Política

Tras la reunión de Kicillof y Monzó, el peronismo busca ampliar el frente anti Milei a Buenos Aires

A la par de las conversaciones de carácter federal, en el distrito bonaerense también se busca amplificar el espacio. Empiezan a posicionarse posibles sucesores del gobernador

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Hombre de mediana edad con camisa blanca y cabello oscuro habla en un podio con micrófonos, gesticulando con las manos frente a un fondo azul con texto
Axel Kicillof busca eregirse al frente de una construcción política contra el gobierno de Milei

La reunión que este martes mantuvo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con el dirigente Emilio Monzó y el diputado nacional, Nicolás Massot, encendió cierta expectativa sobre cuál es la estrategia del mandatario provincial en pos de los comicios del año que viene. Si bien desde ambos sectores aseguran que la relación data de largo tiempo y que los encuentros tienen cierta periodicidad, esta vez se hizo público y se dio en el marco de una acción que Monzó, junto a otros dirigentes, busca desplegar: construir un gran armado opositor al gobierno de Javier Milei para las elecciones del 2027. Sin embargo, también hay allí otra arista a explorar y es saber si dicha construcción se decantará en la provincia de Buenos Aires, donde Kicillof no tiene reelección.

“Si efectivamente comienza a darse a nivel nacional, tendrá su guiño hacia algo provincial”, confió alguien que estuvo al tanto de las conversaciones entre el gobernador bonaerense y el ex presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Mauricio Macri. Desde el monzoísmo, admiten que “hay más apertura” para sentarse en una mesa.

En el acercamiento entre el universo kicillofista y el sector de Monzó hay distintos puntos de contacto: poner a la producción por encima de la importación y la laxitud desreguladora que promueve La Libertad Avanza. “Un modelo de producción nacional por sobre la especulación financiera”, dicen cerca del ex titular de la Cámara de Diputados de la Nación.

Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó y Nicolás Massot del bloque Hacemos Coalición Federal
Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó y Nicolás Massot

Kicillof habló post reunión. Fue este miércoles en el marco de la inauguración del Polo Judicial en la ciudad de Olavarría. Allí, en una rueda de prensa, remarcó: “Tengo el teléfono y el despacho abierto para juntarme con toda la dirigencia política. Nosotros siempre tuvimos la misma posición, no tenemos mucho que recapacitar, pero sí a los sectores que forman parte de la dirigencia política, los convocamos a ponerle un límite a Milei en el Congreso. Estamos muy lejos de un armado, es una etapa de construcción con quienes se oponen a estas políticas”.

Otra de las reuniones que manifiestan esta situación actual, pero con eje en el territorio bonaerense es la que mantuvo, días atrás, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, con el diputado nacional, Miguel Ángel Pichetto. El legislador que también trabaja en una reconciliación con el kirchnerismo -visitó a Cristina Kirchner en su departamento de calle San José- pidió reunirse con la jefa comunal y luego del encuentro aseguró sobre Fernández que “es importante que el peronismo tenga una figura como ella; una mujer talentosa y preparada, que está llevando adelante una gran tarea en su segundo mandato”. “Para volver a tener un gobierno comprometido con la gente, es necesario que todos los sectores del peronismo podamos dialogar e integrarnos”, agregó.

Mariel Fernández y Miguel Pichetto
Pichetto y Mariel Fernández se reunieron esta semana en la búsqueda de acercar posiciones dentro del peronismo

Fernández es una de las dirigentes que buscarán disputar una candidatura a la gobernación bonaerense en 2027. Un pelotón que en su momento brotó de nombres como el del intendente de La Plata, Julio Alak; de Lomas de Zamora, Federico Otermín; de Merlo, Gustavo Menénedez; la intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza. Además de algunos funcionarios provinciales como el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis o de Gobierno, Carlos Bianco. Hoy por hoy, los nombres que aparecen más comprometidos con una construcción bonaerense son los de Otermín, Alak y Katopodis.

El intendente de Lomas de Zamora aceleró un raid mediático en las últimas semanas. Alak tiende puentes con distintos dirigentes e intendentes. “Yo prefiero alguien del territorio en esta etapa”, dijo por ejemplo el intendente de Dolores, Juan Pablo García, al ser consultado por la postulación de algún intendente para la sucesión de Kicillof. Fue uno de los que se reunió con Alak, aunque está dentro del grupo de intendentes que moldea Otermín junto a sus pares Gastón Granados (Ezeiza), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Federico Achával (Pilar).

Otermín Katopodis
Otermín y Katopodis. Dos dirigentes del peronismo que recorren la provincia con vistas al 2027

“El peronismo es un espacio político que nació para gobernar, no es un partido para tener la razón, y en ese sentido, cuanto más compañeros haya caminando el territorio me parece que lo que hacemos es poner en funcionamiento una maquinaria electoral que cuando está coordinada, cuando tiene estrategia, cuando tiene un buen discurso, es muy difícil de ganarle en la Provincia de Buenos Aires”, agregó dicho jefe comunal en declaraciones al streaming Uno Tres Cinco.

Kicillof sostendrá el acercamiento con Monzó. Este viernes, por ejemplo, mantendrá agenda de gestión en la Cuarta sección electoral; donde el dirigente de centro tiene su base política. A una de las actividades irá la diputada provincial del bloque UCR+Cambio Federal, Silvina Vaccarezza, que responde directamente a Monzó. La legisladora, oriunda de Alberti, fue invitada por el senador provincial e intendente en uso de licencia de dicha localidad, Germán Lago. Es uno de los jefes comunales que promueven el Movimiento Derecho al Futuro.

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