelli logró el mejor triunfo de su carrera: barrió a Karen Khachanov y avanzó en el ATP de Barcelona

El argentino se clasificó a los octavos de final tras imponerse al ruso por 6-3 y 6-4, mientras que Sebastián Báez quedó eliminado en su estreno

Camilo Ugo Carabelli logró el mejor triunfo de su carrera: barrió a Karen Khachanov y avanzó en el ATP de Barcelona

Violento ataque en un clásico del básquet argentino: un hincha se metió en la cancha y le dio un cabezazo a un entrenador

El hecho ocurrió luego de la victoria de Belgrano ante Regatas de San Nicolás por la Liga Federal. El comunicado de los clubes

Violento ataque en un clásico del básquet argentino: un hincha se metió en la cancha y le dio un cabezazo a un entrenador
DEPORTES
Boca Juniors recibirá a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Boca Juniors recibirá a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Con Julián Álvarez de titular, Atlético de Madrid enfrenta al Barcelona por un lugar en las semis de la Champions League

Javier Mascherano renunció como entrenador del Inter Miami

Camilo Ugo Carabelli logró el mejor triunfo de su carrera: barrió a Karen Khachanov y avanzó en el ATP de Barcelona

Violento ataque en un clásico del básquet argentino: un hincha se metió en la cancha y le dio un cabezazo a un entrenador

TELESHOW
Pura emoción en Es mi sueño: la noche en que un peluquero conmovió a todos y se fue ovacionado

Pura emoción en Es mi sueño: la noche en que un peluquero conmovió a todos y se fue ovacionado

El desafío de Juana Viale en bicicleta a 2 mil metros de altura: “Es hermoso ver lo que el cuerpo puede”

Las primeras imágenes de la serie vertical de Wanda Nara: sorpresas, guiños al Wandagate y personajes divertidos

El accidente de la hija de Barby Silenzi: “Mi reina hermosa se fracturó ”

Se confirmó la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “He tomado la decisión en marzo”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos ofrece USD 10 millones por el líder del grupo terrorista iraquí Kataib Hezbollah

Estados Unidos ofrece USD 10 millones por el líder del grupo terrorista iraquí Kataib Hezbollah

Empieza en Bolivia el juicio por la desaparición de Odalys Vaquiata, tras cuatro años de investigaciones

Google Lab llega a Trujillo: comunidad universitaria podrá acceder a formación en tecnologías avanzadas

Científicos crearon una “biblioteca” de mutaciones de ADN para estudiar el envejecimiento y la longevidad

Solo uno de cada tres motociclistas usa correctamente el casco en El Salvador