La Libertad Avanza buscará darle hoy sanción definitiva a la modificación de la Ley de Glaciares (AFP)

El oficialismo obtuvo el despacho de comisión para tratar hoy, desde las 15, la modificación de la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional con miras a los proyectos que podrían ingresar a través del Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI).

Ayer, en el plenario de comisión, el oficialismo presentó a dos gobernadores, varios ministros de minería y funcionarios nacionales de la Secretaría de Minería. Esto generó la mayoría de las quejas de la oposición, que manifestó su desacuerdo porque las presidencias de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales transformaron el plenario en un evento vinculado a la minería y, además, criticaron que el proyecto no haya sido girado a la comisión específica del área, como solicitaron distintos bloques.

Más allá de los cuestionamientos, en La Libertad Avanza sabían que tenían el número necesario para avanzar. “Para obtener el despacho de comisión, LLA necesitaba 18 firmas en Asuntos Constitucionales, que cuenta con 35 miembros, y 16 en Recursos Naturales, integrada por 31 diputados”. Durante el debate y mientras los funcionarios respondían consultas, ya habían sumado 19 y 18 firmas respectivamente.

El desenlace del debate también parece definido. Así lo entienden en LLA, que pidió una sesión especial 24 horas antes de obtener el dictamen, confiando en que disponen del respaldo suficiente para aprobar la reforma esta tarde-noche.

Al analizar el conteo de votos que manejan los jefes del bloque libertario, los números aparecen holgados. Sin aceptar cambios a la norma, que ya cuenta con media sanción del Senado, el oficialismo asegura entre 130 y 134 respaldos propios y de aliados históricos, además del apoyo de varios representantes de provincias mineras.

Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli (NA)

LLA cuenta con 95 diputados y sus socios habituales —PRO, MID, UCR y bloques provinciales— suman entre 20 y 25 más. A este grupo se sumarían legisladores de las provincias mineras del bloque Innovación Federal, que son 9, junto a los peronistas de Independencia y Elijo Corrientes.

Además, los libertarios calculan respaldos dentro de Unión por la Patria. “Teniendo en cuenta lo sucedido en el Senado, creemos que sumamos a Jorge Chica y Cristian Andino, de San Juan, y Claudia Palladino, de Catamarca”, explicó un diputado libertario que lleva la lista de nombres en su celular. El acompañamiento de estos tres diputados de UP se fundamenta en que los exgobernadores Sergio Uñac y Lucía Corpacci —San Juan y Corrientes respectivamente— votaron a favor de la reforma en la Cámara alta.

Marchas e interpelaciones

El recinto y las calles serán escenario de la jornada. Se prevé que mañana, desde el mediodía, diferentes sectores se concentren frente al Congreso para manifestarse. Como todos los miércoles, los jubilados intentarán rodear el Palacio Legislativo; en simultáneo, la UTT realizará un “verdurazo” y habrá una radio abierta conjunta con jubilados. Para las 17 está prevista una movilización nacional de organizaciones ambientalistas que, en la Ciudad de Buenos Aires, partirá desde Av. de Mayo y 9 de Julio hacia el Congreso.

Dentro del recinto, la oposición buscará avanzar con un pedido de interpelación al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La intención es emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones y Reglamentos —ambas presididas por La Libertad Avanza— para tratar los proyectos de interpelación al funcionario, quien aún no dio explicaciones sobre el aumento de su patrimonio.

La clave para este planteo parece estar en el PRO y sus 12 diputados. Desde el oficialismo confían en que sus socios parlamentarios no acompañarán la solicitud opositora. Desde los bloques que impulsan la interpelación esperan que algunos representantes del PRO “se paren y se vayan, como dice el ‘lilito’ Maximiliano Ferraro, que no sean republicanos intermitentes y apoyen que podamos tener la discusión al menos, sino esto realmente es una escribanía”.