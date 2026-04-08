Maximiliano Ferraro criticó la reforma de la Ley de Glaciares: “El Parlamento se convirtió en un templo de mercaderes”

El diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, cuestionó la reforma de la Ley de Glaciares que impulsa el oficialismo y advirtió que se trata de una modificación “totalmente regresiva e inconstitucional”. Además, denunció que el tratamiento legislativo está signado por “una degradación absoluta de la deliberación pública” que, según advirtió, responde al ofrecimiento de “aportes del Tesoro Nacional” a cambio de acompañar la iniciativa.

Durante el diálogo con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Ferraro cuestionó el apuro del oficialismo para tratar la reforma y denunció: “El Parlamento se convirtió en un templo de mercaderes, de compra y venta de voluntades en relación a eso”.

“Hago una apelación a muchísimos gobernadores y legisladores que responden a los gobernadores”, expresó. Según dijo, la discusión se da en un marco de “cancha inclinada”.

Además, denunció presiones sobre los diputados. “¿Qué te dicen por abajo? ‘El gobernador me lo pide’. ‘Le prometieron dos o tres mil millones’. ‘Nos van a hacer la obra pública’”, afirmó. Ante la consulta sobre posibles irregularidades, insistió: “Lo que digo es que se cambian votos por aportes del Tesoro Nacional”.

Una de las protestas en el Cogreso contra la Ley de Glariares (Foto: Jaime Olivos)

“Esta modificación totalmente regresiva e inconstitucional de la Ley de Glaciares que pretende La Libertad Avanza no es solamente un debate en términos de protección ambiental”, sostuvo. Y agregó: “También está en discusión qué tipo de modelo productivo, de qué manera se diversifica la matriz productiva”.

En ese sentido, remarcó la centralidad del recurso hídrico. “Está en discusión un recurso estratégico como el agua dulce”, afirmó. Además, planteó que la iniciativa afecta a otras actividades: “También para cuidar un montón de otras actividades económicas y productivas”.

Ferraro rechazó los argumentos del Gobierno sobre el impacto de la normativa en la minería. “Cuando uno ve las exportaciones que tuvo la actividad minera sin Ley de Glaciares y con Ley de Glaciares, hubo un crecimiento exponencial”, indicó. Y detalló: “Sin Ley de Glaciares previo al 2010, las exportaciones fueron de más o menos 2.900 millones de dólares. Después, en períodos posteriores tuvieron picos superiores. El último 2025, más de cinco mil millones de dólares, con la ley vigente”.

También se refirió a las inversiones en el sector. “Cuando uno quiere ver las inversiones que hubo en minería en la Argentina, tomando un período de 2001-2009 sin ley de glaciares, fueron de 12.000 millones de dólares. Cuando uno toma el mismo período de años, 2015-2025, con ley de glaciares, ascendieron a 45.000 millones de dólares, un crecimiento del 270 %”, sostuvo.

Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica

El legislador cuestionó las comparaciones con otros países. “Que el presidente Milei o quienes defienden esto me expliquen por qué en Chile se paró Pascua Lama y no tienen ley de glaciares”, señaló. Y añadió: “Chile tiene una institucionalidad del agua muy fuerte”.

Por último, abordó otros temas de la agenda política. Sobre el vocero presidencial, indicó: “Creemos que Adorni tiene que ser interpelado”. También incluyó a la secretaria general de la Presidencia: “Karina Milei también tiene que ser interpelada por la causa Libra”.

En ese marco, cuestionó el comportamiento de sectores de la oposición. “Estamos en un tiempo de republicanos intermitentes y de ocasión”, afirmó.

En relación con la investigación judicial, apuntó contra el accionar del Ministerio Público Fiscal. “Si no hay ninguna prueba, que expliquen las reuniones en Casa Rosada y Olivos”, planteó. Y agregó: “Que no nos tomen por estúpidos”.

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