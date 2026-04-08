Ley de Glaciares, en vivo: las últimas noticias sobre el debate en la Cámara de Diputados, minuto a minuto

El oficialismo logró el aval de la comisión para debatir este martes, desde las 15, la modificación de la Ley de Glaciares. La iniciativa fue impulsada por el Ejecutivo nacional en el contexto de los proyectos previstos bajo el Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI).
Durante el plenario de ayer, se presentaron dos gobernadores, ministros de minería y funcionarios de la Secretaría de Minería, lo que provocó reclamos de los bloques opositores, quienes objetaron que las presidencias de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales orientaran el encuentro hacia asuntos mineros y que el proyecto no se remitiera a la comisión específica del área.
A pesar de las críticas de la oposición, La Libertad Avanza (LLA) aseguró el apoyo necesario para avanzar: “Para obtener el despacho, hacían falta 18 firmas en Asuntos Constitucionales—que tiene 35 miembros—y 16 en Recursos Naturales, compuesta por 31 diputados. Durante el debate, se alcanzaron 19 y 18 firmas respectivamente”, detallaron fuentes legislativas.
La Libertad Avanza tendrá su bautismo de fuego siendo la primera minoría en la Cámara de Diputados y enfrentando una oposición que promete convertir el recinto en un terreno de guerra política. Esta tarde el oficialismo buscará darle sanción a la modificación de la ley de glaciares pero lo que en principio podría haber sido una sesión relajada con un triunfo casi asegurado -nada es seguro en el Congreso hasta que se vota- se convirtió en un escenario complejo por la continuidad en el cargo y la escasez de explicaciones del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, cuestionó la reforma de la Ley de Glaciares que impulsa el oficialismo y advirtió que se trata de una modificación “totalmente regresiva e inconstitucional”. Además, denunció que el tratamiento legislativo está signado por “una degradación absoluta de la deliberación pública” que, según advirtió, responde al ofrecimiento de “aportes del Tesoro Nacional” a cambio de acompañar la iniciativa.
El monumento a los Dos Congresos, frente al Congreso de la Nación, fue vandalizado este miércoles. Amaneció con dos carteles que decían “Diputados: no traicionen a los argentinos” y “La Ley de Glaciares no se toca”.
El oficialismo obtuvo el despacho de comisión para tratar hoy, desde las 15, la modificación de la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional con miras a los proyectos que podrían ingresar a través del Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI).
El gobierno nacional buscará hoy dictaminar de manera favorable la modificación de la Ley de Glaciares; para ello contará con el apoyo de dos gobernadores que se presentarán en el plenario de comisión.