Con guiños de la UCR, Mauricio Macri arranca una gira por el interior del país para reconstruir al PRO

Mauricio Macri en Parque Norte. Foto de archivo

Mauricio Macri iniciará la semana que viene una serie de recorridas por el interior del país con el objetivo de reposicionar al PRO y consolidar la estrategia federal del partido, en medio de señales políticas por parte de un sector de la Unión Cívica Radical (UCR) para reconstruir Juntos por el Cambio de cara al 2027 y un diagnóstico de alerta sobre la realidad política del gobierno de Javier Milei.

Será el primer movimiento del expresidente de cara a lo que él mismo denominó “el próximo paso” durante el relanzamiento de la fuerza amarilla en Parque Norte. La agenda de Macri incluirá una visita a las provincias de Chaco y Corrientes, el próximo 17 de abril, para reunirse con los gobernadores -y aliados- Leandro Zdero y Juan Pablo Valdés, y también con militantes.

Pero antes será uno de los protagonistas principales de la tradicional cena de la Fundación Pensar que organiza la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal el próximo lunes. Se prevé la presencia de más de 400 personas y habría una importante figura de la política internacional como invitada: el año pasado se realizó un conversatorio entre el jefe del PRO y el entonces presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou.

“El próximo paso se construye desde cada provincia”, señaló Macri en un comunicado que difundió el PRO Chaco. La actividad en Resistencia contará con la presencia de dirigentes nacionales como, entre otros, el exministro de Trabajo, Ezequiel Sabor, uno de los armadores nacionales; el vicepresidente del CEAMCE Ezequiel Jarvis; el referente local Patricio Amarilla, el expresidente del partido a nivel nacional Humberto Schiavoni; el legislador porteño Darío Nieto; el senador Enrique Martín Goerling; y la diputada correntina Sofía Branbilla.

De izquierda a derecha: María Eugenia Vidal, Jorge Macri, Mauricio Macri, Rogelio Frigerio, Cristian Ritondo y Soledad Martínez. Fotografía: Adrián Escandar

Estrategia y desafíos territoriales del PRO

En paralelo a la reorganización territorial, el PRO busca reactivar su estructura en distritos clave y superar las divisiones internas que se profundizaron tras las elecciones de medio término de 2025. Por ejemplo, el partido enfrenta desafíos para recomponer su presencia en Córdoba y Tucumán, donde atraviesa procesos de intervención, y apuesta a una mayor coordinación con referentes del interior productivo. En Córdoba la situación es crítica: dirigentes cercanos a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta se quedaron con el partido a nivel provincial, algo que reduce el poder de Macri en una provincia clave.

En este contexto, sectores de la UCR observan el tono de la reactivación del PRO. El exgobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, será uno de los dirigentes que recibirá a Macri. “Nosotros somos aliados hace mucho tiempo, la UCR y el PRO en Corrientes; y no es la primera visita de Mauricio Macri, como presidente ha tenido nueve visitas y desde que dejó de serlo creo que esta es la tercera. Vamos a recibirlo como corresponde y seguramente se hablará de política, de la cuestión nacional y la cuestión provincial”, señaló Valdés a Infobae. Y enfatizó: “Para nosotros es un gusto recibir al expresidente de la nación del espacio que habíamos conformado, que era Juntos por el Cambio, y Mauricio Macri sin duda es el líder político de Juntos por el Cambio”.

Consultado sobre un rearmado político de cara a 2027 para competir con La Libertad Avanza, sostuvo: “En la última elección estuvimos en Provincias Unidas, aunque era el único frente nacional que había confrontado con el Gobierno. Hay que ver qué hace Provincias Unidas, hay que ver qué hace Juntos por el Cambio. Bueno, ahí seguramente estará nuestro espacio político”. Sin embargo, remarcó: “Me parece que es temprano para hablar de una cuestión nacional todavía”.

Gustavo Valdés junto a su hermano Juan Pablo, actual gobernador de Corrientes

¿Y el rol de Macri? “En la oportunidad pasada (en 2023), lo que nosotros decíamos era que el candidato para enfrentar al kirchnerismo sin duda era Mauricio Macri. Y estábamos dispuestos a acompañar esa candidatura. Lo que pasa es que no quiso ser candidato a presidente y bueno, hubo que dirimir en internas, que en definitiva llevó a la desaparición prácticamente del liderazgo nacional dentro de Juntos por el Cambio de Horacio Rodríguez Larreta y el pase que tuvo Patricia Bullrich al otro espacio político, la Libertad Avanza. Pero sin duda el candidato, creíamos nosotros, tendría que haber sido Macri. Ahora depende de lo que quiera hacer en las próximas elecciones, seguramente, y habrá que consultarlo al radicalismo y ver si hay una posibilidad de construcción de un frente político”, analizó.

No es el único radical que mira al líder del PRO. Maximiliano Pullaro le habría hecho saber a su círculo íntimo que una candidatura del expresidente unificaría el espacio para una construcción de cara al año que viene. El gobernador de Santa Fe y el expresidente tienen una excelente relación, y una comunicación fluida, inclusive a través de videollamadas.

Sin embargo, la promesa de alinear la UCR detrás de una candidatura del líder de PRO fue desmentida por Infobae, en esta nota publicada el pasado domingo 5 de abril donde, además, se destaca que ningún radical puede asegurar el apoyo absoluto del partido centenario a ningún candidato ni espacio. “Si Pullaro usa la figura de Macri para posicionarse está perfecto, es parte del juego, es fair play”, analizan en el PRO.

Macri, en tanto, y según supo Infobae, mira con preocupación la actualidad del gobierno, la coyuntura política y las esquirlas derivadas de las denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero también por los indicadores de la economía y del humor social hacia la figura del presidente. Más allá de su discurso en Parque Norte, no quiere hacer una crítica pública.

“La postura que tiene es la de observar una situación delicada por varios factores; sabe que ante cualquier cosa que diga pueden haber muchos que comenten, y eso es lógico, entendible”, aseguró a este medio un importante dirigente del entorno del expresidente.

En una postura expectante también está el bloque macrista en Diputados. En la antesala de la sesión para debatir la reforma a la Ley de Glaciares, la bancada liderada por Cristian Ritondo se reunió y resolvió “no inmolarse para defender al Gobierno ni en el tema de Glaciares, ni en el tema que involucra a Adorni”.

¿Y sobre la denuncia opositora sobre los créditos del Banco Nación otorgados a funcionarios públicos? “Si existió una irregularidad lo tiene que determinar la justicia y sancionar a los culpables. Por ahora la información que circula es imprecisa”, precisaron a este medio desde el bloque amarillo. En este intento de separar los caminos con LLA, el PRO trabaja en una agenda legislativa que presente “proyectos superadores y de futuro, no tan vinculados con las reformas de primera generación que plantea el gobierno”, vinculados a la producción y el desarrollo tecnológico.