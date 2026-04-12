Círculo rojo: las dos velocidades de la economía de Milei, números en rojo y disputas en la Ciudad y la Justicia

Volvieron los cortes al Puente Pueyrredón, en rechazo al recorte de planes sociales. Foto: RSFotos

En 1974, el economista brasilero Edmar Bacha, uno de los padres del “Plan Real”, acuñó el término “Belindia” para referirse a la situación socioeconómica de ese país. Bacha decía que había una porción selecta de la población que vivía de manera acomodada como las economías más avanzadas de Europa (Bélgica), y otra, mayoritaria, que subsistía con bajos ingresos, como en la India de aquel entonces.

“Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos: las estadísticas reflejan promedios, y sabemos que hay gente en los extremos de la distribución. Precisamente por eso hay que persistir: para normalizar la economía y, con ella, la vida de todos los argentinos. Por eso pedimos paciencia”, escribió el jueves Javier Milei en su cuenta de X, un extenso mensaje en el que volvió a ratificar el rumbo de su programa económico. Horas antes, el oficialismo había logrado sancionar con cierta holgura -137 votos- las modificaciones a la nueva ley de glaciares con la que el gobierno prevé fomentar inversiones millonarias en ese sector para los próximos años. Solo entre los trece proyectos que se presentaron en el RIGI -seis de ellos ya fueron aprobados- la cifra asciende a los USD41.787 millones. Fuentes del sector aseguraron que en las próximas semanas, Economía debería darle luz verde al proyecto de Glencore, en San Juan, para la extracción de cobre, una inversión en torno a los USD9.500 millones. Después podría aprobarse Vicuña, también en esa provincia, por USD18.000 millones. En los primeros días de mayo, San Juan será sede de la principal exposición minera: los organizadores esperan una nutrida delegación del Ejecutivo que podría incluir a los hermanos Milei.

Junto al agro, los bancos y el sector petrolero-energético, la minería fue uno de los rubros que consolidó el crecimiento de la economía del 4,4% del 2025, uno de los últimos datos del INDEC que le permitió festejar al gobierno. Por el contrario, en febrero, la construcción cayó 0,7% interanual y 1,3% respecto al mes anterior. Es uno de los rubros que mayor emplea, con un impacto inmenso en la actividad y el consumo. El jueves, el organismo estadístico registró además una caída del 8,7% en la industria en comparación con febrero del 2025, con sectores muy castigados como el textil o los automóviles. Hace dos semanas, los ejecutivos de las principales cadenas de supermercados le confirmaron a Luis Caputo, “Toto”, un dato con el que el ministro ya contaba: que la serie histórica de estos dos años de mandato de La Libertad Avanza de ventas arrojó resultados muy negativos. En una reunión anterior con los popes de la Unión Industrial Argentina (UIA), “Toto” se había mostrado por primera vez inquieto por la competencia global, en especial con China, de los bienes transables, y hasta pidió, inéditamente, que le lleven propuestas.

Edmar Bacha, autor del término "Belindia" (Foto: Roque de Sá/Agência Senado)

Esa dualidad en las estadísticas oficiales -economías extractivas con anuncios récord y la construcción, la industria y los servicios en franca caída- tiene su correlato en la economía cotidiana. En el “extremo de la distribución” más castigado se ubica, por ejemplo, el conurbano bonaerense, que sufre las consecuencias del plan asfixiante de la Casa Rosada y el modelo económico. Un intendente del Gran Buenos Aires que administra un municipio ordenado reconoció que, cuando asumió, le daba de comer a 10 mil vecinos y que por estos días ese número se duplicó. En el municipio notaron además un incremento de adultos mayores que piden por esos beneficios.

A principios de semana, un frente de movimientos sociales que hacía rato no coordinaban acciones conjuntas volvieron a cortar accesos a la capital por la baja reciente del programa “Volver al Trabajo”, una reorganización del ex Potenciar Trabajo destinado a trabajadores y trabajadoras de la economía popular no registrados o registrados bajo la categoría del monotributo social entre 18 y 65 años, un universo de casi un millón de personas que desde este mes dejaron de cobrar $78.000. “Es una miseria que alcanza para comprar cuatro kilos de carne y tres garrafas, pero que en una familia que hoy tiene que inventarse tres o cuatro trabajos para intentar llegar a fin de mes -le pasa a los trabajadores formales-, esos $78.000 implicaban planificar al menos una partecita de su vida”, explicó el dirigente Alejandro Gramajo, “Peluca”, de la UTEP, en Infobae al amanecer. De ese casi millón de beneficiarios, 430.824 pertenecían a la provincia de Buenos Aires. “Algunos (del gobierno) nos llaman, pero no pueden decidir nada. Están preocupados. El que conoce el territorio y viene de la política entiende más lo que pasa abajo”, aseguró un referente social.

Era un beneficio, muy retrasado, pero que colaboraba en la dinamización de las economías barriales. A ese recorte se le suman el crecimiento del empleo precarizado y el aumento en la tasa de morosidad que se disparó en bancos, cooperativas, billeteras virtuales y mutuales -Santa Fe prepara un proyecto para morigerar las deudas de los empleados públicos, incluidos los policías- y hasta el recorte en las partidas que el tesoro dejó de enviarle al PAMI y al área de discapacidad a principio de año. Ese freno abrupto ejecutado por “Toto” Caputo y su secretario de Hacienda, Carlos Guberman, provocó un cimbronazo en los prestadores de la obra social y un potencial deterioro en la atención de sus casi 6 millones de afiliados. Y tensó la alianza implícita entre Mario Lugones, referenciado en Santiago Caputo, y el ministro de Economía. Sandra Pettovello, una ministra con la independencia suficiente para tomar decisiones unilaterales sin cuantificar el impacto interno, comunicó oficialmente en las redes del ministerio de Capital Humano, horas antes de la reunión del miércoles entre la cúpula del PAMI y los prestadores, que ni ese organismo ni discapacidad dependen de ella si no del “Ministerio de Salud”.

Jaime Olivos

El comunicado de la ministra exhibe cómo cruje el sistema de toma de decisiones de los hermanos Milei y el nivel al que escaló la tensión interna entre los bandos de Karina Milei y Santiago Caputo, una pelea que se renueva a diario. El lunes, funcionarios de Salud recibieron en el ministerio a integrantes de la Conferencia Episcopal, muy preocupados por “la grave situación que atraviesan diversas instituciones dedicadas al cuidado y acompañamiento de personas con discapacidad”. Se propuso, en teoría, un espacio de diálogo permanente. Pero la conversación estuvo signada por una percepción que se llevaron los asistentes de la CEA cuando finalizó el encuentro: “La sensación es que son tipos que no saben si están mañana”, opinó uno de ellos.

La preocupación por la situación socioeconómica de los sectores más desprotegidos tiene algo de penetración en algunos sectores del gabinete, atravesado por esa disputa feroz y a cielo abierto que se potenció con el escándalo en torno a Manuel Adorni, cuya permanencia como jefe de ministros es cada vez más insoportable para casi todos sus compañeros con excepción del presidente y Karina Milei, dispuesta a sostenerlo hasta que, como deslizaron desde un ministerio, “caiga por su propio peso”. Los legisladores libertarios también están inquietos por la cita que el jefe de Gabinete tiene programada para fin de mes en Diputados para brindar su primer informe de gestión. Será interesante ver de qué manera Adorni se enfrentará a un recinto deseoso de escucharlo después del levantamiento del secreto fiscal y bancario del matrimonio y la sociedad que comparte el funcionario con Bettina Angeletti, y de semanas en las que desfilarán por los tribunales de Comodoro Py las prestamistas de los departamentos de Parque Chacabuco y Caballito y uno de los hijos de una de ellas; el contratista que realizó las refacciones de la casa del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y su anterior dueño, de apellido Cosentino; el encargado del edificio de la calle Miró al 500, los dueños de la inmobiliaria que comercializó las propiedades, y tras el paso estelar de la escribana Adriana Novechenko por la fiscalía de Gerardo Pollicita y la entrevista exclusiva que le concedió a Infobae a la mañana. Adorni puede aducir frente a los diputados, que quieren interpelarlo por la investigación por enriquecimiento ilícito que tramita el juez Ariel Lijo, que son “apenas legisladores”. Lo cierto es que fuentes judiciales confiaron en que, días atrás, habría existido un intento infructuoso de un operador para comunicar al ministro coordinador con uno de los funcionarios a cargo de esa investigación. La defensa pública y privada del jefe de ministros es por espasmos. No hay estrategia.

“Él (Adorni) está muy tocado, personalmente, en su familia. Dejemos que la Justicia hable, mientras tanto el presidente tomó una decisión: mantenerlo en el cargo”, resaltó el viernes en Córdoba Patricia Bullrich. Dentro del gabinete se menciona a Federico Sturzenegger, “El Coloso”, de muy buen vínculo con Milei y también con su hermana, como potencial reemplazo si es que el presidente, y en particular Karina Milei, dejan caer al funcionario.

Números rojos, calendario incierto. El ministro de Desregulación es uno de los ejecutores predilectos del presidente del plan de ajuste y motosierra cuya implementación está delegada en el ministro Caputo. La caída en la actividad tiene repercusiones serias en las provincias y en los municipios. En Buenos Aires, por ejemplo, la disminución de los recursos coparticipables alcanzó para los jefes comunales en el primer trimestre del año el 17%. “Una de las metas que nos propusimos este año, que es el ahorro, no la estamos pudiendo cumplir”, abundaron desde una intendencia peronista. La preocupación es grande porque parte de ese ahorro, explicaron por lo bajo, es fundamental para encarar la próxima campaña electoral. La ansiedad es todavía mayor porque en territorio bonaerense ya se empezó a especular con la posibilidad de desdoblar el calendario electoral y adelantar las elecciones al primer trimestre del 2027, apenas pasado el verano.

Es solo una hipótesis dentro del desorden en el sistema político y la incógnita por el futuro de las primarias abiertas, cuya eliminación o suspensión pueden alterar otra vez los planes. Axel Kicillof, lanzado definitivamente en su propio proyecto presidencial -incluso dentro de La Cámpora descuentan que sería el candidato-, espera que Diego Santilli, también a la espera de ser ungido como el postulante libertario en la provincia de Buenos Aires, envíe próximamente al Congreso el proyecto de eliminación de las PASO con el que el oficialismo buscará negociar con los aliados para tratar de, al menos, suspender esa instancia electoral. Para eso, el ministro del Interior está a punto de designar de manera oficial a su “director de reforma electoral”, un colaborador estrecho que ya trabaja en el tema.

La suspensión de las primarias abre, de cara al próximo año, un escenario completamente incierto a la hora de dilucidar cómo van a resolverse las candidaturas. La oferta electoral puede volverse, en ese sentido, mucho más atomizada. Es una preocupación también para Cristina Kirchner, que sigue con el diálogo roto con el gobernador. A la expresidenta primero la desasosiega, de todos modos, su propia situación y el encierro en San José 1111, más allá de que quienes la visitaron en estas semanas la vieron con fuerza. Sí notaron cierto desencantado con algunos dirigentes de su confianza, según ella, algo desenfocados. Le han llevado, algunos de ellos, propuestas disparatadas. Por ejemplo, forzar en una hipotética mesa de negociación con el gobierno por los pliegos en el Senado un posible indulto.

Hay preocupación en el Goboerno de la Ciudad por la baja de la recaudación

En la Ciudad de Buenos Aires, los números también empezaron a mostrar algunas luces rojas en el tablero de Jorge Macri. Ingresos brutos, que representa el 80% de la recaudación y es el primer termómetro de la actividad, cayó 7% interanual en febrero, aunque la baja llega al 12% si se suma la intermediación financiera. En las próximas semanas, el jefe de Gobierno oficializará formalmente su adhesión al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR) que se extendió por 60 días, según el decreto 171 publicado el mes pasado, y que faculta a la Nación, las provincias y la Capital a dirimir deudas cruzadas. Fuentes del PRO aclararon, sin embargo, que esas futuras negociaciones no contemplan el reclamo por la coparticipación: la Ciudad mantiene en la Corte Suprema un litigio por USD6.000 millones que la Nación le adeuda a la administración porteña desde el 2020, en plena pandemia de COVID-19, además de unos $700.000 millones que Milei le debe a Macri desde julio del 2025. Fuentes de la Ciudad agregaron que el jefe de Gobierno planea salir a los mercados con aval de “Toto” Caputo.

El vínculo entre el PRO de la capital y La Libertad Avanza acumula avances y retrocesos, como el Juego de la Oca. El jefe de Gobierno ya avisó puertas adentro lo obvio: intentará ser reelecto. Adelantar el calendario electoral también es una opción que se analiza en Uspallata, a la espera de que el Congreso decrete el futuro de las PASO: sin primarias nacionales tampoco habrá internas locales.

Macri está entusiasmado con las encuestas que arrojan una mejor percepción en la gestión por parte de los porteños, a pesar de que esa mejoría no tiene correlato en su imagen. “Todavía nos pasan la factura de los primeros meses de la gestión”, señaló un colaborador del jefe de gobierno. Esas facturas tienen que ver, principalmente, con el espacio público, en particular con la basura. Por eso hubo cambios recientes en el área, y avanza un plan mucho más duro en el contrato con las empresas recolectoras. Una señal de alerta para Hugo y Pablo Moyano, que se reconciliaron a pesar de que el segundo sigue con su disputa interna contra Liliana Zulet. También se habrían suavizado los vínculos con Marcelo Aparicio, “Feucho”, uno de los históricos negociadores con la administración porteña. Incluso se habla de que hubo una recomposición en la relación de la cúpula camionera con Claudio Tapia, “Chiqui”, con problemas en la Justicia por los negocios de la AFA y enfrentado con un sector del gobierno. A propósito, el jefe del fútbol local sabe que ese sector de LLA en cuestión proyecta avanzar sobre la AFA y que ese plan en ejecución contempla como postulante a reemplazarlo a un exitoso expresidente de uno de los clubes más grandes.

Daniel Angelici, expresidente de Boca

La capital y el Poder Judicial. Para esa reestructuración de la gestión de la Capital por parte de Macri fueron fundamentales las gestiones de Daniel Angelici, “El Tano”, “el hombre del momento”, según lo define un funcionario: administra parte del gabinete, controla la gestión, tiene una influencia decisiva en la Justicia y en la Legislatura, y es el nexo entre los Macri, cuyo vínculo es históricamente oscilante.

Angelici piensa en el 2027. Dicen que fue él quien propició un eventual encuentro reciente entre el jefe de gobierno y Horacio Rodríguez Larreta, confirmado desde Uspallata y negado por voceros del ex jefe de gobierno. El futuro del legislador desvela a Macri porque cualquier intento de reelección por parte de éste depende primero de la suerte de Milei y después de la oferta electoral. Una postulación de Rodríguez Larreta por fuera del PRO puede complicarlo: lo comprueba el antecedente del 2025. Por eso se explora la necesidad de forzar una interna, aunque aún es una incógnita qué pasará con las primarias.

Cerca del ex jefe de gobierno dicen rechazar esa posibilidad. Incluso ven con mejores ojos la opción de converger en un frente anti-Milei con sectores del peronismo. De hecho, hay conversaciones muy fluidas en ese sentido. “No lo vemos imposible, para nada”, certificó un integrante del staff larretista. Es clave el rol de Juan Manuel Olmos. También la decisión que, en ese hipotético escenario, tome La Cámpora, en cabeza de Mariano Recalde.

El PJ porteño planea renovar autoridades en el último trimestre del año. Coincide con la renovación de 18 de los 20 miembros del Consejo de la Magistratura, que esta semana volvió a ser una caja de resonancia de la disputa que sobrevuela al Poder Judicial por el desembarco de Juan Bautista Mahiques, la disputa interna en la Corte Suprema y el nuevo reglamento de selección de jueces que expuso esa pelea. Desde el consejo resaltaron que de los 67 pliegos enviados por el Ejecuto al Senado, más del 60% se resolvieron desde que Horacio Rosatti preside el órgano. Es un dato que moviliza a Ricardo Lorenzetti y a Carlos Rosenkrantz, aliados transitorios, que reclaman celeridad en el tratamiento del proyecto que impulsaron desde el tribunal. El jueves, en el plenario de comisiones, Rosatti pidió tiempo para el tratamiento. Más audaz fue Santiago Viola, el representante del Ejecutivo: “No sé por qué hay una ansiedad tan grande”, dijo. Viola es Karina Milei. Esos movimientos cruzados tienen impacto directo en las investigaciones que se tramitan en Comodoro Py.

Una imagen de la última reunión virtual del Consejo de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura es un órgano codiciado. Cuando Milei se hizo cargo del gobierno, Mauricio Macri había pedido designar a un colaborador suyo como el representante del gobierno. El expresidente todavía creía que podía influir en la gestión presidencial. Perdió rápidamente las esperanzas. El que ahora quiere expandir sus influencias y llegar hasta ese lugar es Angelici: impulsa a Juan Pablo Mas Velez.