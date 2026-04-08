Ley de Glaciares, en vivo: las últimas noticias sobre el debate en la Cámara de Diputados, minuto a minuto

El trabajo en comisión, durante el día de ayer por el tratamiento de la Ley de Glaciares

El oficialismo logró el aval de la comisión para debatir este martes, desde las 15, la modificación de la Ley de Glaciares. La iniciativa fue impulsada por el Ejecutivo nacional en el contexto de los proyectos previstos bajo el Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI).

Durante el plenario de ayer, se presentaron dos gobernadores, ministros de minería y funcionarios de la Secretaría de Minería, lo que provocó reclamos de los bloques opositores, quienes objetaron que las presidencias de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales orientaran el encuentro hacia asuntos mineros y que el proyecto no se remitiera a la comisión específica del área.

Alguna de las protestas generadas por el tratamiento de reforma de la Ley de Glaciares (Jaime Olivos)

A pesar de las críticas de la oposición, La Libertad Avanza (LLA) aseguró el apoyo necesario para avanzar: “Para obtener el despacho, hacían falta 18 firmas en Asuntos Constitucionales—que tiene 35 miembros—y 16 en Recursos Naturales, compuesta por 31 diputados. Durante el debate, se alcanzaron 19 y 18 firmas respectivamente”, detallaron fuentes legislativas.