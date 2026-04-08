Activistas de Greenpeace intervinieron un monumento frente al Congreso en rechazo a la Ley de Glaciares

Protesta de Greenpeace

El monumento a los Dos Congresos, frente al Congreso de la Nación, amaneció con dos carteles que decían “Diputados: no traicionen a los argentinos” y “La Ley de Glaciares no se toca”.

Pasadas las seis y media de la mañana, la estatua situada en la plaza frente al edificio legislativo, fue intervenida por activistas de Greenpeace.

Personal de Policía de la Ciudad, asignado al área Congreso, informó que ingresaron nueve activistas habiendo escalado el cerco (rejado) con el fin de colocar una bandera de gran porte en reclamo a la Ley de Glaciares.

Los ambientalistas que cruzaron el cerco de la reja terminaron detenidos por la Policía de la Ciudad

“Se logró ingresar al perímetro identificando a siete de ellos, solicitando colaboración de Bomberos para poder identificar a los dos restantes que se encuentran en altura”, informaron desde Policía de la Ciudad a Infobae.

Los escaladores convocados por la organización desplegaron banderas en el monumento. El motivo central de la jornada fue la inminente votación en la Cámara de Diputados. Luego de la intervención, fueron demorados y detenidos por la Policía de la Ciudad.

El Instagram oficial de Greenpeace acerca de la Ley de Glaciares

El oficialismo ya cuenta con los votos necesarios para la aprobación, lo que elevó la temperatura política y movilizó tanto a sectores opositores como a ambientalistas.

Hace poco más un mes, miembros de Greenpeace realizaron una ocupación en la explanada del Senado y fueron detenidos.

Mensaje de Greenpeace por la intervención frente al Congreso

Además de la intervención de los escaladores, se espera una concentración mayor a partir de las 17. Sectores ambientales y opositores llamaron a una marcha frente al Congreso para expresar el rechazo a la sanción de la ley.

La otra intervención de Greenpeace que terminó con detenidos

El último 26 de febrero, un grupo de activistas de Greenpeace y un camarógrafo de un canal de televisión fueron detenidos en la explanada del Congreso de la Nación, durante una manifestación contra el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares que el oficialismo busca aprobar en el Senado.

Los manifestantes saltaron la reja del Palacio Legislativo para expresar su rechazo a las modificaciones previstas en la Ley 26.639, que es la normativa vigente desde 2010.

Doce activistas de la organización Greenpeace fueron detenidos durante una protesta en las inmediaciones del Congreso de la Nación contra la reforma de la Ley de Glaciares. La manifestación buscaba visibilizar el rechazo a las modificaciones que impulsa el gobierno.

La protesta duró pocos minutos. Los manifestantes posaron con el cartel que decía la siguiente leyenda “Senadores: no se caguen en el agua”. Rápidamente, uniformados de la Policía Federal aprehendió a varios de los integrantes de la organización.

Según pudo consultar Infobae con fuentes policiales y de Greenpeace, fueron 12 manifestantes los que permanecieron detenidos. De ese grupo, al menos 9 eran mujeres. Dos de los activistas fueron detenidos a metros del Congreso por la Policía de la Ciudad y se los entregó a la Policía Federal (PFA).

En el medio del operativo, los uniformados federales arrojaron gas pimienta y agredieron también a un camarógrafo del canal A24, Facundo Tedeschini, que estaba registrando la actuación de los efectivos en la cobertura de los hechos.

El trabajador de prensa terminó con su rostro lastimado por la agresión policial, y quedó detenido, con esposas, en las adyacencias del Congreso. La cronista y otros periodistas también fueron afectados por los efectos del aerosol irritante.

Activistas de Greenpeace realizan una impactante protesta frente al Congreso por cambios en la Ley de Glaciares, utilizando inodoros con la frase "SENADORES: NO SE CAGUEN EN EL AGUA". (.)

En las imágenes capturadas por los móviles y cronistas de distintos medios, se vio a un grupo de efectivos de la PFA que forcejearon y golpearon al camarógrafo para impedir que continuara con la cobertura. Primero lo empujaron al piso, y luego, sin motivo, los efectivos se lo llevaron detenido. Lo trasladaron al Hospital Ramos Mejía para atenderlo por los golpes.

Conocidos los hechos, el juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, ordenó liberar al camarógrafo detenido en el Congreso durante la protesta de ambientalistas y dispuso que le envíen el sumario para determinar qué pasó, informaron fuentes judiciales a Infobae.

Greenpeace señaló que los activistas llevaron a cabo una “acción directa y pacífica” sobre las escalinatas del Congreso. Sentados en inodoros, desplegaron un mensaje para exponer “la gravedad” de la reforma de la Ley de Glaciares que se debatirá en el Senado.

Uno de los manifestantes de Greenpeace que fueron detenidos

“Lo que los senadores decidirán hoy es si protegen las fuentes de agua de Argentina o abren la puerta a intervenir zonas que la ley vigente protege. Esta reforma, impulsada por el gobierno nacional, es regresiva e inconstitucional. De los glaciares y el ambiente periglacial dependen millones de personas, que verán comprometido su acceso al agua, un derecho básico y fundamental amparado por la Constitución Nacional. La decisión que tomen hoy los senadores será recordada, tienen la oportunidad histórica de proteger el futuro hídrico del país y esperamos que estén a la altura de esa responsabilidad“, consideró Diego Salas, director de programas de Greenpeace.