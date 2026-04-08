Política

Maximiliano Ferraro criticó la reforma de la Ley de Glaciares: “El Parlamento se convirtió en un templo de mercaderes”

El diputado de la Coalición Cívica advirtió sobre presiones en la Cámara baja y aseguró que existen intercambios de voluntades legislativas por transferencias de recursos a las provincias

Guardar

El diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, cuestionó la reforma de la Ley de Glaciares que impulsa el oficialismo y advirtió que se trata de una modificación “totalmente regresiva e inconstitucional”. Además, denunció que el tratamiento legislativo está signado por “una degradación absoluta de la deliberación pública” que, según advirtió, responde al ofrecimiento de “aportes del Tesoro Nacional” a cambio de acompañar la iniciativa.

Durante el diálogo con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Ferraro cuestionó el apuro del oficialismo para tratar la reforma y denunció: “El Parlamento se convirtió en un templo de mercaderes, de compra y venta de voluntades en relación a eso”.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

Hago una apelación a muchísimos gobernadores y legisladores que responden a los gobernadores”, expresó. Según dijo, la discusión se da en un marco de “cancha inclinada”.

Además, denunció presiones sobre los diputados. “¿Qué te dicen por abajo? ‘El gobernador me lo pide’. ‘Le prometieron dos o tres mil millones’. ‘Nos van a hacer la obra pública’”, afirmó. Ante la consulta sobre posibles irregularidades, insistió: “Lo que digo es que se cambian votos por aportes del Tesoro Nacional”.

Marcha por la Ley de Glaciares en Congreso
Una de las protestas en el Cogreso contra la Ley de Glariares (Foto: Jaime Olivos)

“Esta modificación totalmente regresiva e inconstitucional de la Ley de Glaciares que pretende La Libertad Avanza no es solamente un debate en términos de protección ambiental”, sostuvo. Y agregó: “También está en discusión qué tipo de modelo productivo, de qué manera se diversifica la matriz productiva”.

En ese sentido, remarcó la centralidad del recurso hídrico. “Está en discusión un recurso estratégico como el agua dulce”, afirmó. Además, planteó que la iniciativa afecta a otras actividades: “También para cuidar un montón de otras actividades económicas y productivas”.

Ferraro rechazó los argumentos del Gobierno sobre el impacto de la normativa en la minería. “Cuando uno ve las exportaciones que tuvo la actividad minera sin Ley de Glaciares y con Ley de Glaciares, hubo un crecimiento exponencial”, indicó. Y detalló: “Sin Ley de Glaciares previo al 2010, las exportaciones fueron de más o menos 2.900 millones de dólares. Después, en períodos posteriores tuvieron picos superiores. El último 2025, más de cinco mil millones de dólares, con la ley vigente”.

También se refirió a las inversiones en el sector. “Cuando uno quiere ver las inversiones que hubo en minería en la Argentina, tomando un período de 2001-2009 sin ley de glaciares, fueron de 12.000 millones de dólares. Cuando uno toma el mismo período de años, 2015-2025, con ley de glaciares, ascendieron a 45.000 millones de dólares, un crecimiento del 270 %”, sostuvo.

Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica
Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica

El legislador cuestionó las comparaciones con otros países. “Que el presidente Milei o quienes defienden esto me expliquen por qué en Chile se paró Pascua Lama y no tienen ley de glaciares”, señaló. Y añadió: “Chile tiene una institucionalidad del agua muy fuerte”.

Por último, abordó otros temas de la agenda política. Sobre el vocero presidencial, indicó: “Creemos que Adorni tiene que ser interpelado”. También incluyó a la secretaria general de la Presidencia: “Karina Milei también tiene que ser interpelada por la causa Libra”.

En ese marco, cuestionó el comportamiento de sectores de la oposición. “Estamos en un tiempo de republicanos intermitentes y de ocasión”, afirmó.

En relación con la investigación judicial, apuntó contra el accionar del Ministerio Público Fiscal. “Si no hay ninguna prueba, que expliquen las reuniones en Casa Rosada y Olivos”, planteó. Y agregó: “Que no nos tomen por estúpidos”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico. • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan • De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae Podés encontrar la entrevista completa en este enlace.

Temas Relacionados

Maximiliano FerraroCoalición CívicaLey de GlaciaresÚltimanas noticiasInfobae en VivoInfobae al AmanecerParlamento

Últimas Noticias

Paro en el Servicio Meteorológico Nacional: trabajadores alertan por despidos del 30% del personal

Unos 240 empleados del organismo estatal podrían ser afectados por el ajuste que impulsa el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado

Paro en el Servicio Meteorológico Nacional: trabajadores alertan por despidos del 30% del personal

Activistas de Greenpeace intervinieron un monumento frente al Congreso en rechazo a la Ley de Glaciares

Un grupo de manifestantes escaló la estructura durante la mañana y desplegó un cartel dirigido a los legisladores. Hubo intervención de la Policía de la Ciudad que detuvo a los nueve ambientalistas

Activistas de Greenpeace intervinieron un monumento frente al Congreso en rechazo a la Ley de Glaciares

Piquetes en todo el país: las organizaciones anticipan nuevas acciones para las próximas semanas

Las organizaciones sociales confirmaron que avanzarán con un plan de lucha progresivo tras la jornada de más de cien cortes en todo el país, en rechazo a la eliminación del programa Volver al Trabajo. No descartan nuevas protestas en los próximos días

Piquetes en todo el país: las organizaciones anticipan nuevas acciones para las próximas semanas

Pettovello prepara una batería de medidas sociales, tras el final del plan de subsidios de 78 mil pesos

El Ministerio de Capital Humano reemplazará el programa que alcanzaba a 900 mil beneficiarios por vouchers de capacitación, ampliará la doble escolaridad en escuelas vulnerables y lanzará centros de formación con apoyo privado, junto a una campaña nacional contra las adicciones

Pettovello prepara una batería de medidas sociales, tras el final del plan de subsidios de 78 mil pesos

Carlos Melconian habló sobre la posibilidad de ser candidato a presidente en 2027: “Estamos trabajando en un programa”

El economista no considera que la inflación alcance niveles cercanos a cero en agosto y aseguró que Argentina se encuentra en un proceso de “estanflación”

Carlos Melconian habló sobre la posibilidad de ser candidato a presidente en 2027: “Estamos trabajando en un programa”
DEPORTES
Tensión en un partido de beisbol: un jugador golpeó a su rival en el rostro con la pelota en la mano y ambos fueron expulsados

Tensión en un partido de beisbol: un jugador golpeó a su rival en el rostro con la pelota en la mano y ambos fueron expulsados

River Plate buscará comenzar la Copa Sudamericana con una victoria ante Blooming en Bolivia: hora, TV y formaciones

Tomás Machac dio el golpe ante Francisco Cerúndolo y lo eliminó del Masters 1000 de Montecarlo

“Es un mocoso sin clase y manipulador”: la lapidaria crítica a Enzo Fernández tras ser suspendido en Chelsea

Maravilla Martínez habló tras errar el penal en el clásico entre Independiente y Racing: “Les pido disculpas a las dos hinchadas”

TELESHOW
El hermano de Mauro Icardi contó el gesto que tuvo la China Suárez con su familia: “Estuvimos todos a disposición”

El hermano de Mauro Icardi contó el gesto que tuvo la China Suárez con su familia: “Estuvimos todos a disposición”

Luis Ventura se emocionó con un dibujo especial de su hijo Antonito: “Podés divisar la cara de mi viejo”

Allegra Cubero habló de las versiones sobre su internación y defendió a Nicole Neumann: “Siempre a mi lado”

La sorprendente revelación de Emanero sobre su relación familiar con Mirtha Legrand: “Me da vergüenza contarlo”

Qué dijo Anna del Boca de la posibilidad de reemplazar a su madre en Gran Hermano tras el accidente

INFOBAE AMÉRICA

La ONU alertó sobre las desigualdades persistentes en la salud femenina

La ONU alertó sobre las desigualdades persistentes en la salud femenina

El costo de la canasta básica en Ecuador subió a USD 829 en marzo de 2026

Exmundialista Christian “Diablito” Lara fue detenido en Quito por su participación en un intento de robo armado

Daniel Noboa abrió la puerta a recibir tropas estadounidenses en Ecuador bajo mando militar local

Marchas en La Paz este miércoles para exigir el balotaje para el cargo de gobernador