Política

Ley de Glaciares, en vivo: las últimas noticias sobre el debate en la Cámara de Diputados, minuto a minuto

La sesión en la Cámara baja comenzará a las 15. El oficialismo cuenta con el apoyo del PRO, la UCR, fuerzas provinciales y gobernadores peronistas. Los reclamos opositores y las marchas de las organizaciones ambientalistas en todo el país

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Sesion en diputados Glaciares
El trabajo en comisión, durante el día de ayer por el tratamiento de la Ley de Glaciares

El oficialismo logró el aval de la comisión para debatir este martes, desde las 15, la modificación de la Ley de Glaciares. La iniciativa fue impulsada por el Ejecutivo nacional en el contexto de los proyectos previstos bajo el Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI).

Durante el plenario de ayer, se presentaron dos gobernadores, ministros de minería y funcionarios de la Secretaría de Minería, lo que provocó reclamos de los bloques opositores, quienes objetaron que las presidencias de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales orientaran el encuentro hacia asuntos mineros y que el proyecto no se remitiera a la comisión específica del área.

Marcha por la Ley de Glaciares en Congreso
Alguna de las protestas generadas por el tratamiento de reforma de la Ley de Glaciares (Jaime Olivos)

A pesar de las críticas de la oposición, La Libertad Avanza (LLA) aseguró el apoyo necesario para avanzar: “Para obtener el despacho, hacían falta 18 firmas en Asuntos Constitucionales—que tiene 35 miembros—y 16 en Recursos Naturales, compuesta por 31 diputados. Durante el debate, se alcanzaron 19 y 18 firmas respectivamente”, detallaron fuentes legislativas.

16:15 hsHoy

Sesión en Diputados: los libertarios se preparan para ir a la “guerra” en el recinto en defensa de Manuel Adorni

Trazaron una estrategia para la sesión de hoy sobre la ley de Glaciares que incluye “voceros” designados, si hay que salir al cruce para proteger al Jefe de Gabinete. Además intervendrán en caso de que la discusión se enfoque en los créditos hipotecarios que recibieron funcionarios públicos

Manuel Adorni, jefe de Gabinete (Foto: Reuters / Agustin Marcarian)
Manuel Adorni, jefe de Gabinete (Foto: Reuters / Agustin Marcarian)

La Libertad Avanza tendrá su bautismo de fuego siendo la primera minoría en la Cámara de Diputados y enfrentando una oposición que promete convertir el recinto en un terreno de guerra política. Esta tarde el oficialismo buscará darle sanción a la modificación de la ley de glaciares pero lo que en principio podría haber sido una sesión relajada con un triunfo casi asegurado -nada es seguro en el Congreso hasta que se vota- se convirtió en un escenario complejo por la continuidad en el cargo y la escasez de explicaciones del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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15:21 hsHoy

Maximiliano Ferraro criticó la reforma de la Ley de Glaciares: “El Parlamento se convirtió en un templo de mercaderes”

El diputado de la Coalición Cívica advirtió sobre presiones en la Cámara baja y aseguró que existen intercambios de voluntades legislativas por transferencias de recursos a las provincias

El diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, cuestionó la reforma de la Ley de Glaciares que impulsa el oficialismo y advirtió que se trata de una modificación “totalmente regresiva e inconstitucional”. Además, denunció que el tratamiento legislativo está signado por “una degradación absoluta de la deliberación pública” que, según advirtió, responde al ofrecimiento de “aportes del Tesoro Nacional” a cambio de acompañar la iniciativa.

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15:21 hsHoy

Activistas de Greenpeace vandalizaron un monumento frente al Congreso en rechazo a la Ley de Glaciares

Un grupo de manifestantes escaló la estructura durante la mañana y desplegó un cartel dirigido a los legisladores. Hubo intervención de la Policía de la Ciudad. Les labraron actas contravencionales y, luego, fueron liberados

Protesta de Greenpeace

El monumento a los Dos Congresos, frente al Congreso de la Nación, fue vandalizado este miércoles. Amaneció con dos carteles que decían “Diputados: no traicionen a los argentinos” y “La Ley de Glaciares no se toca”.

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15:21 hsHoy

La Libertad Avanza buscará darle hoy sanción definitiva a la modificación de la Ley de Glaciares

La sesión en Diputados comenzará a las 15. El oficialismo cuenta con el apoyo del PRO, la UCR, fuerzas provinciales y gobernadores peronistas. Adorni, los reclamos opositores y las marchas de las organizaciones ambientalistas en todo el país

La Libertad Avanza buscará darle hoy sanción definitiva a la modificación de la Ley de Glaciares (AFP)
La Libertad Avanza buscará darle hoy sanción definitiva a la modificación de la Ley de Glaciares (AFP)

El oficialismo obtuvo el despacho de comisión para tratar hoy, desde las 15, la modificación de la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional con miras a los proyectos que podrían ingresar a través del Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI).

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15:21 hsHoy

Gobernadores mineros salen a blindar los votos y el oficialismo buscará dictaminar la Ley de Glaciares

Los gobernadores Jalil y Orrego expondrán su apoyo. También ministros de minería de Catamarca y de Salta respaldarán la norma. Quejas de la oposición por convertir el plenario en una representación minera

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El gobierno nacional buscará hoy dictaminar de manera favorable la modificación de la Ley de Glaciares; para ello contará con el apoyo de dos gobernadores que se presentarán en el plenario de comisión.

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