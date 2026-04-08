Política

Cómo funciona el programa de Vouchers Educativos anunciado por el Gobierno y hasta cuando rige

La resolución fue publicada en el Boletín Oficial. El proceso para acceder al beneficio se realiza a través de Mi Argentina

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Alumno de secundaria en un pupitre escribiendo en un cuaderno. Sobre la mesa hay un libro, una botella de agua y calculadoras. Otros estudiantes y pizarra al fondo.
El programa de Vouchers Educativos está dirigido a estudiantes de hasta 18 años en escuelas privadas con al menos 75% de aporte estatal (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de una publicación en el Boletín Oficial, quedó oficializada la apertura de la convocatoria para las personas que quieran inscribirse en el programa de Vouchers Educativos. Las familias interesadas podrán anotarse hasta el 30 de abril.

La medida, que involucra a estudiantes de hasta 18 años de edad que concurren a instituciones educativas públicas de gestión privada con al menos 75% de aporte estatal, fue impulsada por el Ministerio de Capital Humano y establece una prestación temporaria destinada a hogares cuyos ingresos no superen los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

El proceso de inscripción requiere que uno de los responsables parentales realice el registro. Según precisó la resolución publicada, este adulto debe inscribirse previamente en la plataforma Mi Argentina y, posteriormente, completar los datos solicitados en la plataforma específica de Vouchers hasta finalizar el trámite correspondiente.

Tres adolescentes con uniforme escolar discuten en el patio de una escuela, con otros estudiantes y edificios en el fondo bajo la luz del sol.
Para acceder al beneficio educativo, las familias deben registrar un responsable parental en Mi Argentina y completar la inscripción online (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resolución, firmada por Carlos Torrendell, el Secretario de Educación del Ministerio de Capital Humano que lidera Sandra Pettovello, responde a una serie de normativas vigentes, así como a modificaciones introducidas posteriormente.

De acuerdo con lo establecido, la Secretaría de Educación asume la responsabilidad de ejecutar el programa, dictar los actos administrativos necesarios para su reglamentación e implementación y sellar los convenios interinstitucionales pertinentes.

Este programa de asistencia fue originalmente creado por la Resolución N° 61 del 20 de marzo de 2024. Su objetivo central es brindar apoyo transitorio a familias con hijos o menores a cargo matriculados en escuelas privadas con amplia subvención estatal. El alcance de la política se encuentra limitado por el ingreso familiar: solo pueden aplicar quienes perciben hasta siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles, lo que implica una restricción que busca focalizar el beneficio en los sectores más vulnerables de la población escolar.

Como parte de la implementación, el Reglamento General del Programa fue aprobado por la Resolución N° 90 de la Secretaría de Educación, fechada el 4 de abril de 2024, y ha sido objeto de modificaciones para ajustar el marco normativo a la convocatoria de 2026, se indica en el Boletín Oficial.

La medida, explica el Gobierno, impulsa una transformación profunda en la política social marcada por un giro decisivo: la eliminación final del programa “Volver al Trabajo”. Este plan, sucesor del “Potenciar Trabajo” del kirchnerismo, beneficiaba a cerca de 900 mil personas con un aporte de $78 mil. Durante años, esta iniciativa operó como pilar fundamental de la asistencia directa, pero será sustituida por un sistema que integra transferencia específica para la infancia, capacitación laboral con vouchers, fortalecimiento del rol estatal en educación para sectores vulnerables y una nueva modalidad de abordaje para consumos problemáticos. En el proceso de transición, destaca que apenas 138 mil beneficiarios se anotaron para acceder a la capacitación.

Los nuevos programas sociales impulsados por Sandra Pettovello integran transferencia para infancia, capacitación laboral con vouchers y abordaje de consumos problemáticos
Los nuevos programas sociales impulsados por Sandra Pettovello integran transferencia para infancia, capacitación laboral con vouchers y abordaje de consumos problemáticos

Esta decisión forma parte de una política más amplia del gobierno de Javier Milei, que apunta a desmontar los mecanismos de intermediación que predominaron en la política social de las últimas décadas y asignar los recursos hacia grupos considerados prioritarios. Dentro de ese rediseño, el Ministerio de Capital Humano asumió un rol clave, con una estrategia que combina reducción del gasto, focalización y cambios institucionales.

“La política social de este gobierno va hacia niños y adolescentes y capacitar a la gente que tiene dos piernas y dos brazos para ir a trabajar y busca reinsertarse en el mundo del trabajo”, afirmaron fuentes del Ministerio de Capital Humano.

Esta visión, que Pettovello transmitió a sus funcionarios y enfatizó en diversas reuniones, cobró impulso en las últimas semanas tras la decisión de finalizar el programa que sucedía al “Potenciar Trabajo”, una política implementada por el kirchnerismo.

En el entorno de la Casa Rosada sostienen que el programa terminó convirtiéndose en un instrumento de financiamiento indirecto para organizaciones sociales y estructuras piqueteras, que usaban la asignación de planes como herramienta de control en los territorios y de movilización política.

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